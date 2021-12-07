Вы заметили, что распоряжения по одной теме поступают от двух разных департаментов или начальников и нередко конфликтуют между собой. Из‑за этого срываются сроки по проектам. Что обычно делаете?

Ничего. Лучше сидеть и не высовываться: инициатива наказуема Жалуюсь коллегам при любом удобном случае, что все плохо работает Продумываю, как можно изменить ситуацию, и предлагаю команде и начальству