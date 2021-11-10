Изабелла в это время переписывалась с матерью, которая позже обнародовала ее сообщения : «Вес ребенка 485 граммов. Но пока что я, спасибо законам об абортах, должна здесь просто лежать. Они ждут, чтобы либо он умер, либо чтобы что‑то еще случилось, а если ничего не случится, то меня ждет сепсис. И ускорить этот процесс они никак не могут». В последних сообщениях она пожаловалась на растущую температуру и вскоре скончалась от сепсиса.

Изабелла умерла еще 22 сентября, но лишь в конце октября в медиа благодаря адвокату семьи Йоланте Будзовской появились подробности о произошедшем. Девушка поступила в больницу небольшого города Пщина, который находится недалеко от границы с Чехией, на 22-й неделе беременности из‑за преждевременного отхода околоплодных вод. Врачи диагностировали у плода врожденные пороки развития, несовместимые с жизнью, но, принимая во внимание действующее законодательство, решили дождаться его естественной смерти.

История привела к началу массовых протестов в Польше.

Под лозунгом «Ни одна больше» активисты вышли на улицы более 70 городов и начали писать посты в соцсетях, обвиняя Конституционный суд, который в прошлом году постановил, что аборты плода с врожденными пороками противоречат основному закону страны. Прервать беременность в Польше можно только в случае изнасилования, инцеста или угрозы жизни матери. Но так как нарушившим закон грозит 25 лет тюрьмы, многие врачи медлят с решением, как это и произошло в случае с Изабеллой.

«[Врачи] вели тяжелую битву за пациентку и ее ребенка, —говорится в заявлении больницы, куда поступила женщина. — Все медицинские решения были приняты с учетом правовых норм и стандартов поведения, действующих в Польше».

В правящей партии «Право и справедливость» произошедшее считают врачебной ошибкой и не видят связи с законодательством. «Произошла врачебная ошибка <…> к сожалению, женщины иногда умирают во время родов, — заявил представитель партии Марек Суский. — Мы бы никогда и никому не пожелали такого, но случившееся совершенно точно не связано с решением Конституционного суда».

В связи с произошедшим в твиттере начали распространять фото и видео, сделанные во время протестов под тегом #AniJednejWięcej и делиться информацией об одном из самых суровых в Европе противоабортных законодательств.