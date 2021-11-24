Бостонский брак — это совместное проживание двух женщин без романтического контекста. В таком союзе женщины делят общий быт, обязанности и заботятся друг о друге. Мы записали истории девушек, которые решили строить семью вместе с подругой.

Термин «бостонский брак» вошел в обиход после выхода книги Генри Джеймса «Бостонцы» в 1886 году. Героини романа проживали вместе и налаживали совместный быт. Идею сожительства с подругой популяризировали суфражистки, предлагая включить бостонский брак в гражданский кодекс. В конце XIX — начале XX века многие девушки открыто начали жить вместе, вести общее хозяйство, а главное — бороться с патриархальным браком, который видел в женщине в первую очередь мать и обслугу. Именно поэтому бостонский брак до сих пор так тесно связан с феминизмом. В нем заложены идеи сестринства, равноправия и взаимопомощи — того, чего многие женщины не получают в традиционном браке. Важно понимать, что бостонский брак не подразумевает романтические отношения между девушками. В остальном такая семья мало отличается от любой другой: совместные дела, досуг, часто совместный бюджет, общее воспитание детей. Администраторка сообщества во «ВКонтакте», посвященного вопросам сожительства между женщинами «Живи с подругой» Екатерина Давыдова объясняет: «Девушки могут выбирать такую модель семьи по разным причинам — кому‑то комфортнее обустраивать свой быт с женщиной, кто‑то находит в другой женщине родственную душу, а кому‑то просто так дешевле платить за съемное жилье и другие расходы. Совместная жизнь с другой женщиной не накладывает каких‑либо дополнительных ограничений, но дает ресурсы и поддержку, которые отсутствуют при одиночном существовании. В пространстве без мужчин снижаются риски домашнего насилия и всех негативных моментов, которые могут быть в гетеронормативных отношениях, когда обязанности и роли делятся в соответствии с гендером. В бостонском браке женщины обустраивают общий дом, зачастую имеют общий бюджет, то есть в целом это гораздо более высокий уровень вовлеченности и обязательств друг перед другом. Из минусов бостонского брака — женщины, живущие в таких союзах, часто отмечают, что их отношения обесцениваются окружением, или они сами ловят себя на том, что относятся к своим отношениям менее серьезно. Это происходит потому, что такой тип союза еще недостаточно известен и совершенно не представлен в современном кинематографе и литературе».

Ирина, 30 лет и Вероника, 28 лет

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Я познакомилась с Вероникой в институте около 10 лет назад. Мы не всегда тесно общались, но, когда пересекались, могли поддержать разговор на любые темы. Людей, с которыми можно поговорить обо всем, в жизни не так много. Так случилось, что у нас обеих разрушились браки, потому что картины, которые мы представляли перед замужеством, рухнули. Бытовые дела в наших семьях упали на наши плечи, а все свое время мы проводили в уходе за детьми. Из‑за этого мы обе оказались в полном одиночестве. Я считаю, что женщина не должна постоянно оставаться с ребенком одна, это ненормально, в такой ситуации у нее никогда нет возможности отдохнуть. После развода с мужьями мы и решили съехаться. Мы еще во время моей беременности шутили, что, если что, будем жить вместе. У нас максимально схожее мировоззрение, и жить вдвоем с лучшей подругой точно лучше, чем одной. С Вероникой и детьми мы живем в моей квартире. Ее сыну Матвею четыре года, и он скучает по папе. А моей дочери Мии всего два, она очень компанейская, поэтому дети друг друга развлекают. Что касается нас с Вероникой, то мы стали меньше винить себя за то, что устаем и не хотим играть с детьми, потому что рядом есть такая же мама, которая поймет и поддержит. С родственниками мы это решение не обсуждали и однозначно выстроили границы. Бабушка бывшего мужа Вероники говорила, что как‑то неприлично жить двум женщинам вместе. А вот мама Вероники пришла в гости и очень порадовалась нашему сожительству.

Мнение же самих мужей никто не спрашивал, ведь наши отношения с ними развалились из‑за того, что они не справились. Они приходят в гости и спасибо им большое за это, но жить с мужчинами нам бы не хотелось.

Обычно бытом занимается та, у которой в данный момент есть силы и время. Квартира моя, поэтому плачу за нее я, продукты и какие‑то мелочи в дом покупает каждая по возможности. У нас ни разу не возникало ситуаций, когда, например, спрашиваешь вечером партнера: «А что мы будем есть завтра?», а он тебе: «Я не знаю, я об этом не думал». В таком случае весь домашний менеджмент бы снова ложился на тебя. У нас же все не так, мы друг у друга на подхвате. Я чувствую, что могу передать ответственность и мне не надо будет десять тысяч раз говорить: «Пожалуйста, выкинь мусор». Человек сам заметит и позаботится обо мне. Это как раз то, что ждешь от супруга. Это то, чего нам не хватало в браке и что есть в нашей дружбе — заинтересованность друг в друге . Какой бы ни был сложный день, мы выпьем вместе чай, поговорим, обсудим планы. Наша семья для нас самое важное, потому что мы получаем от нее ресурс. Все становится легче, когда есть человек, который не обесценивает твои чувства. Бостонский брак нам видится отношениями двух равных независимых людей. Российская общественность не воспринимает такую модель семьи. Всем кажется, что, когда ты живешь с подругой, вы либо лесбиянки, либо еще просто не встретили достойных мужчин. Многие уверены, что семья — это только папа, мама и ребенок. Но ведь каждый сам определяет, что это такое. Будем честными, пропагандируемая обществом модель семьи у нас работает редко. Папа часто не вывозит, и остается мама с ребенком или мама и бабушка с ребенком. А вообще семья — это не только люди, которые связаны кровью, но и люди, которые вкладываются в отношения.

Если бы женщины поняли, как прекрасно жить с подругой, счастливых женщин было бы гораздо больше.

Анна, 31 год и Татьяна, 30 лет

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Мы с Таней дружим уже больше четырех лет, познакомились во время беременности в мамском чате. Сошлись на общих взглядах на материнство, и в целом у нас совпали жизненные ценности. А после рождения детей мы обе развелись. Оказалось, что ребенок не сглаживает семейные конфликты, а, наоборот, открывает все проблемные места. Развод не самое простое время для человека, поэтому мы стали поддерживать друг друга. Нам было проще проживать этот этап вместе, потому что ситуации у нас очень похожие. Съехаться мы решили, когда началась пандемия. Сначала планировали путешествовать с детьми, но объявили карантин, и мы подумали, что по одиночке с ребенком дома можно сойти с ума. Вообще мы очень любим и мужчин, и секс с ними, просто в тот период все сложилось так, что вдвоем нам было интереснее и проще. Мы ни с кем не обсуждали свое решение: ни с родственниками, ни тем более с бывшими мужьями. В традиционном понимании, наверное, бостонский брак — это не семья. Но ведь поддержка и доверие — это основа любых отношений, семейных в том числе. А поддержку мы друг другу оказывали всестороннюю. Когда сложно, тоскливо или просто на пять минут грусть вошла в чат, преодолевать вместе эти состояния легче. Равно как и делиться радостью, потому что тогда она умножается на два.

Многие считают, что ребенок должен расти с мамой и папой, но на самом деле, если родители несчастны друг с другом, ребенок это почувствует. И жить вместе ради видимости странно.

Поэтому наши дети прекрасно себя ощущали в новых обстоятельствах. Объяснили им, что какое‑то время будем жить вместе. Они знают друг друга с первых месяцев жизни, поэтому мы им вообще оказались не нужны, они целыми днями играли друг с другом. При этом следили за ними по ситуации: иногда вместе, иногда по очереди. Пока мы жили вместе, у нас никогда не возникало проблем с тем, чтобы ходить на свидания с мужчинами. У Тани тогда только начинались отношения, и ее мужчина отнесся к ситуации с пониманием. Ему хорошо, когда хорошо ей. В бытовом плане все оказалось очень просто. Мы жили в квартире Тани, поэтому по счетам платила она. Я же могла купить что‑то в дом. Продукты и всякие бытовые товары мы чаще всего покупали по очереди, при этом бюджет у нас был раздельный. Домашние дела старались делить: если одна готовит, вторая моет посуду. Генеральная уборка раз в неделю — вместе. Мы четко не прописывали эти обязанности, как‑то все само легко распределялось. Каждый привносил в этот опыт то, что хотел, и это всегда было с заботой о друге . Конфликтов за все время у нас практически не было. В случае недопонимания мы просто садились и разговаривали, старались все обсудить. Единственная трудность у нас была в том, что мы практически не оставались наедине с собой. Но мы пришли к тому, что бывать в одиночестве очень важно каждой из нас, и уважали пространство друг друга. Вообще совместное проживание очень нам помогло. Было страшно, потому что из‑за пандемии отменилась куча планов, мы не знали, что будет дальше. А вместе было спокойнее. Это был прекрасный опыт, который мы, возможно, повторим, если почувствуем в этом необходимость. Например, если будем переезжать в другой город или страну. Сейчас находимся в разных городах, но мы по-прежнему близкие подруги и, приезжая в гости, живем вместе. С мужчинами до сих пор ни одна из нас так и не съехалась.

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Надежда, 34 года и Ольга, 32 года

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Мы переехали в Стамбул из России и прожили вместе несколько месяцев. И это был очень интересный опыт. Ольга организует туры. Однажды я поехала в Стамбул по такому авторскому туру, втрескалась в город по уши, как и Ольга, которая мечтала переехать туда насовсем. В ходе общения выяснилось, что мы почти ровесницы, у нас общие интересы и боли, дочки четырех лет и одна любовь на двоих к волшебному Стамбулу! У нас быстро сложилась настоящая женская дружба, и мы решились на это приключение. Жить вместе слишком долго не планировали: я с дочерью хотела перезимовать в Стамбуле, сейчас уже вернулись в Россию, а Оля осталась там. Но мы по-прежнему очень близкие подруги. Для нас эта история про желание переехать, про дружбу и взаимовыручку. Мы обе развелись, Ольга — перед переездом в Стамбул, я была в процессе. Нам показалось, что реализовать переезд в новую страну вместе проще и интереснее. Думали, снимем одну квартиру, плюс дочки у нас ровесницы — в новом месте станут подружками. Пока Оля работала, я сидела с девочками. Очень крутой опыт, если честно, почувствовала себя многодетной мамой. Когда Оля отдыхала, она могла остаться с девчонками и отпустить меня погулять по Стамбулу. Отсутствие полноценных отношений с мужчиной не повод отказываться от нормальной жизни . Наши близкие отнеслись к такому решению спокойно, были рады, что мы не одни в новом месте, что рядом есть друг, который поможет. Мы воспринимали нас как семью: совместный быт, экономические отношения, ведение хозяйства, воспитание детей.

Главное ведь не полная в традиционном понимании семья, а полноценная. Чтобы ребенок жил в здоровой атмосфере, где царит мир, дружба и уважение друг к другу.

Для наших дочерей так и получилось, плюс для них это был новый опыт жизни с подружкой, который им понравился. Мы морально и физически поддерживали друг друга. На аренду, продукты и какие‑то бытовые нужды мы скидывались пополам. По поводу домашних дел мы договаривались о том, что нужно сделать, и распределяли обязанности. Если одна из нас на работе, то готовила, убирала, смотрела за детьми та, которая свободна. Единственное, к чему я не была готова, это к такому количеству волос на полу. Шутка! Мне кажется, что совместная жизнь с женщиной никак не мешает строить отношения с мужчиной. Мы друг друга не ограничивали. Наоборот, это прекрасная возможность походить на свидания, если вам хочется. Ребенка есть с кем оставить, да и продлить конфетно-букетно период, не торопя события, получается лучше, если есть «препятствие» в виде подружки дома. Вообще это определенно другой формат жизни, нежели соседки в студенческие годы. Тут это союз не по необходимости, а по желанию. Не важно, с кем ты живешь, главное, чтобы это приносило тебе радость, счастье . А традиционный это брак или бостонский — это уже второстепенно!