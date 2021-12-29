Сейчас появляется все больше возможностей для людей с инвалидностью: новые технологии, инклюзивные места и проекты, в которых они могут работать наравне со всеми. Вместе с «М.Видео» и Microsoft мы поговорили с тремя людьми об их пути в карьере, мечтах и технологиях.

партнерский материал партнерский материал

Надежда Василенко, 25 лет Об учебе и начале карьеры Я планировала заниматься творчеством — стать художницей, так как очень хорошо рисовала, а еще писала стихи и рассказы, которые даже хотели выпускать на радио. Но потом я потеряла зрение и начала ходить на факультативы, где меня учили пользоваться техникой по-новому. Незрячие управляют компьютером без мышки и активируют элемент интерфейса не щелчком левой кнопки мыши, а, например, пробелом. В конце учебы преподаватель позвал меня заниматься информатикой и уговорил поступить в университет, который я окончила в этом году. Я начала искать работу на втором курсе университета. Попробовала пройти стажировку, но все вышло не очень удачно. Зато через два месяца познакомилась с Сергеем Новиковым, заместителем главного редактора Московского издательско-полиграфического объединения «Репро». Он взял меня редактором книг, написанных шрифтом Брайля. Через полтора года я поняла, что сплю по четыре часа и не вытягиваю такой режим, поэтому уволилась.

А на втором курсе магистратуры меня позвали как специалиста по доступным веб-сайтам для людей с ограниченными возможностями во Всероссийское общество слепых. Я работаю там уже год и в основном проверяю сайты, но иногда провожу разные встречи и организовываю мероприятия. Еще с августа этого года сотрудничаю с музеем Garage — помогаю делать выставки инклюзивными. Например, теперь незрячим людям дают не только тифлокомментарий (лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые непонятны незрячему без специального словесного пояснения. — Прим. ред.) к работам, но и тактильные модели. Это таблички, которые можно пощупать и понять, как выглядит экспонат. Также я помогаю сделать их сайт доступным.

О канале на ютьюбе Я создала его в 2017 году, чтобы распространять для незрячих информацию о разных технологиях и удобных приложениях. Сначала у меня не было микрофона, я не умела обрабатывать аудио, было много сложностей, но люди все равно отзывались положительно, а когда я попыталась сделать красивые видео, то отклика почти не было. В итоге просто нашла свой формат: вставляю тематические картинки и рекламу с помощью синтеза речи (позволяет озвучить любой текст на нескольких языках. — Прим. ред.). Моя аудитория — незрячие люди, поэтому нет смысла делать упор на визуальную часть. Уже год я не выпускаю видео из‑за нехватки времени, но аудитория все равно растет — у меня уже около двух тысяч подписчиков.

О мечте создать игру для незрячих Я мечтаю создать доступную многопользовательскую игру для незрячих людей. Скорее всего, придется запускать краудфандинг, чтобы собрать средства на зарплату программисту. Я буду в качестве геймдизайнера — разрабатывать механику и сюжетную линию. Уже пыталась создать ее, но в тот момент мне не хватило времени и знаний игровой специфики, а еще не нашлось по-настоящему доступной и удобной среды разработки.

Мы провели исследования и поняли, что таких игр еще нет. Даже на английском из успешных проектов есть только однопользовательские, а хочется сделать многопользовательскую и для русскоязычной аудитории.



Если краудфандинг не поможет, то мне придется вкладывать личные средства. Нам предоставят сервер бесплатно, и это сократит расходы, но они все равно будут большими — примерно полтора миллиона рублей. Больше всего денег нужно на программистов и саунд-инженеров. Например, эпичная пятиминутная заставка для игры с хором и оркестром стоит десять тысяч рублей. Думаю, что для людей с ограничениями по зрению это будет интересный и крутой продукт, а для всех остальных — новый опыт и возможность сменить канал восприятия, играя в полной темноте.

Про полезные технологии В работе мне помогает дисплей Брайля (электронное устройство для отображения и набора текстов рельефно-точечным шрифтом. — Прим. ред.) и программы экранного доступа. Если мне присылают документы, то я могу распознать текст [с помощью разных программ или ботов] — раньше такой возможности не было.

Хотелось бы, чтобы разработали графический планшет, с помощью которого можно ощупывать изображения. В целом ведется много дискуссий о том, должны ли устройства быть доступными для всех, или лучше создавать их под разные потребности, которые зависят не только от наличия или отсутствия инвалидности, но и от конкретных людей.

О мотивации В 18–19 лет у меня была потребность доказать окружающим, что мы, незрячие, можем что угодно. Но быстро поняла, что это ни к чему не приведет. Чуть позже возникла четкая потребность в деньгах не только на еду, но и на разные устройства: на доступный смартфон и слуховые аппараты (около 120 тыс. рублей каждые четыре года. — Прим. ред.). Сейчас эта потребность осталась, но я поняла, что, кроме зарплаты, меня мотивирует возможность помогать окружающим . Например, иногда я делаю расшифровки аудио и видеоконтента для слепоглухих безвозмездно, потому что у них и так дефицит информации.

Артем Плаксин, 21 год О развитии в сфере IT и недоступных сайтах Мне всегда было интересно заниматься чем‑то, связанным с программированием, созданием сайтов, системным администрированием. И где‑то в 17 лет я стал активно тестировать сайты на доступность для людей с инвалидностью . Работал в свободном графике: консультировал команды, например, во «ВКонтакте» общался напрямую с главным разработчиком, а в «Литрес» мне выделили отдельного менеджера. И в 2019 году, через пару лет, меня пригласили в компанию Everland развивать направление тестирования сайтов и мобильных приложений на доступность. Самообразование — сложный процесс. Но я понимал, что если сейчас разберусь в теме, то буду улучшать интерфейсы в том числе для себя. Где‑то не подписаны кнопки: есть изображение «Добавить в корзину», а текстовой метки нет. Получается, что для программы, которая преобразовывает все, что есть на экране, в звук, это просто неизвестный значок. Или, например, какие‑то кнопки не нажимаются, затруднена навигация по странице.

О работе и технологиях Сейчас я руковожу отделом слепых тестировщиков. Участвую в звонках с заказчиками, помогаю сформировать тестовый сценарий, по которому мы будем проходиться. Это, например, модуль авторизации в сервисе или приложении. Также я формирую техническое задание тестировщику, отдаю ему, потом перепроверяю и делаю отчеты. Во-первых, я делаю приложения и сайты доступными, так как ими пользуюсь я, мои друзья и знакомые. Во-вторых, хочу зарабатывать. В-третьих, мне нравится работать с такими крупными заказчиками, как банки, телеоператоры и другие. Я пользуюсь программой экранного доступа. На экране человек без инвалидности по зрению видит какие‑то картинки, отличает ссылку от кнопки, а незрячим программа озвучивает, что это «Добавить в корзину», «Перейти на главную» и так далее. Технологии постепенно улучшаются, а перечислять список, чего не хватает, долго. Все появится со временем.

Степан Постика, 30 лет

Об увлечении медициной и спортом Раньше я работал фармацевтом, получил среднее медицинское образование. Я родился с инвалидностью и много времени провел в больницах — мне понравилась атмосфера и сами врачи, поэтому решил связать свою жизнь с медициной. Работал и в производственных аптеках, где изготавливал препараты, и в обычных. В 2019 году из‑за здоровья мне пришлось пересесть в инвалидное кресло и год проходить реабилитацию. Сейчас я играю в баскетбол на инвалидной коляске, мы с командой даже ездим на чемпионаты. Параллельно подумываю о будущей профессии, потому что рано или поздно спорт тоже придется оставить. В нашей баскетбольной команде много ребят из разных областей. Я пошел туда, отчасти чтобы набраться у них опыта и узнать, чем они занимаются.

О коллективе и удобном рабочем месте В первую очередь я смотрю на коллектив, важно, чтобы никто не стеснялся общаться с людьми с инвалидностью и интересоваться, нужна ли помощь. Еще важна адаптированная уборная и рабочее место без препятствий. И, возможно, какой‑то уголок, куда можно отойти и отдохнуть в полной тишине.

Почему многие ребята с ограниченными возможностями здоровья работают удаленно? Потому что у них нет возможности свободно передвигаться по городу.



Я очень рад, что меня позвали работать администратором в коворкинг Everland — буду встречать ребят, помогать им и рассказывать об этом инклюзивном пространстве. Мне не нравится работать из дома — ощущение, будто ты в заточении. Человек должен быть более мобильным, чтобы знакомиться с новыми людьми и местами, чаще двигаться.