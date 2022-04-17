В последнее время россияне выбирают для эмиграции соседние страны — Армению и Грузию. Адаптироваться на новом месте не так сложно: там уже сложились крепкие русскоговорящие комьюнити. Мы поговорили с тремя людьми, которые давно переехали, о плюсах и минусах этих стран и желании вернуться в Россию.

Анна Варламова Создательница сообщества «Русские в Армении» В Ереван я переехала восемь лет назад. Познакомилась с молодым человеком онлайн и вышла за него замуж. Легко наладила контакт с его семьей, потому что его дедушка и мама из России. В советское время она работала преподавательницей русского и литературы, и мой муж окончил российскую школу, а армянский язык учил дома. При переезде были сложности — в стране отсутствовало русскоязычное комьюнити. Я не знала, с кем, где и как общаться. До эмиграции несколько раз была в Ереване, но только после нее ближе познакомилась с менталитетом страны. Но языкового барьера не было — здесь все говорят на русском. Удивило то, что в Армении люди в разы более отзывчивые и небезразличные, чем в той же Москве . Местные в принципе очень доброжелательны, улыбчивы и приветливы, любят детей. Я чувствую себя здесь безопасно, и тут нет русофобии. Особенно хорошо к приезжим относится поколение, которое выросло в СССР. Здесь более тесные связи между соседями: все знают друг друга. Если попросить о помощи, то никто не откажет. Местные очень любят застолья — это особенность культуры. Найти работу, если ты не разговариваешь на армянском, сложно. Но в стране безработица, так что и знание языка не сильно помогает. Моя адаптация длилась почти четыре года. Потом, уже после рождения сына, на детской площадке я познакомилась с одной девушкой. Она посоветовала мне салон красоты, и его владелица поделилась, что есть сообщество Girls in the City. Я работала в винной индустрии с 2004 года, и предложила устраивать дегустации. Я проводила их раз в две недели, а потом занялась организацией мероприятий. Так круг знакомств расширился. Два года назад я создала группу «Русские в Армении», потому что проблема с информацией и коммуникацией для россиян все еще есть. В Армении, кстати, слабо развиты онлайн-магазины, интернет-поисковики, группа помогает и с этим.

Россиян приезжает много, и мы шутим, что Ереван не резиновый. Но на самом деле это может положительно повлиять на развитие Армении. Одни уехали, а другие остались и, возможно, улучшат жизнь в стране.

Плюсы жизни в Армении: безопасность, солнце 300 дней в году, маленькие расстояния, доброжелательные люди, хорошие продукты, особенно в сезон. Здесь проще, чем в большом мегаполисе. Люди знают друг друга, живут сплоченно. Большой плюс в том, что армяне, которые когда‑то уехали за границу, возвращаются и вносят вклад в развитие страны: начинают что‑то производить (например, косметику), открывают офисы. Я знаю людей, которые вернулись из Франции и сейчас производят замечательный кальвадос из армянских яблок. Но есть и проблемы. Например, много мусора, мало детских площадок, плохо развитая инфраструктура и транспорт, отсутствие центрального отопления. Некоторые дома до сих пор отапливаются древесиной, что влияет на экологию региона. А еще у нас случаются землетрясения, за год легкие толчки были уже дважды. Не так давно страна пережила Карабахскую войну (2020 год), но непосредственно на нашу семью эта ситуация не повлияла. Мы не хотим уезжать и надеемся, что скоро страны договорятся и Армения будет жить спокойно. Я скучаю по России, но не по Москве и ее ритму . Иногда мы приезжаем навестить родных, отдохнуть.

Подробности по теме «Меня словно рвут на части»: истории армяно-азербайджанских пар о любви вопреки войне «Меня словно рвут на части»: истории армяно-азербайджанских пар о любви вопреки войне

Николай Левшиц Общественный деятель, автор телеграм-канала о Грузии Три года назад я оказался в Тбилиси по работе. Должен был остаться на полгода, но задержался. Из‑за того, что переехал в уже готовое жилье и с офером, мне было легче, чем другим. Я ничего толком не знал про страну, и основной сложностью было привыкнуть к новой культуре и языку. Единственное, что сближает культуры России и Грузии, — религия. Местные — очень верующие. Я достаточно общительный человек, поэтому адаптация прошла быстро и легко, а для помощи остальным создал группу в «Экспаты в Грузии» (12 тыс. участников). Также делюсь рекомендациями в своем телеграм-канале.

После переезда непривычной была свобода мнений, тут можно не бояться высказываться. Из других открытий: очень вкусные фрукты и овощи и невероятно красивый вид из окна на горы.

К минусам можно отнести политическую обстановку (грузино-абхазский и грузино-осетинский конфликт). Сейчас россиянам достаточно тяжело во всем мире, и Грузия не исключение. Разговоры о политике часто заканчиваются ссорой, так как для местных это болезненная тема. Чтобы обсуждать это, желательно знать историю Грузии. Страна патриархальная, что может стать неожиданным для ЛГБТ-сообщества и молодежи . Еще здесь низкие зарплаты, сложный для изучения язык, слабо развита сфера обслуживания и мало развлечений для детей. Но плюсы перевешивают. Жить в Тбилиси гораздо проще, чем в Москве. Здесь красиво, вкусная кухня, прекрасная природа. Если вы адекватно себя ведете, то вам будут рады, так как люди открытые и доброжелательные. Есть недорогие авиабилеты в Европу, но «шенген» дают, только если у вас есть вид на жительство. Еще здесь низкий уровень коррупции, и полиция не нарушает ваши права. Рекомендации при переезде в Грузию: изучать историю, общаться с теми, кто живет тут давно, спрашивать у них советы и работать удаленно, потому что зарплаты в Грузии очень низкие. Страна небогатая, вакансий немного, особенно сейчас, и, честно говоря, остается все меньше возможностей для открытия бизнеса. В целом отношение к россиянам нормальное — судят по поступкам людей, а не по национальности. Но наплыв мигрантов немного пугает грузин . Они боятся за рабочие места, за настроение в стране. Отдельные эксцессы бывают, но редкие, и поэтому, наверное, заметные.

Юлия Занимается сельским хозяйством и птицеводством Мы переезжали несколько лет назад автотранспортом через наземную границу Ларс. Никаких сложностей не было. Не готовились к переезду: слушали рассказы друзей-экспатов, а также грузин, которые переехали в Питер. При выборе страны роль сыграли возможность получить гражданство, отсутствие языкового барьера и прекрасный климат. Уезжали с мужем, караваном животных и стаей своих собак. Я шесть раз ездила из Питера в Грузию — так долго перевозила наших питомцев. . Дважды пришлось платить пошлину за ввоз инструментов: бетономешалки и культиватора. Микроавтобус был набит вещами, но пограничники не докапывались. В дороге нас удивили всеобщее внимание и приветливость местных. На каждой остановке вокруг каравана собиралась компания заинтересованных незнакомцев. Никакой адаптации не понадобилось. Здесь уже были наши друзья, которые все знали и познакомили нас с другими экспатами. Мы живем в деревне близ Батуми, и соседи говорят с нами по-русски. Мы ленимся учить язык — и это плохо. Для нас Грузия полна плюсов. Но наш опыт не показатель, потому что еще в России мы перебрались из квартиры в область, обросли хозяйством, животными. Жизнь в городе нам не подходит, а где будет дом — в деревне, в чистом поле или в пригороде — все равно, лишь бы можно было держать много животных и птиц.

Грузинская деревня нам больше по душе. Российская — злее, завистливее и неприветливее.

Покупаем только муку, сахар, овощи не в сезон, баранину, говядину, остальное все свое. Развлечений тоже хватает. При таком количестве животных каждый день — сюрприз. Спортзал не нужен, так как есть участок на склоне. Наш круг общения увеличился и стал лучше. Мне кажется, это связано с тем, что уезжают из России люди, способные к критическому мышлению. Они, как правило, культурнее и образованнее. С ними общаемся чаще всего. А с некоторыми грузинами подружились на почве интереса к сельскому хозяйству. Желающим уехать могу посоветовать не бояться и не слушать злые языки. Мне пока не попался ни один грузин, который бы нас обидел. По России в целом не скучаем. Мы не скучаем в целом по России, но иногда тоскуем по прошлой жизни. Она была связана с бизнесом, переговорами, командировками, длительными поездками на машине, выставками собак.