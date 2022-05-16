Вопрос «Кем вы себя видите через пять лет?» вызывает сейчас нервный смех у взрослых людей. Подросткам, которым предстоит определиться с будущей профессией и своей жизнью в текущей ситуации, приходится на порядок сложнее.

На какие тренды стоит ориентироваться при выборе вуза?

Владимир Кусковский: На пороге поступления в вуз сложно понять, каких специалистов будут отрывать с руками через пять-шесть лет, и это сильно затрудняет выбор будущей профессии. А если учесть, что обычно подростки определяются с направлением еще в старших классах, думать вперед приходится на еще более долгие сроки. Так, семь-восемь лет назад нынешние выпускники вузов вряд ли могли представить, что захотят стать девопсамиDevOps-инженер — это специалист, который синхронизирует этапы разработки программного продукта, знает, в чем заключается работа разработчиков, QA, менеджеров, и автоматизирует их задачи, умеет программировать и быстро изучает новые инструменты. — вероятно, они даже не знали такого слова. Теперь же эта профессия — в числе самых популярных: в 2021 году DevOps-специалистов искали 53% компаний.

Многие аналитические и рекрутинговые компании регулярно публикуют прогнозы востребованных специальностей на ближайшие годы. Но их точность не очень высока: в ситуацию на рынке труда могут вмешаться многие факторы, поэтому сложно предугадать реальный спрос на профессии. Еще в начале 2020 года никто и представить не мог, что через полгода самым востребованным специалистом, который потеснит айтишников, консультантов и финансистов, станет дипломированная медсестра.

Серьезные трансформации на российском рынке происходят и сейчас: полностью меняется медиаландшафт, бизнес, финансы, а вместе с этим и обстановка в кадровом поле. Например, после блокировки Facebook* и Instagram* специалисты по продвижению на этих площадках могут потерять востребованность — но неизвестно, как это надолго (вспомним похожую ситуацию с Telegram). Технологические санкции могут заметно повысить спрос на инженеров, но сколько это продлится, во многом зависит от внешнеполитических событий. Поэтому сегодня все долгосрочные прогнозы на рынке труда будут в какой‑то степени условными.

А какие профессии и навыки останутся перспективными в ближайшем будущем?

Владимир Кусковский: Довольно ожидаемо, что IT-разработка . По-прежнему очень популярное направление. Спрос на айтишников растет быстрее предложения, и дефицит кадров остро ощущается во многих странах. Кроме того, это одна из самых гибких профессий: IT-специалисты могут работать удаленно, по удобному для себя графику, не привязываться к конкретной компании и находить клиентов по всему миру. Если говорить о России, кадровый голод в IT в ближайшем будущем может обостриться еще сильнее, поскольку из‑за санкций стране придется вкладываться в разработку собственного ПО и других цифровых решений. Как бы ни менялась мировая обстановка, айтишники всегда будут нужны, поэтому IT-образование сохранит свою популярность.

Профессии в сфере кибербезопасности также пользуются спросом. Хотя методы кибербезопасности совершенствуются с каждым годом, хакеры всегда оказываются на шаг впереди, и число атак на бизнес, потребителей и государственные структуры с каждым годом растет. Так, за прошлый год число атак на компании увеличилось почти на треть. Во многом этому поспособствовал тренд на удаленную работу, вместе с которым повысилась уязвимость корпоративных систем безопасности. Не защищены от злоумышленников и крупные корпорации с собственными отделами ИБ: так, в прошлом году в сеть попали данные полумиллиарда пользователей Facebook*, а в конце февраля этого года хакеры взломали сайты российских федеральных СМИ. Так что спрос на специалистов по информационной безопасности продолжит расти.

Знание языков — один из самых полезных навыков. Глобализация делает владение хотя бы одним иностранным языком критичным для успешной конкуренции на рынке. Удаленная работа открывает большие возможности для трудоустройства и поиска клиентов за границей, растет число фрилансеров, готовых работать из любой точки мира, а молодые предприниматели запускают свои стартапы в других странах. Все это требует знания языков, и чем больше их в арсенале у человека, тем шире его перспективы.

И, конечно же, маркетинг . Реклама — неотъемлемая часть любого бизнеса. Технологии и методы маркетинга могут меняться, но умение собрать аналитику и выстроить на ее основе грамотную стратегию, создать креативную концепцию и подобрать подходящие инструменты останутся для компаний одними из самых востребованных навыков.

Когда нужно начинать готовиться к поступлению?

Владимир Кусковский: О будущей профессии школьники начинают задумываться в разном возрасте. Одни ставят перед собой цель чуть ли не с пятого класса, другие не могут определиться до последнего. А кто‑то только после окончания вуза понимает, что выбрал «не свое» направление, и уходит в другую сферу. И в этом нет ничего плохого: как показывает статистика, о смене профессии как минимум задумывались почти две трети россиян, а каждый второй житель США хотя бы раз делает серьезный поворот в карьере и меняет область деятельности. Гибкость — новое требование современного рынка. Не случайно за последние годы так сильно сократился срок работы в одной компании: если представители старшего поколения часто проводили в одной организации 20–30 лет, сегодня вполне нормально за десятилетие сменить 5–7 рабочих мест. Научить выбирать профессию, объяснить, что смена области — это нормально, помочь понять, какое направление больше по душе, — это задача школы. Так, в школах-пансионах говорить о будущей карьере с ребятами начинают с момента поступления, то есть с 9-го класса.

Что такое soft skills и почему им так важно уделять внимание при обучении?

Владимир Кусковский: Раньше упор в обучении делался на железные знания школьников — на контент, который преподносился в учебниках. Сейчас ситуация изменилась: объем контента увеличился настолько, что охватить его не представляется возможным. Из‑за этого акценты сместились на soft skills — набор знаний и умений, основанный на личностных качествах, которые применяются при решении жизненных задач и в работе в команде, куда, например, входят навык детей лавировать между предметами и критическое мышление.

Сейчас дети и взрослые стали использовать гаджеты как средство избегания ситуаций, в которых ощущается дискомфорт. Легче погрузиться в телефон и игнорировать то, что происходит вокруг, чем вступить в диалог и искать пути решения проблемы, которая возникла. Нужно целенаправленно развивать у детей навыки, благодаря которым они смогут при помощи общения справляться с различными жизненными задачами, которые будут вставать перед ними, а не закрываться от социума при возникновении малейших сложностей.

Основной soft skill, который на это направлен, — умение работать в команде. Очень важно научиться выстраивать эффективные рабочие отношения и решать вопросы в группах.

Александр Абрамов: В идеальной образовательной системе развитием soft skills у детей занимаются тьюторы, коучи, менторы. Как правило, эти специалисты помогают прокачивать личностные навыки и выполняют роль старшего, более опытного товарища, к которому можно обратиться за советом в сложных жизненных ситуациях.

Soft skills могут выступить хорошей базой для всего имеющегося комплекса знаний и умений. Например, один из самых часто называемых гибких навыков — это умение работать в стрессовых ситуациях или, как еще иногда выражаются, ситуациях с высокой долей неопределенности.

Стрессоустойчивость помогает справляться со сложными жизненными условиями, и здорово, когда у ребенка в арсенале есть этот инструмент.

Кроме того, именно стрессоустойчивость является самым первым из необходимых навыков при подготовке к ЕГЭ. Поступление в вуз и выпускные экзамены — один из наиболее нервных периодов в жизни подростка, и очень важно дать инструменты для самопомощи при стрессе.

Не лишним будет развитый навык самоорганизации и тайм-менеджмента — большой объем информации, который нужно выучить перед экзаменом, лучше осваивать в структурированной манере. И это тоже soft skill.

Как родители могут помочь ребенку при выборе профессии?

Наталья Скрипка: Не должно быть какого‑то одного специального разговора о будущей карьере. Это долгий процесс, во время которого родители с ребенком (при непосредственном участии школьных педагогов) нащупывают его способности и таланты, разрабатывают стратегию образования, исследуют карьерные возможности, учат справляться со стрессом.

Ребенок постоянно меняется: вчера он хотел стать космонавтом, сегодня футболистом, а завра — бизнес-аналитиком. Меняется и мир вокруг нас: возможно, еще вчера вы планировали отправить ребенка в Оксфорд, но всегда (а особенно сегодня) надо быть готовым сделать поправку на текущий исторический момент.

Иногда нам кажется, что ребенок загорается какой‑то новой деятельностью и сразу бросает. И в следующий раз мы отказываемся оплачивать новые занятия, припоминая наскучившие старые. Во-первых, иногда и правда стоит сперва попробовать, чтобы понять, что это не твое. Во-вторых, помните, что многое зависит от педагога. Если ребенок хочет бросить какое‑то занятие, которое явно ему подходит, попробуйте сперва заменить учителя, может быть, новый сможет правильно замотивировать.

Родителям можно дать несколько советов. Не проецируйте на ребенка свои ожидания. Если вы всегда хотели заниматься музыкой, но родители не дали вам такой возможности, найдите себе педагога прямо сейчас и исполните свою мечту самостоятельно, не перекладывая эту задачу на плечи ребенка.

В мире появляется огромное количество нового и у детей большое преимущество перед нами: они поспевают за этими изменениями куда быстрее нас. Вспомните времена пандемии — многие школьники были готовы к удаленке куда лучше, чем их родители. Они научили нас пользоваться зумом и тимсом. Мы не можем заранее узнать, какие именно скиллы нового времени пригодятся им завтра и сделают успешными. Просто не мешайте их осваивать, даже если они кажутся совершенно идиотскими.

Чтобы правильно распланировать трек поступления, важно понимать, на что действительно способен ребенок. Кто‑то готов самостоятельно по видео из интернета осваивать программу, кому‑то нужен увлеченный репетитор. Кто‑то в состоянии просидеть весь день за учебой, а кому‑то надо постоянно переключаться. Кому‑то важно каждый день ходить в школу и общаться со сверстниками, а кого‑то можно перевести в экстернат, чтобы высвободить время для дополнительных занятий. Следуйте за потребностями ребенка.

Нет более действенного способа в подготовке ребенка к выбору будущей профессии, чем вместе с ребенком изучать этот мир. Путешествия, выставки, концерты, музеи, фильмы, встречи с вашими друзьями — все это огромное окно в мир возможностей для ребенка. Продемонстрируйте, что профессия — в первую очередь для самореализации и получения удовольствия от жизни, а не только для денег и усталости.

Как повлиять на развитие осознанности ребенка и помочь ему пережить стресс при поступлении в вуз?

Наталья Скрипка: Если у вас есть стремление воспитать осознанность в ребенке, нужно сначала понять, что ребенку критично важно находится в контакте с собственными эмоциями. А это значит — принимать решения (начиная от того, нужна ли ему шапка в +5, или это маме холодно), а не под давлением старших. Ребенок должен уметь самостоятельно распознавать свои потребности, и тогда у него больше шансов справится со школьной нагрузкой (пусть решает самостоятельно, где что надо подтянуть, а где можно и забить, чтобы выкроить время на прогулку с друзьями). В таком случае наверняка подросток будет более готов осознанно подойти к выбору будущей профессии.

Что касается стресса и страха, то тут важно не нагружать ребенка вашими ожиданиями. Ему важны поддержка и принятие родителей. Он должен знать, что его любят любым: и с плохими оценками, и с дурным настроением. Родительская безусловная любовь — это то, что дает детям стойкость.

И напоследок еще один важный момент: мы все, и в первую очередь наши дети, имеем право на ошибку. Продолжительность жизни в наши дни заметно увеличилась, и сейчас не идет речь о приобретении одной профессии до конца дней. Более того, в 16–18 лет подросткам интересно все что угодно, кроме учебы. И это нормально. Если сейчас он попробует начать заниматься одним делом и в процессе станет ясно, что это не его, всегда можно бросить и попробовать что‑то другое. И это тоже нормально.

* Компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией, и ее деятельность запрещена.