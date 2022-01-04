«Я не знаю», «Выбирай сам/сама», «А ты что хочешь?» — такие слова часто можно услышать от безынициативного партнера. Мы выяснили у психолога, что стоит за нежеланием кого‑то в паре брать на себя ответственность (и нет, это не безразличие), можно ли изменить ситуацию и нужно ли вообще это делать.
Психолог, АСТ-терапевт, гештальт-терапевт, рекомендованный терапевт Санкт-Петербургского института гештальта
Как выглядит безынициативность в отношениях
«Безынициативность» — достаточно широкая характеристика, но, если говорить про отношения, это ситуация, когда партнер плывет по течению и не склонен к действиям, пока ему не выдадут инструкцию, или уклоняется от них, даже если знает, чего от него хотят. Это то, насколько человек готов присваивать авторство своим действиям, а не перекладывать его на кого‑то другого. Еще для таких людей характерна позиция: «Если я не сделаю выбор, ничего плохого не случится, все останется как есть».
Часто такое мышление бывает у людей, чьи родители возлагали на них много надежд, но при этом не давали выбора и решали все сами. И безынициативность здесь оказывается неким пассивным протестом. Как итальянская забастовка — вроде все работают, но очень медленно и плохо, так, что легче отобрать и сделать самому. А может быть вариант, что партнер все прекрасно понимает, но не хочет ничего предпринимать. Например, говорит, что ему лень думать, или он занят другими делами, — на самом деле ему не очень-то и лень, это защитный механизм, чтобы не делать того, чего не хочется.
Редко проблема безынициативности одного из партнеров существует в вакууме. Мало же ответственность передавать, надо, чтобы кто‑то ее еще и брал. Если один партнер привычно перехватывает ответственность, я бы точно смотрела, есть ли у другого пространство для действия. Или происходит ситуация наподобие родителя и ребенка: «У тебя все равно ничего не получится».
Распространенные случаи безынициативности
Совместный досуг
Представим ситуацию: вы постоянно придумываете, чем вам с партнером заняться на выходных, но он не горит желанием куда‑то ходить, и вы чувствуете потребность это изменить. Стоит озвучить свои переживания, например: «Дорогой, мне дома тошно, скучно, не хватает от тебя вовлечения, хочется нового опыта». И хорошо бы обсудить с партнером — а он-то что хочет и хочет ли чего‑то вообще? И так часто бывает, что человеку правда ничего не нужно и его все устраивает. Можно, конечно, устроить скандал и пригрозить: «Либо ты придумываешь, чем мы займемся на выходных, либо я ухожу». Но я не верю, что это решит проблему — человека невозможно сдвинуть с места без его желания.
Поэтому нужно вместе выяснять, а в чем мотивация безынициативного партнера? Что он получит, оторвав попу от дивана? Может быть, для человека совместный досуг действительно не приоритет, и ответственность второй стороны донести, почему для нее это важно. И тут есть много вариантов: можно развлекать себя самой/самому или найти компанию активных друзей. Или же договариваться с партнером о каких‑то компромиссах — одни выходные я тебя не трогаю, но на других мы как‑то развлекаемся.
Если же человек сам ничего не предлагает, но на все ваши варианты совместного досуга соглашается, тогда у меня вопрос — а в чем проблема? Ну если неважно, выберите сами, куда вам хочется. Это же классно, большой простор для действий. Подумайте, в чем такая ценность, чтобы именно партнер что‑то предлагал, что для вас это значит? Ему может быть действительно все равно, как проводить время. И довольно тяжело услышать в этом то, что человеку неважен выбор места, а не ваши чувства и отношения. Мы же очень легко находим в таких фразах что‑то свое и додумываем за партнера. Тут бывают разные ситуации: жена видит в безынициативности мужа отсылку к детству — папа не любил маму, они ссорились, и он вел себя так отстраненно. Может быть много стыда — что партнер не суперактивный, например. А то, что у него много других положительных качеств, это часто забывается.
Бытовые дела
Очень распространена бытовая безынициативность, когда нужно постоянно просить партнера сделать какие‑то дела по дому. Кому‑то важно, чтобы квартира была идеально чистой, а кому‑то вообще все равно, он и не заметит бардак, пока штукатурка на голову не упадет. И это не со зла, человек просто не видит грязь и все. И чтобы это стало видимым, нужно разговаривать: «Меня не устраивает, что ты не убираешься в квартире, давай поговорим о том, как у нас распределяется бытовая нагрузка». Я верю, что, если человеку важны отношения, он будет прикладывать какие‑то усилия, чтобы их сохранить. И тут тоже нужно понимать — а какая партнеру выгода, зачем ему напрягаться? Например, мотивацией может быть ваше хорошее самочувствие.
Также стандартная ситуация, когда один не хочет, а другой настаивает и заставляет безынициативного партнера обслуживать свои потребности: «Мне надо, чтобы посуда была чистая, поэтому ты иди и помой». Это совсем не про партнерские отношения. Если второму тоже надо есть из чистой посуды, тогда тут уже появляются какие‑то компромиссные варианты. Я знаю историю, когда партнер занимался миллионом дел — лазил по скалам, ездил в горы, строил бизнес, но при этом посуду не мыл, и жена говорила, что он ленивый и безынициативный. В смысле ленивый? У него просто приоритеты другие, он направляет энергию в другое русло. В конце концов, если кого‑то парит грязь в доме, есть клининг, это стоит не очень дорого, но, возможно, сохранит вам нервные клетки.
Секс
Случается такое, что партнеры не совпадают в сексуальном плане, и кому‑то в паре не хватает инициативности второго в сексе. Во-первых, нужно помнить, что это трепетная тема и вокруг нее много стыда. У нас не развита культура общения на такие темы, нет секспросвета в школах, родители тоже неохотно рассказывают нам об этом. В итоге у людей часто появляются совершенно не связанные с реальностью ожидания, которые они впитали из порно и голливудских фильмов. Кто‑то даже может думать: «Если у нас секс не каждый день или какой‑то „не такой“, значит, в отношениях что‑то не то». Часто люди теряются и не знают, как разговаривать про секс, поэтому привычно молчат или говорят не то, что хотят. Прежде всего стоит убедиться, что в вашей паре есть доверие друг к другу, и вас не осудят, если вы расскажете, чего вам не хватает.
Во-вторых, чтобы заниматься сексом, нужны ресурсы. Если кто‑то из партнеров пашет от рассвета до заката, а второй менее занят, неудивительно, что тут могут возникать несовпадения в сексуальном желании. Хорошо бы понять, есть ли у партнера время и силы на секс. Не всегда отсутствие либидо — показатель того, что человек не хочет секса с вами, может быть, он очень устает.
В-третьих, люди часто додумывают за других, и для одного из партнеров нежелание второго проявлять инициативность в сексе может означать, что у них проблемы в отношениях, наподобие: «Если ты при виде меня немедленно не возбуждаешься, значит, ты меня не любишь», хотя причин для этого может быть миллион. Не стоит привязывать работоспособность чужих половых органов к тому, любит вас человек или нет. Лучше быть бережнее друг к другу и обходиться без ярлыков.
Ну и последнее, о чем можно поразмышлять — если вам кажется, что партнер безынициативен в сексе, подумайте, а кто вообще из вас перекладывает ответственность?
Что делать, если вас не устраивает безынициативность партнера
Задайте себе вопросы — зачем я беру эту ответственность? Можно ли ее не брать, если меня это не устраивает? А что за человек со мной рядом? Как мы выстраиваем коммуникацию? Может, я на него давлю, а он пассивно обороняется? Если бы со мной так разговаривали, как я сейчас, как бы я себя чувствовал? Что я слышу за словами партнера: «Решай сам/сама»? Почему так остро на них реагирую? Я разрешаю партнеру чего‑то не хотеть, у него есть право сказать «нет»? А у меня есть это право?
И не ждите, что ваш партнер — телепат. Возьмите на себя ответственность за свои переживания — если вы чего‑то хотите, это не означает, что партнер хочет то же самое, и это не признак того, что он плохой.
Разговаривать. И быть готовым, что вы можете не сойтись в целях, так бывает. Стоит выяснить, кто и что хочет. И дать право не хотеть. Ничего такого в этом нет. Если партнеру можно, значит, и вам тоже? И возможно, если разрешить себе что‑то не хотеть, то часть ответственности свалится.
Когда человек перекладывает на вас ответственность, а потом обвиняет, если что‑то идет не так, точно стоит говорить с ним о том, как так выходит, что вы принимаете все решения, а партнер только недовольно бубнит. И напомнить, что, если его что‑то не устраивает, он волен все делать самостоятельно.
Если же вы десять тысяч раз проговорили, определили совместные цели, поняли, зачем инициативность партнера нужна одной и второй стороне, и ничего не меняется, это вполне себе показатель, что ничего и не изменится, и, возможно, ваши желания и потребности никак не «сшиваются».