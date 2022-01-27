Прейскурант младенцев

Миссис Шредер живет на Восточной Пятьдесят восьмой улице. Она управляет большим заведением, и у нее всегда есть младенцы на продажу. Она очень хитра. Никому никогда не удавалось выведать имя ее няни. Как только в ее доме рождается младенец, его заворачивают в одеяло и относят к няне. Затем она дает объявление об «усыновлении детей»: это означает, что она их и покупает, и продает. Поступая к ней в дом, роженица заключает соглашение о покупке младенца за сумму, не превышающую одного доллара ! Потом миссис Шредер продает его за такую цену, какую сможет выручить.

«Сейчас у меня тут детей нет, — сказала она мне. Это ее обычная отговорка. — Если вы вернетесь через час, я достану вам младенца. Почем? О, что вы, я не смею продавать младенцев; но, конечно, я ожидаю от вас платы за труды. Скажем, 15 долларов. Нет? Что ж, тогда десять. Но не рассчитывайте на первостатейного младенца или на младенца хороших, почтенных родителей — за десять-то долларов!» Я не вернулась. Поскольку она не направила меня к своей няне, мне незачем было возвращаться. В день, когда я посетила ее дом, там родился ребенок.

Миссис Уайт на Восточной Сорок девятой улице покупает и продает младенцев. У нее прекрасный частный дом, и она утверждает, что водит знакомство со многими мужчинами и дамами из высшего общества. Она берет за младенца сколько удается выручить, но рассчитывает на хорошую цену.

— Дети появляются у меня каждый день, — сказала она мне. — Одна леди из Бруклина обзавелась здесь младенцем сегодня утром. Если подождете час с небольшим, я достану и для вас.

— Мальчика или девочку? — спросила я саркастически.

— Ишь, не ждите, что я вам расскажу! — засмеялась она. — Если не хотите ждать, оставьте задаток, и я придержу для вас ребенка.

— Для меня это все в новинку. Я хочу увидеть ребенка прежде, чем покупать, — сказала я и направилась восвояси.

— Вам нигде не найти младенца от таких завидных родителей, как у этого, — сказала она, провожая меня в дверях. — Это девочка богатых людей. Ее мать принесла ее сюда, а сама, как поправится, вернется домой и когда‑нибудь выйдет замуж. Ее отец ничего об этом не знает. Он думает, что дочь уехала навестить друзей. Это дело плевое, и в Нью-Йорке подобное происходит каждый день.

Младенцы по высшему разряду

Миссис Эппинджер живет на Восточной Восемнадцатой улице. Эта низкорослая женщина с хитрым лицом носит чепец и передник, как сиделка. Миссис Эппинджер достала двоих младенцев Гамильтон, оба они умерли.

— Детей от хороших родителей вы можете достать у миссис Димайр или у меня, и больше нигде, — сказала она хвастливо.

— Во что вы оцениваете детей? — спросила я смело.

— Я их не продаю, но всегда получаю что‑нибудь за труды . Леди, купившая ребенка, который сейчас находится у моей няни, дала мне за него 20 долларов.

Она вложила деньги мне в руку, я было подумала, что это серебряный доллар, а оказалось — золотая монета в двадцать долларов.

— Разве вы не держите детей здесь?

— Вот уж нет. Как только они рождаются, я посылаю за нянькой, и она их забирает и держит у себя, пока их кто‑нибудь не возьмет.

— Вы никогда не задаете никаких вопросов людям, покупающим детей? — спросила я.

— Вот уж нет. Я ничего не хочу о них знать.