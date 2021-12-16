Волонтерство принято считать неким актом самопожертвования. При этом, когда наблюдаешь за этим со стороны, часто упускается важный аспект: что получают взамен люди, которые бескорыстно помогают другим? Кому‑то это помогло буквально «переосмыслить жизнь», а для кого‑то волонтерство — это, как ни удивительно, «восполнение ресурса».
Интерес к волонтерству в России растет. В 2013 году, по данным социологических опросов, волонтерами называли себя только 3% населения, сегодня же эта цифра увеличилась в более чем пять раз. Не только люди, но и бизнес стал активно подключаться к благотворительным делам. По данным ВЦИОМ, 70% опрошенных российских компаний уже реализуют программы корпоративного волонтерства. Вовлекать сотрудников в добрые дела не только социально полезно, но и выгодно. Исследования утверждают, что корпоративная помощь другим повышает вовлеченность сотрудников, благодаря чему выручка от одного работника может вырастать на 26%.
А вообще, быть волонтером — это не только про бескорыстную помощь другим. Это в первую очередь про помощь себе. Некоторым людям волонтерство помогает держать физическую форму и восполнять свой ментальный ресурс. Для кого‑то это может быть также частью самореализации, ведь найти дело, которое питает силами, — одна из главных целей в жизни любого человека. Мы поговорили с сотрудниками одного из крупнейших работодателей в стране — ретейлера Х5 Group — и представителями ряда других компаний, которые, несмотря на свой плотный график, находят время, чтобы оказать помощь тем, кто в ней нуждается и узнали, как добрые дела меняют жизнь к лучшему.
Алексей Шеремет
Директор «Пятерочки», Кострома, 24 года
Я вступил в добровольческий поисковый отряд «Лиза Алерт» в 2017 году. Увидел в соцсетях, что пропала девочка и люди собираются на ее поиски. Я отписался, что тоже могу помочь, и пошел в штаб. Девочка нашлась, она просто задержалась у подруги, а я с тех пор стал заниматься этим регулярно.
Поиски идут круглый год, но больше всего заявок бывает летом, где‑то по три-пять в день. К сожалению, не всех людей удается найти живыми, но все-таки чаще люди находятся, чем нет. Мы всегда ищем до последнего, разумеется, в пределах разумного. Никогда не стоит терять надежды. Я знаю случаи, когда людей находили живыми и на 9-й день поисков. Лично мне по наводке моего координатора за четыре года удалось найти двух человек — это были женщины, заблудившиеся в лесу.
Некоторые люди с непониманием относятся к моему занятию, говорят, мол, зачем ты тратишь на это свое личное время. Бывало и такое, что поиски шли всю ночь, а ранним утром мне нужно было ехать на работу. Но я считаю, что каждый человек может распоряжаться своим временем, как хочет.
Роман Гембель
Администратор «Пятерочки», Петербург, 47 лет
Три года назад у меня был такой период, когда я осознал, что в моей жизни все сложилось, дети выросли и успешно занимаются твоей деятельностью, дома все хорошо. Тогда я посмотрел вокруг и увидел, что буквально в соседнем квартале от меня есть целый дом маленьких петербуржцев, которым нужна помощь. Я позвонил директору Центра семейного воспитания № 2, узнал, нужна ли моя помощь и стал волонтером.
Я помогаю убирать на территории, когда у центра есть такой запрос, а еще мы с товарищами проводим для детей мастер-классы по ремеслам, например, показывали, как вязать кукол, и обучали мыловарению. Помню, как в конце занятий дети вешаются на руки и задают десятки вопросов, лишь бы ты не уходил. Им очень не хватает простого человеческого внимания. Воспитатели центра выкладываются на полную и делают все возможное, но их всего двое на целую группу ребят.
Детям нужна помощь людей из‑за забора, из того мира, в который им когда‑то придется выйти. Мы стараемся им показать, что жизнь за воротами детского дома не такая жестокая, что всегда найдутся те, кто поддержит. Надеюсь, что благодаря нашему с ними общению ребята приобретают полезные навыки и набираются уверенности в себе. Мне очень хочется верить, что когда‑нибудь лидером страны станет воспитанник детдома, который смог добиться своего на зависть всем.
Максим Зорин
Разработчик в X5 Group, Москва, 31 год
С предложением стать интеллектуальным волонтером я впервые столкнулся в этом году на работе. Увидел на почте рассылку, что компания X5 совместно со школой программирования Coddy проводит акцию — бесплатное обучение для детей с ОВЗ. У меня всегда было желание кому‑то помочь, но никогда не находился проект по душе, а тут все совпало, и я записался добровольцем.
Мне, как самому активному, дали двоих ребят — мальчика 16 лет и 17-летнюю девочку. В течение 12 недель мы созванивались каждую субботу и учились создавать игры. Я понимал, что ребята с особенностями и нужно будет приспосабливаться, но у нас с первого же занятия наладился контакт.
Я чувствовал, как они с энтузиазмом подходят к урокам, что им нравится, и меня на самом деле это приятно удивило, потому что я немного пессимист и ожидал, что все будет совсем не так. Конечно, это был не совсем легкий опыт, на это уходят и твое личное время, и силы, но когда я видел интерес детей, их успехи и горящие глаза — это все компенсировало. За это время нам удалось создать три игры. Мне понравился этот опыт, и я с радостью поучаствую в такой акции снова.
Анастасия Калинина
Менеджер «Перекрестка», Москва, 26 лет
Когда я была на 4-м курсе университета, я улетела учиться в Америку на полгода. И мне так понравилось, как там устроена социальная помощь, что, вернувшись в Россию, я стала искать работу в некоммерческом секторе. Так я и попала в «Фонд продовольствия «Русь», который оказывает продуктовую поддержку незащищенным слоям населения, и проработала в нем пять лет.
Больше всего мне нравились выездные встречи к нашим подопечным, когда мы отдавали корзины с едой лично им в руки. Я помню свой первый продовольственный марафон. Был 2018 год, на улице кружила пурга, а мы ехали в Татарстан, в село Алексеевка, где нас уже ждали бабушки. Они нарядились в свои лучшие костюмы, пели нам частушки, даже накрыли для нас стол. Все было очень душевно, и меня это тогда сильно зацепило.
Конечно же, работать в благотворительности тяжело. После каждой такой поездки мне нужно было около недели, чтобы восстановиться морально, потому что я всегда очень сильно вовлекаюсь и переживаю за наших подопечных. Это и физически тяжело: раньше мы могли фасовать продуктовые наборы сутками. Но когда ты видишь людей вокруг, которые так же, как и ты, отдают себя без остатка, — это заряжает.
Сейчас из‑за пандемии мы стали намного реже собираться и проводить выезды, я пересматриваю старые видео с наших поездок и понимаю, как сильно мне этого не хватает.
Любовь Щипцова
Ведущий менеджер культурных и социальных проектов в Окко, Москва, 33 года
Я начала заниматься благотворительностью еще в 2007-м. Тогда впервые стала волонтером приюта собак в Питере. Сейчас в основном все так же помогаю бездомным животным: оказываю финансовую помощь приютам, раз в несколько месяцев работаю куратором собак на выставках «Юна-Фест» и «Всем по собаке». Раньше, когда было время, приезжала в приюты адаптировать собак и помогать с уборкой вольеров. Еще я подключаюсь ко всевозможным сборам вещей для нуждающихся, к донорству и всему, где могу быть полезна. В будущем, когда восстановлюсь после перенесенного коронавируса, хотела бы стать донором костного мозга.
Когда я помогаю, чувствую себя счастливей — это приносит невероятное удовольствие. Наверное, это немного благотворительный эгоизм, но становится лучше от мысли, что я делаю кому‑то хорошо. Мне часто говорили, что «всех собак не спасти» и предлагали «заняться чем‑то серьезным». Когда слышу такие фразы, понимаю, что о присутствии этого человека в моем круге общения нужно задуматься. Я считаю, что если не постараться спасти одну собаку, мы никогда не спасём сотни. Большие проблемы решаются маленькими шагами.
Дмитрий Колот
Менеджер по обучению «Vprok.ru Перекресток», Москва, 25 лет
Три года назад мы с женой случайно наткнулись на объявление, что в приюте для животных в Печатниках проводится субботник и все желающие могут прийти помочь. Мы тогда жили недалеко и решили попробовать. Мне очень не хватало общения с животными, потому что, пока я жил с родителями, у нас было много и собак, и кошек, а потом переехал в Москву и завести себе кого‑то возможности не было.
Мы пришли, нам рассказали, как стать волонтерами, что нужно делать, и нас так затянуло, что вот уже который год мы приезжаем в приют почти каждую субботу. В основном мы гуляем с собаками. Это нужно для того, чтобы социализировать животных, приучать их к человеческому обществу. Есть очень контактные собаки, а есть те, которые не подпускают к себе, и им мы бывает даже читаем книги вслух, чтобы они просто привыкли к нашему голосу. За каждым волонтером закреплены животные, с которыми он проводит время, у нас с женой сейчас на пару 20 собак. Еще мы объединились с другими волонтерами приюта и создали инстаграм и сайт, чтобы пристраивать животных в семьи.
Когда я приезжаю в приют, я отдыхаю головой и восполняю свой ресурс. Еще это помогает мне держать физическую форму, потому что каждый выгул — это где‑то 20 тысяч шагов. Так что можно сказать, что в каком‑то смысле я помогаю собакам, а собаки помогают мне.
Наталья Рыбакова
Коммерческий директор «Первого Мебельного», Москва, 35 лет
Я познакомилась с «Домом с маяком» в 2017 году. Увидела пост Лиды Мониава (учредитель благотворительного фонда. — Прим. ред.) о том, что нужно отвезти маму с ребенком, и откликнулась. Я очень волновалась, ведь обычно таких детей мы не видим в своей повседневной жизни. Мне казалось, что все семьи непременно живут в горе, но каково было мое удивление, когда я увидела маму этого ребенка — улыбающуюся, приветливую женщину, которая всю дорогу рассказывала веселые истории.
После этого случая я еще несколько раз развозила семьи, а потом все-таки решилась стать волонтером. Заполнила анкету, меня пригласили на собеседование, потом я проходила разные обучающие тренинги, и вот уже четыре года я там. Сейчас в основном я координирую автоволонтеров, которые забирают детей или развозят для них посылки. Если у меня есть чуть больше свободного времени, всегда стараюсь подключиться и помочь чем‑то еще.
Однажды меня попросили приехать с собакой к онкобольному мальчику, он уже умирал. Через несколько дней после моего визита мне сказали, что ребенка не стало.
Этот мальчик очень хотел собаку, и я ему ее привезла. Я по-другому посмотрела на эту ситуацию, и мне стало легче, поняла, что я сделала хорошее дело, и это дало мне силы и энергию. Как‑то на тренинге нам сказали, что самая тяжелая потеря — неожиданная, когда вы не успели что‑то сделать для человека или что‑то ему сказать. И мне кажется, я практически перестала обижаться, особенно на близких. Мне не хочется, чтобы между нами оставалась недосказанность. Благодаря «Дому с маяком» я переосмыслила многое в своей жизни.