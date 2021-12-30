Декабрь обычно проносится на космической скорости, поэтому к каникулам многие приходят с чувством усталости и без праздничного настроения. Вместе с TCL мы собрали полезные советы, как создать атмосферу Нового года и выбрать подарки близким, если в запасе всего один день.
1. Поздравить близких
В новогоднюю ночь постарайтесь избежать формальных пожеланий здоровья и счастья и подобрать личные поздравления для близких. По мнению актера Евгения Бороденко, почти у каждого есть человек, который словом или делом помог вам в этом году, — обязательно поблагодарите его.
2. Провести уборку и украсить квартиру
Помните, как в детстве мама всегда устраивала генеральную уборку перед Новым годом? Чистота и порядок создают ощущение комфорта и даже делают нас счастливее. Не обязательно заниматься перестановкой мебели или стирать шторы. Протереть пыль, пропылесосить пол, сложить книги в аккуратные стопки и вынести мусор можно и за пару часов перед праздником. А если хочется добавить новогоднего настроения, то подойдут ароматные свечи, еловая веточка, гирлянды или даже вырезанные из бумаги снежинки — все это поможет окунуться в детство и ощутить приближающийся Новый год.
Сделать дом чище и уютнее помогают и очистители воздуха. Например, фильтр устройства Breeva A3 от TCL задерживает 99,97% взвешенных в воздухе частиц, а его двойные датчики контролируют качество воздуха. Скандинавский дизайн Breeva A3 отлично впишется в любой интерьер и украсит вашу квартиру.
3. Сделать доброе дело
Новый год — повод порадовать не только себя и близких, но и тех, кому особенно нужна наша помощь. Например, можно помочь ближайшему приюту для животных, поздравить пожилых людей, собрать подарки для подопечных детских домов или просто сделать пожертвование в любимый фонд.
Ирина Темичева рассказывает, что старается делать добрые дела не только в Новый год. Например, на западе Москвы есть храм, который она поддерживает уже много лет, и всегда помогает бездомным животным. По ее мнению, иногда можно сделать мир вокруг себя лучше даже небольшими поступками.
4. Купить подарки
Сейчас не обязательно покупать подарки за месяц, их можно заказать даже в день праздника. Чтобы подарок точно понравился, вы можете последовать примеру Рейчел Грин и обменяться вишлистами. Тогда вы будете уверены, что получите именно то, что нужно, и сами не потратите деньги на вещь, которая просто будет пылиться в квартире у друзей или родителей. По результатам исследований, покупка подарков другим делает нас счастливее, чем покупка подарков себе.
Например, блогер Алена Котова всегда выбирает подарки, которые точно порадуют близких: «В течение года и ближе к праздникам я внимательно слушаю, кто и что хочет или не может найти в магазинах. Я ставлю елку первого декабря, поэтому выбираю все еще в ноябре».
И если желанным подарком может оказаться что угодно, то полезные вещи более универсальны. Один из подобных вариантов — робот-пылесос TCL. Все его модели работают 100 минут без подзарядки и станут незаменимыми домашними помощниками для любого пользователя. Особенно для того, кому нужно успеть доделать все перед Новым годом и ощутить то самое праздничное настроение.
5. Закончить зависшие дела
В последний день года можно разобрать балкон, дочитать заимствованную у друга книгу или отнести на переработку давно сложенную в пакеты одежду. У каждого найдется хотя бы пара таких дел. Радость от их выполнения поможет вам почувствовать легкость и сосредоточиться на празднике.
6. Составить список планов на будущий год
У многих есть привычка составлять список целей, но они нередко оказываются такими сложными и громоздкими, что хочется их забросить через несколько недель после наступления нового года. Попробуйте другие приемы. Поставьте таймер на 15 или 30 минут и с помощью фрирайтинга — техники, при которой вы записываете все, что приходит в голову, — распишите в красках свой 2022 год.
Другой вариант: напишите себе письмо из будущего, в котором расскажите себе о том, какой замечательный вас ждет год и чего вы сможете добиться. Правда, в обоих случаях стоит описывать реалистичные позитивные сценарии, чтобы через год не испытать разочарования из‑за того, что вы так и не решили экологические проблемы планеты или не объехали весь мир.
7. Зарядиться праздничной атмосферой
По мнению исследователей, достаточно включить новогодний плейлист, чтобы настроение было полный джингл-белс. Вечерние прогулки по украшенному гирляндами и елками городу, вечер на катке, просмотр старой доброй новогодней комедии — все эти, кажется, поднадоевшие атрибуты праздника на самом деле работают: они вызывают воспоминания о детстве, о моментах радости и о приятном ожидании чуда.
Когда новогоднее настроение все-таки окрыляет тебя, ты чувствуешь, что грядет что‑то светлое и что жизнь обязательно изменится к лучшему. Чего мы вам и желаем в новом году!