Сейчас появляется все больше возможностей для людей с инвалидностью: новые технологии, инклюзивные места и проекты, в которых они могут работать наравне со всеми. Вместе с «М.Видео» и Microsoft мы поговорили с тремя людьми об их пути в карьере, мечтах и технологиях.
Надежда Василенко, 25 лет
Об учебе и начале карьеры
Я планировала заниматься творчеством — стать художницей, так как очень хорошо рисовала, а еще писала стихи и рассказы, которые даже хотели выпускать на радио. Но потом я потеряла зрение и начала ходить на факультативы, где меня учили пользоваться техникой по-новому. Незрячие управляют компьютером без мышки и активируют элемент интерфейса не щелчком левой кнопки мыши, а, например, пробелом. В конце учебы преподаватель позвал меня заниматься информатикой и уговорил поступить в университет, который я окончила в этом году.
Я начала искать работу на втором курсе университета. Попробовала пройти стажировку, но все вышло не очень удачно. Зато через два месяца познакомилась с Сергеем Новиковым, заместителем главного редактора Московского издательско-полиграфического объединения «Репро». Он взял меня редактором книг, написанных шрифтом Брайля. Через полтора года я поняла, что сплю по четыре часа и не вытягиваю такой режим, поэтому уволилась.
А на втором курсе магистратуры меня позвали как специалиста по доступным веб-сайтам для людей с ограниченными возможностями во Всероссийское общество слепых. Я работаю там уже год и в основном проверяю сайты, но иногда провожу разные встречи и организовываю мероприятия. Еще с августа этого года сотрудничаю с музеем Garage — помогаю делать выставки инклюзивными. Например, теперь незрячим людям дают не только тифлокомментарий (лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые непонятны незрячему без специального словесного пояснения. — Прим. ред.) к работам, но и тактильные модели. Это таблички, которые можно пощупать и понять, как выглядит экспонат. Также я помогаю сделать их сайт доступным.
О канале на ютьюбе
Я создала его в 2017 году, чтобы распространять для незрячих информацию о разных технологиях и удобных приложениях. Сначала у меня не было микрофона, я не умела обрабатывать аудио, было много сложностей, но люди все равно отзывались положительно, а когда я попыталась сделать красивые видео, то отклика почти не было. В итоге просто нашла свой формат: вставляю тематические картинки и рекламу с помощью синтеза речи (позволяет озвучить любой текст на нескольких языках. — Прим. ред.). Моя аудитория — незрячие люди, поэтому нет смысла делать упор на визуальную часть. Уже год я не выпускаю видео из‑за нехватки времени, но аудитория все равно растет — у меня уже около двух тысяч подписчиков.
О мечте создать игру для незрячих
Я мечтаю создать доступную многопользовательскую игру для незрячих людей. Скорее всего, придется запускать краудфандинг, чтобы собрать средства на зарплату программисту. Я буду в качестве геймдизайнера — разрабатывать механику и сюжетную линию. Уже пыталась создать ее, но в тот момент мне не хватило времени и знаний игровой специфики, а еще не нашлось по-настоящему доступной и удобной среды разработки.
Если краудфандинг не поможет, то мне придется вкладывать личные средства. Нам предоставят сервер бесплатно, и это сократит расходы, но они все равно будут большими — примерно полтора миллиона рублей. Больше всего денег нужно на программистов и саунд-инженеров. Например, эпичная пятиминутная заставка для игры с хором и оркестром стоит десять тысяч рублей.
Думаю, что для людей с ограничениями по зрению это будет интересный и крутой продукт, а для всех остальных — новый опыт и возможность сменить канал восприятия, играя в полной темноте.
Про полезные технологии
В работе мне помогает дисплей Брайля (электронное устройство для отображения и набора текстов рельефно-точечным шрифтом. — Прим. ред.) и программы экранного доступа. Если мне присылают документы, то я могу распознать текст [с помощью разных программ или ботов] — раньше такой возможности не было.
Хотелось бы, чтобы разработали графический планшет, с помощью которого можно ощупывать изображения. В целом ведется много дискуссий о том, должны ли устройства быть доступными для всех, или лучше создавать их под разные потребности, которые зависят не только от наличия или отсутствия инвалидности, но и от конкретных людей.
О мотивации
В 18–19 лет у меня была потребность доказать окружающим, что мы, незрячие, можем что угодно. Но быстро поняла, что это ни к чему не приведет. Чуть позже возникла четкая потребность в деньгах не только на еду, но и на разные устройства: на доступный смартфон и слуховые аппараты (около 120 тыс. рублей каждые четыре года. — Прим. ред.). Сейчас эта потребность осталась, но я поняла, что, кроме зарплаты, меня мотивирует возможность помогать окружающим. Например, иногда я делаю расшифровки аудио и видеоконтента для слепоглухих безвозмездно, потому что у них и так дефицит информации.
Артем Плаксин, 21 год
О развитии в сфере IT и недоступных сайтах
Мне всегда было интересно заниматься чем‑то, связанным с программированием, созданием сайтов, системным администрированием. И где‑то в 17 лет я стал активно тестировать сайты на доступность для людей с инвалидностью. Работал в свободном графике: консультировал команды, например, во «ВКонтакте» общался напрямую с главным разработчиком, а в «Литрес» мне выделили отдельного менеджера. И в 2019 году, через пару лет, меня пригласили в компанию Everland развивать направление тестирования сайтов и мобильных приложений на доступность. Самообразование — сложный процесс. Но я понимал, что если сейчас разберусь в теме, то буду улучшать интерфейсы в том числе для себя.
Где‑то не подписаны кнопки: есть изображение «Добавить в корзину», а текстовой метки нет. Получается, что для программы, которая преобразовывает все, что есть на экране, в звук, это просто неизвестный значок. Или, например, какие‑то кнопки не нажимаются, затруднена навигация по странице.
О работе и технологиях
Сейчас я руковожу отделом слепых тестировщиков. Участвую в звонках с заказчиками, помогаю сформировать тестовый сценарий, по которому мы будем проходиться. Это, например, модуль авторизации в сервисе или приложении. Также я формирую техническое задание тестировщику, отдаю ему, потом перепроверяю и делаю отчеты.
Во-первых, я делаю приложения и сайты доступными, так как ими пользуюсь я, мои друзья и знакомые. Во-вторых, хочу зарабатывать. В-третьих, мне нравится работать с такими крупными заказчиками, как банки, телеоператоры и другие.
Я пользуюсь программой экранного доступа. На экране человек без инвалидности по зрению видит какие‑то картинки, отличает ссылку от кнопки, а незрячим программа озвучивает, что это «Добавить в корзину», «Перейти на главную» и так далее. Технологии постепенно улучшаются, а перечислять список, чего не хватает, долго. Все появится со временем.
Степан Постика, 30 лет
Об увлечении медициной и спортом
Раньше я работал фармацевтом, получил среднее медицинское образование. Я родился с инвалидностью и много времени провел в больницах — мне понравилась атмосфера и сами врачи, поэтому решил связать свою жизнь с медициной. Работал и в производственных аптеках, где изготавливал препараты, и в обычных. В 2019 году из‑за здоровья мне пришлось пересесть в инвалидное кресло и год проходить реабилитацию.
Сейчас я играю в баскетбол на инвалидной коляске, мы с командой даже ездим на чемпионаты. Параллельно подумываю о будущей профессии, потому что рано или поздно спорт тоже придется оставить. В нашей баскетбольной команде много ребят из разных областей. Я пошел туда, отчасти чтобы набраться у них опыта и узнать, чем они занимаются.
О коллективе и удобном рабочем месте
В первую очередь я смотрю на коллектив, важно, чтобы никто не стеснялся общаться с людьми с инвалидностью и интересоваться, нужна ли помощь. Еще важна адаптированная уборная и рабочее место без препятствий. И, возможно, какой‑то уголок, куда можно отойти и отдохнуть в полной тишине.
Я очень рад, что меня позвали работать администратором в коворкинг Everland — буду встречать ребят, помогать им и рассказывать об этом инклюзивном пространстве. Мне не нравится работать из дома — ощущение, будто ты в заточении. Человек должен быть более мобильным, чтобы знакомиться с новыми людьми и местами, чаще двигаться.
Инклюзивный коворкинг Everland в центре Москвы открылся в 2021 году, в том числе при поддержке «М.Видео». В нем люди с ограниченными возможностями здоровья могут бесплатно бронировать места и пользоваться всей необходимой техникой в полностью адаптированном пространстве.
Более доступная среда способна помочь открыть возможности для получения образования и трудоустройства людям с инвалидностью. Недавно вышла новая версия Windows 11, которая предлагает специальные возможности и облегчает взаимодействие с компьютером для людей с инвалидностью. Те, у кого есть нарушение слуха, могут пользоваться настройкой звука и визуальных оповещений и переводом речи на другой язык в режиме реального времени. Для слабовидящих или слепых людей доступны увеличение масштаба всего экрана и отдельных его участков и подключение к компьютерам с Windows внешних устройств, таких как дисплеи Брайля. А для пользователей с когнитивными особенностями — автоматическое оформление контента, улучшение восприятия текста со снимков бумажных материалов и оптимизация отвлекающих факторов в операционной системе и приложениях.
До конца января 1000 рублей с каждого проданного в магазинах «М.Видео» или онлайн ноутбука на Windows 11 будут отчислены в пользу АНО «Пространство равных возможностей» на развитие инклюзивного проекта Everland, основная цель которого — обучать людей с инвалидностью и прокачивать их навыки, чтобы затем они получили работу. Это даст возможность желающим по всей стране поддержать инициативу, которая помогает людям с ограниченными возможностями здоровья развиваться в разных сферах и реализовываться через работу.