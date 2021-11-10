В Польше после смерти 30-летней Изабеллы начались массовые протесты против антиабортного законодательства. Женщина скончалась от сепсиса, потому что врачи, несмотря на патологии плода, не смогли вовремя провести операцию по прерыванию беременности. Вот как это было.
Изабелла умерла еще 22 сентября, но лишь в конце октября в медиа благодаря адвокату семьи Йоланте Будзовской появились подробности о произошедшем. Девушка поступила в больницу небольшого города Пщина, который находится недалеко от границы с Чехией, на 22-й неделе беременности из‑за преждевременного отхода околоплодных вод. Врачи диагностировали у плода врожденные пороки развития, несовместимые с жизнью, но, принимая во внимание действующее законодательство, решили дождаться его естественной смерти.
Изабелла в это время переписывалась с матерью, которая позже обнародовала ее сообщения: «Вес ребенка 485 граммов. Но пока что я, спасибо законам об абортах, должна здесь просто лежать. Они ждут, чтобы либо он умер, либо чтобы что‑то еще случилось, а если ничего не случится, то меня ждет сепсис. И ускорить этот процесс они никак не могут». В последних сообщениях она пожаловалась на растущую температуру и вскоре скончалась от сепсиса.
История привела к началу массовых протестов в Польше.
Под лозунгом «Ни одна больше» активисты вышли на улицы более 70 городов и начали писать посты в соцсетях, обвиняя Конституционный суд, который в прошлом году постановил, что аборты плода с врожденными пороками противоречат основному закону страны. Прервать беременность в Польше можно только в случае изнасилования, инцеста или угрозы жизни матери. Но так как нарушившим закон грозит 25 лет тюрьмы, многие врачи медлят с решением, как это и произошло в случае с Изабеллой.
«[Врачи] вели тяжелую битву за пациентку и ее ребенка, —говорится в заявлении больницы, куда поступила женщина. — Все медицинские решения были приняты с учетом правовых норм и стандартов поведения, действующих в Польше».
В правящей партии «Право и справедливость» произошедшее считают врачебной ошибкой и не видят связи с законодательством. «Произошла врачебная ошибка <…> к сожалению, женщины иногда умирают во время родов, — заявил представитель партии Марек Суский. — Мы бы никогда и никому не пожелали такого, но случившееся совершенно точно не связано с решением Конституционного суда».
В связи с произошедшим в твиттере начали распространять фото и видео, сделанные во время протестов под тегом #AniJednejWięcej и делиться информацией об одном из самых суровых в Европе противоабортных законодательств.