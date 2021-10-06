Ежегодно в России гистерэктомию — операцию по удалению матки — проводят 100 тысячам женщин. Мы задали акушеру-гинекологу Дарье Бурмакиной самые главные вопросы об интимной жизни после операции: изменится ли либидо, что будет с гормонами и, главное, повлияет ли удаление матки на оргазм?
Как такая операция влияет на гормоны и либидо?
Когда мы говорим о гистерэктомии, важно уточнить, была удалена только матка или яичники тоже. Если яичники на месте, то в организме продолжают вырабатываться все необходимые женские гормоны (эстроген и прогестерон. — Прим. ред.). Если они удалены, то возможны проявления климактерического синдрома: потливость, тревожность, сухость влагалища, снижение сексуального желания. Скорее всего в этом случае понадобится заместительная гормональная терапия, но ее тоже необходимо назначать с осторожностью, например, если яичники были удалены из‑за злокачественной опухоли, то такая терапия противопоказана, чтобы не допустить рецидивов. В таких случаях можно обсудить с психотерапевтом назначение антидепрессантов для уменьшения частоты и интенсивности приливов.
Либидо после операции в принципе может снижаться, потому что организм пережил стресс. Обычно после восстановительного периода, который длится от четырех до восьми недель, либидо возвращается в норму. Но нужно понимать, что сексуальное желание — это не только гормональная история, но и психологическая. Некоторые женщины могут воспринимать операцию по удалению матки как потерю своей гендерной идентификации. Это может приводить к депрессии, а одно из ее проявлений — ангедония (снижение или утрата способности получать удовольствие. — Прим. ред.). Если прошло восемь недель, а вам все так же плохо, либидо на нуле и появляются дополнительные симптомы депрессии, ничего не приносит радость, хочется плакать, вы ощущаете слабость, у вас есть нарушения сна и питания, есть смысл обратиться к психотерапевту.
Влияет ли гистерэктомия на возможность получать оргазм?
Наличие матки или ее отсутствие не влияет на возможность испытывать оргазм. Как говорят сексологи, «оргазм в голове». Женщина во время секса может быть отвлечена мыслями, например, о том, что не успела родить и теперь не сможет выносить ребенка.
Необходимость постоянно скрывать правду от близкого человека так же может влиять на сексуальное удовольствие и оргазм.
Через сколько времени после операции можно заниматься пенетративным сексом?
Через четыре-шесть недель уже можно пробовать. Многое зависит от того, через какой доступ была сделана операция и были ли осложнения во время нее. Доступа может быть три: через влагалище, лапароскопически (в животе делают небольшие отверстия) или лапаротомически (разрез в области живота). При влагалищном доступе кровянистые выделения могут сохраняться чуть дольше. Тогда может потребоваться половой покой до шести недель. В остальных случаях четырех недель должно быть достаточно. Клиторальная мастурбация возможна и раньше — этому ничего не мешает.
Больно ли заниматься сексом после операции? Если да, что с этим делать?
После операции во время секса может сохраняться некоторая болезненность, особенно в области рубца. Но чаще нет, чем да. Самое важное — любую боль во время секса нужно обсуждать с гинекологом. Она может возникать по множеству причин, поэтому надо разбираться и искать ее первоисточник. Очный прием у врача обязателен.
Заметит ли партнер анатомические изменения в теле?
Нет, не заметит. Он может узнать, только если умеет делать УЗИ. Матка не участвует в половом акте — она резервуар для вынашивания ребенка и больше никакой роли в организме не играет. Даже если шейка матки тоже была удалена, по ощущениям все равно ничего не изменится: раньше все упиралось в шейку, а теперь будет упираться в своды влагалища.
Как можно помочь себе восстановиться после удаления матки? Нужно ли выполнять какие‑то упражнения?
Сразу в стационаре на следующие сутки или через одни врачи будут советовать раннее вставание и ходьбу в зависимости от самочувствия женщины. Это нужно для перистальтики кишечника и профилактики тромбозов, потому что длительное нахождение в палате интенсивной терапии лежа после операции повышает риск их возникновения. Помимо ходьбы после четырех-шести недель, как только заживут все швы, можно подключать дополнительную активность, например, плавание. После операции лучше не поднимать тяжести от четырех до шести недель. В индивидуальном порядке срок и ограничения могут быть расширены.
Что должен знать партнер женщины, пережившей гистерэктомию?
В первую очередь партнер должен понимать, что какое‑то время женщина может испытывать грусть и тревогу из‑за того, что с ней произошло. И в этот период ей очень нужна поддержка.
Если вы заметили, что грусть не проходит, что женщина перестала выходить из дома и у нее появились признаки депрессии — постарайтесь помочь ей обратиться к психотерапевту.
Помните, что удаление матки никак не повлияет на сексуальные отношения. Но если женщина говорит, что ей больно, лучше остановиться и попробовать в другой раз, когда она будет готова.