Книжка вышла к пятилетию Федора летом этого года. Тогда ее выпустили в одном экземпляре в «Издательстве Музея новых аналогий». Иллюстрировал книгу художник Степан Кольчугин. А к началу октября допечатали еще пятнадцать книг. И подгадали — сказку опубликовали к Международному дню енотов (таких праздников должно быть явно больше).

«Сначала это был просто подарок на день рождения, — объяснял на презентации шеф-драматург Мобильного художественного театра и папа Федора Алексей Киселев . — Поскольку сын любит читать, мы подумали: классно, если мы подарим ему книжку собственного сочинения, и Федор постепенно поймет, что это его текст . А потом он начал всем показывать свою сказку, и мы увидели, что книжка вызывает интерес и у других людей. Тогда и решили, что стоит выпустить немного больше экземпляров».

«Все придумывалось на ходу. Мы шли с Федором по улице, на дороге проходили ремонтные работы. Он показал на раскопки: „Как думаешь, откуда эти ямы?“ Я ответил, что ремонтники чинят дорогу. А он возразил: „Это пришли еноты и вырыли себе норы“. „А сколько енотов?“ — спросил я. — „Семьдесят“. — „А где они живут?“ — „Тут, неподалеку, с двумя бабами“».

Эта история и легла в основу сюжета. Еноты любят петь песни, а в свободное время добывают красные драгоценные кристаллы. Однажды они отправляются в будущее, прихватив своих благодетельниц.

Книжку на презентации зачитывали те самые добросердечные бабы — их роль досталась синтезированным компьютерным голосам. После этого состоялось короткое, но продуктивное обсуждение главного редактора издательства Individuum Феликса Сандалова с автором.

— Мой любимый персонаж в этой книге — Мистер собака. Может, напишешь про него отдельную историю?

— Ну, ладно.

— Самое сложное, с чем столкнулся автор?

— Сложно было придумывать.

Ну а в финале вечера прошла автограф-сессия, после которой каждый енот из сказки обрел новый дом: всем детям подарили по плюшевой игрушке.

Книжку Федора можно купить, оформив предзаказ.