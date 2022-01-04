«Я не знаю», «Выбирай сам/сама», «А ты что хочешь?» — такие слова часто можно услышать от безынициативного партнера. Мы выяснили у психолога, что стоит за нежеланием кого‑то в паре брать на себя ответственность (и нет, это не безразличие), можно ли изменить ситуацию и нужно ли вообще это делать.

Наталия Власевская Психолог, АСТ-терапевт, гештальт-терапевт, рекомендованный терапевт Санкт-Петербургского института гештальта

Как выглядит безынициативность в отношениях «Безынициативность» — достаточно широкая характеристика, но, если говорить про отношения, это ситуация, когда партнер плывет по течению и не склонен к действиям, пока ему не выдадут инструкцию, или уклоняется от них, даже если знает, чего от него хотят. Это то, насколько человек готов присваивать авторство своим действиям, а не перекладывать его на кого‑то другого. Еще для таких людей характерна позиция: «Если я не сделаю выбор, ничего плохого не случится, все останется как есть». Часто такое мышление бывает у людей, чьи родители возлагали на них много надежд, но при этом не давали выбора и решали все сами. И безынициативность здесь оказывается неким пассивным протестом. Как итальянская забастовка — вроде все работают, но очень медленно и плохо, так, что легче отобрать и сделать самому. А может быть вариант, что партнер все прекрасно понимает, но не хочет ничего предпринимать. Например, говорит, что ему лень думать, или он занят другими делами, — на самом деле ему не очень-то и лень, это защитный механизм , чтобы не делать того, чего не хочется. Редко проблема безынициативности одного из партнеров существует в вакууме. Мало же ответственность передавать, надо, чтобы кто‑то ее еще и брал. Если один партнер привычно перехватывает ответственность, я бы точно смотрела, есть ли у другого пространство для действия. Или происходит ситуация наподобие родителя и ребенка: «У тебя все равно ничего не получится».

Распространенные случаи безынициативности Совместный досуг Представим ситуацию: вы постоянно придумываете, чем вам с партнером заняться на выходных, но он не горит желанием куда‑то ходить, и вы чувствуете потребность это изменить. Стоит озвучить свои переживания, например: «Дорогой, мне дома тошно, скучно, не хватает от тебя вовлечения, хочется нового опыта». И хорошо бы обсудить с партнером — а он-то что хочет и хочет ли чего‑то вообще? И так часто бывает, что человеку правда ничего не нужно и его все устраивает. Можно, конечно, устроить скандал и пригрозить: «Либо ты придумываешь, чем мы займемся на выходных, либо я ухожу». Но я не верю, что это решит проблему — человека невозможно сдвинуть с места без его желания . Поэтому нужно вместе выяснять, а в чем мотивация безынициативного партнера? Что он получит, оторвав попу от дивана? Может быть, для человека совместный досуг действительно не приоритет, и ответственность второй стороны донести, почему для нее это важно. И тут есть много вариантов: можно развлекать себя самой/самому или найти компанию активных друзей. Или же договариваться с партнером о каких‑то компромиссах — одни выходные я тебя не трогаю, но на других мы как‑то развлекаемся. Если же человек сам ничего не предлагает, но на все ваши варианты совместного досуга соглашается, тогда у меня вопрос — а в чем проблема? Ну если неважно, выберите сами, куда вам хочется. Это же классно, большой простор для действий. Подумайте, в чем такая ценность, чтобы именно партнер что‑то предлагал, что для вас это значит? Ему может быть действительно все равно, как проводить время. И довольно тяжело услышать в этом то, что человеку неважен выбор места, а не ваши чувства и отношения. Мы же очень легко находим в таких фразах что‑то свое и додумываем за партнера. Тут бывают разные ситуации: жена видит в безынициативности мужа отсылку к детству — папа не любил маму, они ссорились, и он вел себя так отстраненно. Может быть много стыда — что партнер не суперактивный, например. А то, что у него много других положительных качеств, это часто забывается.

Здесь точно стоит работать со своими ожиданиями, потому что, если вы хотите в театр, какая разница, кто это предлагает?



Бытовые дела Очень распространена бытовая безынициативность, когда нужно постоянно просить партнера сделать какие‑то дела по дому. Кому‑то важно, чтобы квартира была идеально чистой, а кому‑то вообще все равно, он и не заметит бардак, пока штукатурка на голову не упадет. И это не со зла, человек просто не видит грязь и все. И чтобы это стало видимым, нужно разговаривать: «Меня не устраивает, что ты не убираешься в квартире, давай поговорим о том, как у нас распределяется бытовая нагрузка». Я верю, что, если человеку важны отношения, он будет прикладывать какие‑то усилия, чтобы их сохранить. И тут тоже нужно понимать — а какая партнеру выгода, зачем ему напрягаться? Например, мотивацией может быть ваше хорошее самочувствие. Также стандартная ситуация, когда один не хочет, а другой настаивает и заставляет безынициативного партнера обслуживать свои потребности: «Мне надо, чтобы посуда была чистая, поэтому ты иди и помой». Это совсем не про партнерские отношения. Если второму тоже надо есть из чистой посуды, тогда тут уже появляются какие‑то компромиссные варианты. Я знаю историю, когда партнер занимался миллионом дел — лазил по скалам, ездил в горы, строил бизнес, но при этом посуду не мыл, и жена говорила, что он ленивый и безынициативный. В смысле ленивый? У него просто приоритеты другие, он направляет энергию в другое русло. В конце концов, если кого‑то парит грязь в доме, есть клининг, это стоит не очень дорого, но, возможно, сохранит вам нервные клетки. Секс Случается такое, что партнеры не совпадают в сексуальном плане, и кому‑то в паре не хватает инициативности второго в сексе. Во-первых, нужно помнить, что это трепетная тема и вокруг нее много стыда. У нас не развита культура общения на такие темы, нет секспросвета в школах, родители тоже неохотно рассказывают нам об этом. В итоге у людей часто появляются совершенно не связанные с реальностью ожидания, которые они впитали из порно и голливудских фильмов. Кто‑то даже может думать: «Если у нас секс не каждый день или какой‑то „не такой“, значит, в отношениях что‑то не то». Часто люди теряются и не знают, как разговаривать про секс, поэтому привычно молчат или говорят не то, что хотят. Прежде всего стоит убедиться, что в вашей паре есть доверие друг к другу, и вас не осудят, если вы расскажете, чего вам не хватает. Во-вторых, чтобы заниматься сексом, нужны ресурсы. Если кто‑то из партнеров пашет от рассвета до заката, а второй менее занят, неудивительно, что тут могут возникать несовпадения в сексуальном желании. Хорошо бы понять, есть ли у партнера время и силы на секс. Не всегда отсутствие либидо — показатель того, что человек не хочет секса с вами, может быть, он очень устает. В-третьих, люди часто додумывают за других, и для одного из партнеров нежелание второго проявлять инициативность в сексе может означать, что у них проблемы в отношениях, наподобие: «Если ты при виде меня немедленно не возбуждаешься, значит, ты меня не любишь», хотя причин для этого может быть миллион. Не стоит привязывать работоспособность чужих половых органов к тому, любит вас человек или нет . Лучше быть бережнее друг к другу и обходиться без ярлыков. Ну и последнее, о чем можно поразмышлять — если вам кажется, что партнер безынициативен в сексе, подумайте, а кто вообще из вас перекладывает ответственность?

Если вам хочется попробовать какую‑то сексуальную практику, возьмите ответственность за это на себя, не ждите, пока партнер догадается и предложит. Лучше поделитесь с ним, чего вам не хватает, и очень вероятно, что вы это получите.



Что делать, если вас не устраивает безынициативность партнера

Задайте себе вопросы — зачем я беру эту ответственность? Можно ли ее не брать, если меня это не устраивает? А что за человек со мной рядом? Как мы выстраиваем коммуникацию? Может, я на него давлю, а он пассивно обороняется? Если бы со мной так разговаривали, как я сейчас, как бы я себя чувствовал? Что я слышу за словами партнера: «Решай сам/сама»? Почему так остро на них реагирую? Я разрешаю партнеру чего‑то не хотеть, у него есть право сказать «нет»? А у меня есть это право? И не ждите, что ваш партнер — телепат . Возьмите на себя ответственность за свои переживания — если вы чего‑то хотите, это не означает, что партнер хочет то же самое, и это не признак того, что он плохой. Разговаривать. И быть готовым, что вы можете не сойтись в целях, так бывает. Стоит выяснить, кто и что хочет. И дать право не хотеть. Ничего такого в этом нет. Если партнеру можно, значит, и вам тоже? И возможно, если разрешить себе что‑то не хотеть, то часть ответственности свалится. Когда человек перекладывает на вас ответственность, а потом обвиняет, если что‑то идет не так, точно стоит говорить с ним о том, как так выходит, что вы принимаете все решения, а партнер только недовольно бубнит. И напомнить, что, если его что‑то не устраивает, он волен все делать самостоятельно. Если же вы десять тысяч раз проговорили, определили совместные цели, поняли, зачем инициативность партнера нужна одной и второй стороне, и ничего не меняется, это вполне себе показатель, что ничего и не изменится , и, возможно, ваши желания и потребности никак не «сшиваются».