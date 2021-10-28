Три преподавателя русского языка для билингвов рассказали «Афише Daily», почему решили воспитывать своих детей за границей и как ребенок переживает этот мир, когда у него несколько родных языков.

Юлия Амлинская Основатель онлайн-школы иностранных языков Language Life и международной онлайн-школы русского языка Russificate

«Когда ребенок принадлежит двум мирам, это утяжеляет его культурный багаж» Про то, как решиться на переезд По образованию я филолог-испанист. В 2004 году, когда мне был 21 год, я познакомилась в Москве с моим будущим мужем, испанцем по национальности. Затем я на год поехала учиться в Испанию, в Гранадский университет, потом вернулась обратно в Москву, сделала приглашение Хуану Антонио, и мы прожили в Москве еще 8 лет. В какой‑то момент мы приняли решение о переезде в Испанию. Мой муж родился на юге, в Андалусии, поэтому мы выбрали именно ее. Сначала перебрались в небольшой туристический город под Малагой на побережье Коста-дель-Соль, потому что он был перспективен с точки зрения работы: есть русскоязычное население, развит туризм, нужны люди, владеющие иностранными языками. Сын родился здесь, но впоследствии мы переехали в другой город, потому что мой муж получил работу в школе — он учитель испанского языка и литературы. Город называется Убеда — это такая испанская глубинка. Тем не менее, Убеда входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря памятникам средневековой и ренессансной архитектуры. Мы тут окончательно поселились, и нам очень нравится здесь. Про опыт родов за границей У меня был опыт родов в государственной больнице в Испании. Все было прекрасно — эпидуральная анестезия по желанию, двухместная палата после родов, хорошее питание. Мои роды проходили тяжело, потому что ребенок шел рукой вверх. Мне сделали небольшую операцию, все обошлось. Родственникам позволяют оставаться с роженицей в течение всего процесса родов и после него. У меня был ишиас в последние недели беременности и после родов — я хромала и не могла нормально двигаться. Тогда во всем помогал муж. Он поднимал меня, водил в душ, подавал сына для кормления. Сопровождающим в роддоме можно и ночевать, для них предусмотрено место рядом с кроватью роженицы.

Медсестры и нянечки относятся к мамам и детям очень внимательно — они обязательно учат мыть младенцев и кормить их грудью, помогают и поддерживают, если что‑то не получается. Особое внимание уделяется папам. Им тоже дают ребенка после родов, чтобы они прижали малыша к себе.

Декрет в Испании, к сожалению, продолжается только 16 недель. Тем не менее, многие матери отказываются от работы и сидят с детьми. Другие же отправляют ребенка в ясли. Здесь очень помогают бабушки и дедушки. Про публичное грудное вскармливание Никакой критики грудного вскармливания я никогда не слышала — наоборот, наш педиатр на нем настаивал, и я кормила до трех лет . Мой сын не ходил в сад до трех лет, потому что для меня было важно, чтобы он одинаково хорошо владел русским и испанским языками. Если бы он ходил в сад, ничего этого не было. Я начала работать через месяц после рождения сына. У меня был свой бизнес, связанный с онлайн-школами иностранных языков. Кроме того я давала уроки русского и испанского языков, поэтому приходилось туго.

Самым трудным испытанием для меня оказалось то, что в Испании сразу после приезда роженицы домой к ней приходят все родственники мужа (обычно их много) и часто остаются на какое‑то время. Я не была к этому готова: я не спала, была измотана. Вдобавок у меня была послеродовая депрессия, так что я была не в состоянии с кем‑либо общаться.

Принципы воспитания детей здесь совсем другие, я с ними не очень согласна. Мне показалось, что здесь нет глубинной связи между детьми и их родителями, нечасто бывает общение по душам. Редко обсуждаются серьезные вопросы, мало читают детям. Про фигуру отца Отцы тут прекрасные! Они заботятся о детях, лелеют их, волнуются о физическом и психологическом комфорте, меняют подгузники. Конечно, не все такие, но мне, видимо, повезло. Многие мужчины сейчас берут декрет. Про иностранную школу Я отдала ребенка в обычную государственную школу здесь, в Убеде. Сын учится в отличном классе, но двуязычных детей там нет — все испанцы. У нас в городе вообще мало иностранцев. Почти все русские, живущие в городе, решили, что наш родной язык не очень важен, и общаются с детьми исключительно по-испански. Мой сын тоже не изучает наш язык специально, но у меня есть своя онлайн-школа русского языка и дополнительного образования для многоязычных детей. Туда я и собираюсь отправить со временем Хуана Романа (так зовут моего сына, которого мы решили назвать в честь двух дедушек — испанского и русского). Мне кажется, что в начальной школе преподаватели в Испании не очень давят на учеников: они ничего не задают на дом, не ставят оценки. С другой стороны, в Испании школа обязательна для всех с шести лет. В положительном смысле меня удивляет дружелюбие ребят и родителей, готовность принять любых одноклассников. У моего сына есть в классе мальчик с РАС, которого никто не дразнит и не обижает. В отрицательном — формальный подход, учителя не обращают внимание на творческую жилку и воображение, загоняя всех в жесткие рамки. Например, когда в школе проходили цифры, надо было по заданию педагога нарисовать семь кружков. Рома нарисовал шесть кругов и два полукруга — видимо, решил так пошутить. Учительница поняла его ответ, но отнеслась к нему негативно. Надеюсь, мой сын вскоре познакомится с другими двуязычными детьми на уроках русского языка и других предметов в нашей онлайн-школе, где подход учителей будет совсем иным. Я думаю, в российской школе умеют ценить индивидуальность. Есть специальные методики работы с одаренными детьми, спецшколы. Тут спецшкол нет, есть только программы для детей с высоким уровнем интеллекта. В России лучше работает система кружков и секций на основе школы, здесь выбор обычно невелик. Про связь с русским языком и миром Все разговоры с сыном в быту, чтение, просмотр мультфильмов, игры — только на русском языке. При общении со мной Рома автоматически переключается на русский язык. При этом с папой говорит только по-испански. До пандемии мы ездили в Москву два раза в год и показывали сыну все самое интересное, общались с бабушкой и дедушкой. Но и сейчас Рома звонит бабушке каждый день, и они общаются через видеосвязь, играют в настольные и словесные игры, обсуждают новости, смеются! Очень важно, чтобы общение было качественным, чтобы родители развивали словарный запас ребенка, обсуждали прочитанное и увиденное. Я профессионально занимаюсь вопросами билингвизма, выступаю на конференциях и форумах по этой теме. Я понимаю, что, когда ребенок принадлежит двум мирам, это утяжеляет его культурный багаж. Таким детям проще даются иностранные языки, они приходят к любопытным выводам и принимают нестандартные решения. Про больничные и уход за больным ребенком Если ребенок заболевает, что называется, «несерьёзно», то его просто отправляют в школу или сад, сбив температуру. Я работаю онлайн из дома, поэтому я никогда не делаю так. При простуде или ангине здесь не прописывают полоскание, обычно только антибиотики. Так что никакой настойки календулы или дубовой коры тут не знают. Больничный по уходу за ребенком, как и освобождение от школы, так же не берут. Врачи приезжают домой только в экстренных случаях. Ребенка надо вести к доктору или в отделение скорой помощи в любом состоянии.

Дарья Кривоборская Руководит театральной онлайн-студией и книжным клубом в международной школе Russificate Kids, пишет книги для детей, изучающих русский за рубежом

«Переехав сюда, я узнала, что можно не сдавать анализы каждые полгода» Про переезд С будущем мужем я познакомилась в Париже. Он испанец, из города Херес, а я родилась и выросла в Санкт-Петербурге. После 11 лет жизни во Франции он очень хотел вернуться на родину, я же присмотрела интересную магистратуру в городе Севилья. Так мы и решили переехать. Мы уже задумывались о детях и не очень хотели воспитывать их в Париже: это большой и пасмурный город. А Севилья — южный город средних размеров, идеальный для семейной жизни. Единственный минус — жаркое лето и несоблюдение правил движения . Про рождение ребенка Я родила сына в государственной больнице в Испании. Прекрасный опыт! Подруги из России заключали договоры с врачами, платили. Несмотря на это им не всегда предоставляли лучший сервис (например, врач в итоге не приходил на роды или отказывал в эпидуральной анестезии). Мои роды прошли прекрасно. До родов была индивидуальная палата с душем, после — двухместная палата. Но в Испании после родов держат в больнице 48 часов.

Кормят прекрасно: гаспачо, свинина с чесноком. Подруги из России ели только куриную грудку на пару и свежие огурцы, а в Испании разрешают почти все.

Про декрет Детей часто отдают бабушкам, а еще чаще — в ясли. Декрет для работников частной сферы — 16 недель. Но мой ребенок пошел в сад только в три года. Крайне редко дети задерживаются дома до шести лет, то есть до начала обязательного образования. Переехав сюда, я узнала, что можно не сдавать анализы каждые полгода. Моему сыну семь лет. За все это время он сдал кровь всего один раз . И это норма. Здесь не принято проверять здоровье у кучи специалистов, бежать к врачу, если ребенок не очень хорошо спит, чуть позже заговорил. Про сообщества матерей Мне показалось, что здесь поверхностнее относятся к детям и в эмоциональном плане: например, меньше читают. Про то, что удивляет в иностранной школе Мой сын ходит в обычную государственную школу. Так мы избежали уроков религии, которые включены в основную школьную программу в некоторых испанских городах. Сын не изучает русский язык в школе. Меня очень удивило полное незнание педагогами концепции двуязычия, хотя многие школы имеют статус билингвальных. У меня сложилось впечатление, что билингвизм для них — это знание английского языка. Мой ребенок — сбалансированный билингв. С детства говорим по-русски, читаем книги, слушаем аудиосказки. Мне кажется, дети-билингвы часто взрослее сверстников. А мир для них более многогранный, чем для монолингвов, ведь у них не только два языка, но и две культуры.

Анастасия Филине Учитель русского языка и литературы для билингвов в онлайн-школе «Билингвы плюс»

«В их семье каждое субботнее утро папа тихонько собирает всех детей и уводит на прогулку, чтобы мама могла выспаться за все бессонные ночи» Про то, как выбрать страну для эмиграции У моего мужа финские корни, поэтому первую страну для эмиграции я не выбирала. После университета уехали к мужу в Финляндию, в город Турку. Там родились двое наших детей. Когда младшей дочери было меньше года, мы переехали в Испанию.

Финляндия — прекрасная страна для семей с детьми. Там длинный декретный отпуск, два–три года, бесплатное образование и медицина, безопасность на улицах, в домах и даже вечером в лесу. Но нам все же не очень нравился климат, не хватало солнца, чувствовался культурный голод.

В итоге ради детей мы переехали в Барселону, потому что для их здоровья оказалось важно солнце и море. Сейчас мы ни о чем не жалеем, даже наоборот, думаем, что стоило переехать в Испанию раньше. Барселону мы выбрали, потому что, если уж переезжать из благополучной Финляндии, то сразу в лучший город на планете. Здесь не только море, солнце, горы, фрукты и овощи, но еще и архитектура, музеи, театры, хорошая медицина и вообще есть все, чего только можешь пожелать. В Барселоне живут прекрасные дружелюбные люди со всех концов света, и ты не чувствуешь себя чужим. Старшей дочери во время переезда было шесть лет, и она сразу пошла в первый класс (здесь обязательное образование с шести лет). Она не знала ни одного слова по-испански и по-каталонски, однако адаптация прошла отлично. Нас сразу приняли, помогали разобраться в новых для нас правилах на всех этапах. Про опыт родов за границей Детей я рожала в финской государственной больнице, и все прошло замечательно. По опыту друзей я знаю, что различий с государственным и частным роддомом в России много. Здесь приветствуется, когда муж или другой близкий присутствует на родах. И это было самой большой поддержкой для меня. Предродовое время можно проводить в отделении, где размещаются 2-3 человека в палате.

Роды проходят в индивидуальной палате, есть возможность использовать ванну, мяч, стул для вертикальных родов, ходить, стоять, есть, делать все, что хочется. Процесс родов проходит максимально естественно: дают столько времени, сколько необходимо ребенку, обезболивание по желанию.

Врачи и акушеры дружелюбны и профессиональны, действуют по инструкции, готовы оказать поддержку, но не переходят границ. Было очень мило, когда акушерка каждый раз стучала в дверь палаты, прежде чем войти. Друзей из России обычно удивляет, что первые роды у меня принимал акушер-мужчина, а ухаживал за ребенком молодой медбрат . Муж на родах не просто перерезает пуповину, а поддерживает, помогает и веселит. Никаких бахил, халата и масок не было. В ковидные времена это, вероятно, изменилось.

Сразу после рождения ребенка кладут под футболку к папе, кожа к коже, чтобы они обменялись бактериями и наладили контакт с первых минут. А потом родителям приносят праздничную еду прямо в родовую палату: безалкогольное шампанское, какие‑то булочки, легкие закуски.

При благополучном родоразрешении можно уезжать домой уже в первые сутки после родов. Еще в Финляндии есть «материнский пакет», который государство выдает всем семьям, где рождается ребенок. Это коробка со всем необходимым для младенца и мамы в первые месяцы: от ножниц, многоразовых подгузников и ползунков до зимнего комбинезона. Каждый год дизайнеры разрабатывают принты для следующего пакета. Потом в детской консультации в очереди к медсестрам сидят младенцы в одинаковых смешных овечках или лисичках . Про доступную среду для матерей и детей Грудное вскармливание в публичных местах — стандартная ситуация и в Финляндии, и в Испании. В Финляндии из‑за климата это не так бросается в глаза, но кормить в кафе — совершенная норма. Также любое пространство адаптировано для семей с младенцами. В торговом центре нашего города была отдельная комната, где можно было перепеленать и помыть ребенка, погреть ему еду и покормить в удобном кресле. Во всех общественных местах в городе пройти с коляской не составляет проблем, в кафе есть стульчики для детей, пеленальные столики. Проезд в автобусе для мамы с коляской бесплатный. В Барселоне все так же удобно и доступно для детей. Есть часы в жизни города, когда он принадлежит, кажется, только детям. Это время перед началом и после окончания школьных занятий, когда все улицы заполнены родителями с детьми, а вечерами битком забиты площадки и суперкварталы (это автомобильные перекрестки, которые город переоборудовал в пешеходные зоны и места отдыха и игр). Про бабушек и дедушек с разным менталитетом В Испании, на мой взгляд, бабушки и дедушки проводят с внуками гораздо больше времени. Во-первых, декретный отпуск тут короче, чем в Финляндии. А во-вторых, между родственниками в семье более близкие отношения. Вы обязательно увидите в Испании, как уже очень пожилые бабушка с дедушкой везут или ведут малыша в школу или сад, потом домой на обед. Мне кажется, в Финляндии это происходит реже: часто общение с бабушками и дедушками — это встреча в кафе мамы с бабушкой, визит домой на кофе. В Финляндии к детям довольно рано начинают обращаться как к взрослым. Это касается и их обязанностей (самостоятельно одеваться, ходить в школу), и прав (к мнению детей прислушиваются, не наказывают, дают много свободы и возможностей самим принимать решения). В Испании же детей невероятно балуют, отводят в школу до 11-12 лет, утешают сладостями и покупками, бесконечно целуют и обнимают даже незнакомого ребенка . Конечно, для нас в первое время была очень заметна разница. Однажды старшая дочь даже спросила: «Почему в Испании детей любят больше, чем в Финляндии?» Это стало поводом для разговора о национальных характерах, традициях и о разнице в выражении эмоций. В нашей семье соединились черты трех культур — финской, испанской и русской. Получилась золотая середина, которая мне очень нравится.

В Европе я поняла, что болеть — это не трагедия, что большинство болезней проходят у детей сами по себе, если просто много пить и отдыхать. Что в первые годы учебы важнее не успехи в школе, а эмоциональное состояние ребенка. Что сидеть на земле и лежать в луже при +3 — нормально. И что замечание со стороны незнакомого и даже знакомого человека моему ребенку — по меньшей мере, странно, а давать непрошенные советы — непозволительно.

Про материнские сообщества и отцовскую заботу В Финляндии и Испании, на мой взгляд, очень поддерживающие друг друга материнские сообщества. Мамы района или города могут сами собираться по интересам вместе с детьми, например, вязать, заниматься спортом, просто пить кофе и болтать. А также есть организованные городом (в Финляндии бесплатные, а в Испании за небольшие деньги) группы при библиотеках или разных центрах, где дети могут играть, а мамы — общаться. Я ходила на такие встречи, атмосфера теплая, и впечатления остались самые приятные. Отцы не менее активны в воспитании детей. Отпуск по рождению ребенка в Финляндии для папы — около месяца. Отец также может взять декретный отпуск и побыть дома с ребенком. Это совершенно нормальная практика. Часто выходит на работу тот родитель, у кого выше зарплата, а второй берет декретный отпуск. Папы знают, как переодеть, накормить, утешить и помочь выбрать платье дочери в магазине . Я запомнила случай в Финляндии. В течение года мы ездили утром в субботу на музыкальные занятия с дочкой. И каждый раз в одно и то же время на мосту встречали папу с тремя детьми: один в коляске, второй в слинге, третий держится за коляску. Все дошкольники. Они гуляли в любую погоду, даже в ливень, все в дождевиках и непромокаемых комбинезонах, а в мороз –20 — в шарфах по самые глаза. Я прямо представляла себе, как в их семье каждое субботнее утро папа тихонько собирает всех детей и уводит на прогулку, чтобы мама могла выспаться за все бессонные ночи . Так же и в Испании — отцов с детьми можно встретить везде, от кафе и детской площадки до больницы и школьного собрания. При разводе чаще всего дети живут у родителей по очереди, неделю с мамой, неделю с папой. Про получастное образование и факультативы Мои дети учатся в так называемой получастной школе в Барселоне. Часть стоимости образования платим мы, часть — государство. В нашем районе мы не нашли хорошую государственную школу, а нашей получастной очень довольны. Также дети ходят каждую субботу в русскую школу. В Испании нет русско-испанских школ. А в Финляндии такие были. И если бы мы остались жить в Финляндии, то отдали бы детей в такую школу. Я знаю, что традиции в разных школах разные. Поэтому могу говорить только о нашем опыте. Нам нравится практически все. Удивительно было, что дети учатся с 9 до 17, кажется, такой длинный учебный день. На самом деле можно при желании забирать ребенка на обед домой и потом приводить обратно. Есть возможность заниматься в это время музыкой, языками, шахматами прямо в школе. Это очень удобно, но зависит от того, что может предложить школа. Мои дети занимаются английским, шахматами, раздумывают еще о пении. Меня также удивило, что в большой школе, где более тысячи человек, все учителя знают имена моих детей, даже если они никогда их не обучали . Доброта, забота со стороны учителей, особенно в дошкольном отделении трех–шести лет, невероятные. Отношение работников нашей школы к родителям мне нравится тоже. Я бы назвала это сотрудничеством. Мы говорим друг другу, что каждый из нас может сделать, чтобы ребенку было лучше. Также меня не перестает удивлять, что директор нашей большой школы — простой и контактный человек.

Пожалуй, я слишком хорошо помню директоров школ в России, которых опасались и ученики, и родители. Они, помнится, все время сидели в кабинетах и решали важные дела. Директор нашей каталонской школы, например, помогает убирать стулья после спектакля, стоит у ограждения для безопасности выхода детей из школы, встречает учеников по утрам, провожает в поездки, отвечает на электронные письма, все время передвигается по школе.

Одним словом, выполняет обязанности директора, находясь внутри этого школьного организма. В нашей школе мне особенно нравятся две практики: приобщение к чтению и уроки на развитие эмоционального интеллекта. Мне кажется, это по-настоящему ценно для взрослеющего человека. Про навык общения на русском Я — учитель русского языка и литературы для детей, живущих за границей. Мои дети изучают язык дома, в русской школе — по субботам и на онлайн-занятиях. Мы много внимания уделяем языку, потому что я хорошо знаю, как незаметно у детей происходит смещение в сторону языка страны и полный уход русского языка даже очень хорошего уровня. Мои дети отлично адаптированы в Испании — у них много друзей, они слушают музыку и читают книги на испанском, играют, учатся. Поэтому важно, чтобы на русском языке у них была не менее интересная и насыщенная жизнь. Мы действительно прикладываем для этого усилия. Русская школа дает друзей и общение на русском. Уроки со мной — крепкую грамматическую базу, без которой язык не будет развиваться, а станет деградировать. Онлайн-занятия на русском по их интересам (рисование, чтение, конструирование, программирование, кулинария) мотивируют изучать язык. И главное, мы много читаем художественную литературу на русском. Не могу сказать, что это забирает как‑то особенно много времени. Один раз мы приняли решение, выстроили стратегию и придерживаемся ее. Занятия скалолазанием, например, занимают примерно столько же часов в неделю, сколько занятия русским. Даже если бы русский язык требовал больших усилий, мы бы приложили их. Потому что нам важно говорить с детьми на общем языке. Обсуждать сложное и деликатное так, чтобы хватало слов , а дети понимали все оттенки значений. Уже сейчас я очень радуюсь, не только когда старшая дочь понимает мою шутку с игрой слов на русском, но и когда мы обсуждаем с ней разные ситуации из ее жизни. Или когда она просит совета и очень точно описывает на русском, что чувствует, в чем сомневается, чем довольна. Есть исследования, которые показывают, что детям-билингвам при прочих равных легче даются социальные взаимодействия, обобщения, абстрактные понятия, они лучше справляются с поиском информации в тексте, у них более развито критическое мышление. Но даже если бы этого всего не было, знание нескольких языков как родных — это безусловное благо. На планете очень много билингвов. В Каталонии местные жители с детства говорят на каталонском и испанском, в Финляндии мы жили в той части страны, где все говорили не только на финском, но и на шведском.

Знание второго языка в нашем мире — скорее норма, чем исключение.