2 октября в «Маршаке» представили книгу пятилетнего Федора Киселева «Семьдесят енотов и две бабы». Это графическая повесть о радостях коммунальной жизни двух престарелых женщин и семидесяти предприимчивых енотов — голд-диггеров. Про книжку нам рассказал ее издатель и по совместительству отец Федора Алексей Киселев.
Книжка вышла к пятилетию Федора летом этого года. Тогда ее выпустили в одном экземпляре в «Издательстве Музея новых аналогий». Иллюстрировал книгу художник Степан Кольчугин. А к началу октября допечатали еще пятнадцать книг. И подгадали — сказку опубликовали к Международному дню енотов (таких праздников должно быть явно больше).
«Сначала это был просто подарок на день рождения, — объяснял на презентации шеф-драматург Мобильного художественного театра и папа Федора Алексей Киселев. — Поскольку сын любит читать, мы подумали: классно, если мы подарим ему книжку собственного сочинения, и Федор постепенно поймет, что это его текст. А потом он начал всем показывать свою сказку, и мы увидели, что книжка вызывает интерес и у других людей. Тогда и решили, что стоит выпустить немного больше экземпляров».
Эта история и легла в основу сюжета. Еноты любят петь песни, а в свободное время добывают красные драгоценные кристаллы. Однажды они отправляются в будущее, прихватив своих благодетельниц.
Книжку на презентации зачитывали те самые добросердечные бабы — их роль досталась синтезированным компьютерным голосам. После этого состоялось короткое, но продуктивное обсуждение главного редактора издательства Individuum Феликса Сандалова с автором.
— Мой любимый персонаж в этой книге — Мистер собака. Может, напишешь про него отдельную историю?
— Ну, ладно.
— Самое сложное, с чем столкнулся автор?
— Сложно было придумывать.
Ну а в финале вечера прошла автограф-сессия, после которой каждый енот из сказки обрел новый дом: всем детям подарили по плюшевой игрушке.
Книжку Федора можно купить, оформив предзаказ.