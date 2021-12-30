Декабрь обычно проносится на космической скорости, поэтому к каникулам многие приходят с чувством усталости и без праздничного настроения. Вместе с TCL мы собрали полезные советы, как создать атмосферу Нового года и выбрать подарки близким, если в запасе всего один день.

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1. Поздравить близких В новогоднюю ночь постарайтесь избежать формальных пожеланий здоровья и счастья и подобрать личные поздравления для близких. По мнению актера Евгения Бороденко, почти у каждого есть человек, который словом или делом помог вам в этом году, — обязательно поблагодарите его.

Сделать это можно в #марафондобраtcl, который запустил международный бренд TCL вместе с блогерами. Пишите слова благодарности близким в постах, сторис, СМС и даже от руки на открытках. Расскажите, из‑за кого 2021 год вы будете вспоминать с улыбкой.

Евгений Бороденко

2. Провести уборку и украсить квартиру Помните, как в детстве мама всегда устраивала генеральную уборку перед Новым годом? Чистота и порядок создают ощущение комфорта и даже делают нас счастливее. Не обязательно заниматься перестановкой мебели или стирать шторы. Протереть пыль, пропылесосить пол, сложить книги в аккуратные стопки и вынести мусор можно и за пару часов перед праздником. А если хочется добавить новогоднего настроения, то подойдут ароматные свечи, еловая веточка, гирлянды или даже вырезанные из бумаги снежинки — все это поможет окунуться в детство и ощутить приближающийся Новый год. Сделать дом чище и уютнее помогают и очистители воздуха. Например, фильтр устройства Breeva A3 от TCL задерживает 99,97% взвешенных в воздухе частиц, а его двойные датчики контролируют качество воздуха. Скандинавский дизайн Breeva A3 отлично впишется в любой интерьер и украсит вашу квартиру. 3. Сделать доброе дело Новый год — повод порадовать не только себя и близких, но и тех, кому особенно нужна наша помощь. Например, можно помочь ближайшему приюту для животных, поздравить пожилых людей, собрать подарки для подопечных детских домов или просто сделать пожертвование в любимый фонд. Ирина Темичева рассказывает, что старается делать добрые дела не только в Новый год. Например, на западе Москвы есть храм, который она поддерживает уже много лет, и всегда помогает бездомным животным. По ее мнению, иногда можно сделать мир вокруг себя лучше даже небольшими поступками .

Ирина Темичева

4. Купить подарки Сейчас не обязательно покупать подарки за месяц, их можно заказать даже в день праздника. Чтобы подарок точно понравился, вы можете последовать примеру Рейчел Грин и обменяться вишлистами. Тогда вы будете уверены, что получите именно то, что нужно, и сами не потратите деньги на вещь, которая просто будет пылиться в квартире у друзей или родителей. По результатам исследований, покупка подарков другим делает нас счастливее, чем покупка подарков себе. Например, блогер Алена Котова всегда выбирает подарки, которые точно порадуют близких: «В течение года и ближе к праздникам я внимательно слушаю, кто и что хочет или не может найти в магазинах. Я ставлю елку первого декабря, поэтому выбираю все еще в ноябре». И если желанным подарком может оказаться что угодно, то полезные вещи более универсальны. Один из подобных вариантов — робот-пылесос TCL. Все его модели работают 100 минут без подзарядки и станут незаменимыми домашними помощниками для любого пользователя. Особенно для того, кому нужно успеть доделать все перед Новым годом и ощутить то самое праздничное настроение.

© Алена Котова

5. Закончить зависшие дела В последний день года можно разобрать балкон, дочитать заимствованную у друга книгу или отнести на переработку давно сложенную в пакеты одежду. У каждого найдется хотя бы пара таких дел. Радость от их выполнения поможет вам почувствовать легкость и сосредоточиться на празднике.