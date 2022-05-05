«Быть в потоке, ресурсе и с деньгами», — почему курсы инфобизнеса не работают, а деньги нельзя привлечь «правильными мыслями». Психолог Алена Ванченко рассказала нам о том, есть ли разница в мышлении богатых и бедных, как прийти к здоровым отношениям с деньгами и почему финансовая грамотность важнее «особого настроя».

Алена Ванченко Психолог

На что опирается концепция «мышления миллионера»? Для начала стоит уточнить, что термин «психология бедности» ничего не значит. В конструктивной науке такого феномена не существует. Это концепт, который сейчас, на волне инфобизнеса, популярен в России: с его помощью легче объяснить, почему «богатые» приумножают доходы, а «бедные» — теряют. При этом отношение к деньгам у этих категорий людей, как правило, разное. Вокруг любого псевдофеномена всегда возникает большое количество мифов и споров. Данный случай — не исключение.

Специалистов, которые работают в традициях доказательной медицины или экспериментальной психологии, возмущает, что люди всерьез говорят о психологии бедности.



Однако есть несколько реальных психологических аспектов, на которые опирается идея о богатом и бедном мышлении. В первую очередь это самооценка. Когда наши притязания гораздо меньше возможностей, это говорит о заниженной самооценке. Она не позволяет претендовать на высокие должности в компаниях, здоровые отношения и в том числе не дает распоряжаться большими суммами денег. Например: человек окончил университет, талантлив и уже получил хороший опыт работы, но согласен на зарплату в 10 тысяч рублей. Второй аспект — сценарии. Например, когда человек все время работает, но не достигает положительного результата. Еще концепция о богатом и бедном мышлении опирается на негативные установки. Если мы думаем: «Я никогда не буду человеком, у которого достаточно денег», наш мозг воспринимает это как: «Можно расслабиться и не искать вариантов, потому что все равно ничего не получится» . Сменить ограничивающую установку на позитивную («Я могу стать человеком с хорошим достатком»), которая подтолкнет к действиям, можно с помощью когнитивно-поведенческой терапии или рационально-эмотивной терапии Эллиса. Также в последнее время популярна идея «заранее благодарить за деньги, которых пока что нет». Благодарность есть в гуманистической психологии и связана с закрытием гештальтов. Эта концепция может работать, например, на снижение важности процесса зарабатывания денег и снять связанное с ним эмоциональное напряжение. Ты как бы уже закрыл для себя эту идею (потому что благодарность всегда совершается в конце) и внутренне успокоился. Но возникает вопрос: успокоился и перестал работать или успокоился и начал? Благодарность — классная практика, но она используется немного для других вещей. Мы не можем предсказать, принесет ли это деньги.

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Отличаются ли «богатые» и «бедные»? Постоянная экономия не свидетельствует о наличии «психологии бедности», а ее отсутствие не говорит о «психологии богатства» . Я часто вижу в СМИ ошибочные суждения о «мышлении миллионеров». Этого феномена не существует, а привычка сохранять доходы не может сделать никого беднее. То же самое касается психологического комфорта. Существуют возрастные кризисы: в 20 лет хочется изменить мир, в 30 — денег и статуса. После 35 важны стабильность, комфорт, безопасность, и это нормально. Изменения обусловлены развитием нашей личности, психологическим и физическим возрастом, накопленным жизненным опытом. Отказываться от стабильности — это, с точки зрения теории эволюции, просто бессмысленно. При этом есть особенности, в большей степени присущие людям с высоким достатком. Например, они постоянно вкладываются в обучение, что позволяет их мозгу работать гораздо быстрее и создавать новые нейронные связи. Люди с адекватной самооценкой, которые постоянно вкладывают ресурсы в свое развитие, зачастую более успешны. Почему? Личность первична, а то, что она делает, вторично. Сначала человек становится психологически здоровым, а потом совершает соответствующие поступки и выборы. Например, перестает бояться, берет на себя больше ответственности и получает шикарные результаты, в том числе финансовые. Поэтому в преодолении внутренней проблемы, связанной с материальными вопросами, лучше всего помогает психотерапия. Так называемые «богатые» — это обычные люди. Кому‑то повезло родиться в обеспеченной семье, у кого‑то прекрасные отношения с инвестициями. Кто‑то не знает или искренне не понимает, что это такое — жить по-другому. А кто‑то пришел к богатству благодаря собственным усилиям и тоже боится все потерять.

Как найти середину между экономией и тратами? В СМИ можно встретить рассуждения о «психологии изобилия» — восприятии реальности, при котором нужно ценить то, что у тебя есть, и в итоге достаток сам придет в жизнь. Самое близкое к этому — идея из психологии, что если человек знает, зачем живет, то может преодолеть практически все. Но это скорее про целеполагание, а не про какое‑то необычное мышление.

Разобраться с распределением доходов помогает финансовая грамотность. Это базовые знания, которые принесут вам больше пользы, чем любые попытки как‑то по особенному видеть мир.

Обрушение экономики в 90-е привело в том числе к синдрому отложенной жизни (состояние, при котором кажется, что настоящая, хорошая жизнь начнется потом. — Прим. ред.), но траты становятся чрезмерными только тогда, когда начинают вредить. Тотальная, маниакальная экономия — тоже негативная модель, для которой характерно «забывать жить для себя». Осознание, что уровень жизни ухудшается, как и понимание того, что вы не живете для себя, — два важных маркера, и нужно следить за ними. Чтобы не удариться в чрезмерные траты, можно определить для себя базовые и дополнительные потребности . Сначала мы закрываем первую категорию и только потом задумываемся об остальном.

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Как общество меняет наше отношение к заработку? На постсоветском пространстве есть коллективная травма, так как люди пережили очень нестабильное время. Многим действительно тяжело довериться существующей системе, поверить, что что‑то может работать сегодня и, условно говоря, не развалиться завтра. Но здесь нужно прорабатывать свое доверие к миру, а также способность совершенствоваться. Важную роль в формировании отношения к финансам может сыграть окружение человека. Если он попадает в среду, в которой это уже воспринимают как норму, то начинает себя вести точно так же. С точки зрения финансов это может быть опасно. Интегрируясь в общество, где много тратят, можно легко потерять связь с реальностью и начать спускать все деньги в ущерб себе. Уровень притязаний становится выше уровня возможностей, а самооценка — завышенной. Важно адекватно определять ресурсы и отделять мнение окружающих от фактов.

Периодически отвечать «нет» вещам, на которые вас подбивает среда, нормально. А умение отказать — признак взрослой, сформировавшейся личности.

