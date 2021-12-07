Так ли хорош ваш работодатель, и насколько вы замотивированы остаться с ним? Как это понять, показываем на примере компании из категории «золота» рейтинга лучших работодателей России по версии Forbes — «Ростелеком».
партнерский материал
Когда в вашей компании принято думать о карьерном росте?
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Как выглядит процесс адаптации у вас на работе?
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Что насчет возрастной разницы? Как выглядят взаимоотношения между поколениями на работе?
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Вы заметили, что распоряжения по одной теме поступают от двух разных департаментов или начальников и нередко конфликтуют между собой. Из‑за этого срываются сроки по проектам. Что обычно делаете?
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Так, может, заявим о себе? Как скажете, что хотите повышение?
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Вам не очень нравится направление работы и хочется все кардинально изменить. Может возьмем обучение по другой специальности?
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Так, а ваш работодатель участвует в процессе обучения или приходится искать новые знания только на стороне?
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Большая половина вашего рабочего дня уходит на участие в совещаниях, по итогам которых, кажется, ничего не меняется. Просто бессмысленные споры. Это окей?
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Наконец, похвала — это важно?
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