Как такая операция влияет на гормоны и либидо?

Когда мы говорим о гистерэктомии, важно уточнить, была удалена только матка или яичники тоже. Если яичники на месте, то в организме продолжают вырабатываться все необходимые женские гормоны (эстроген и прогестерон. — Прим. ред.). Если они удалены, то возможны проявления климактерического синдрома: потливость, тревожность, сухость влагалища, снижение сексуального желания. Скорее всего в этом случае понадобится заместительная гормональная терапия, но ее тоже необходимо назначать с осторожностью, например, если яичники были удалены из‑за злокачественной опухоли, то такая терапия противопоказана, чтобы не допустить рецидивов. В таких случаях можно обсудить с психотерапевтом назначение антидепрессантов для уменьшения частоты и интенсивности приливов.

Либидо после операции в принципе может снижаться, потому что организм пережил стресс. Обычно после восстановительного периода, который длится от четырех до восьми недель, либидо возвращается в норму. Но нужно понимать, что сексуальное желание — это не только гормональная история, но и психологическая. Некоторые женщины могут воспринимать операцию по удалению матки как потерю своей гендерной идентификации. Это может приводить к депрессии, а одно из ее проявлений — ангедония (снижение или утрата способности получать удовольствие. — Прим. ред.). Если прошло восемь недель, а вам все так же плохо, либидо на нуле и появляются дополнительные симптомы депрессии, ничего не приносит радость, хочется плакать, вы ощущаете слабость, у вас есть нарушения сна и питания, есть смысл обратиться к психотерапевту.

Влияет ли гистерэктомия на возможность получать оргазм?