В доме, где растет хотя бы один ребенок, со временем возникает кладбище старых игрушек. Разбираемся с тем, как реанимировать любимого плюшевого мишку и пристроить забытого пластикового динозавра.
Превратить игрушки в предметы домашнего обихода
В сети есть много видео с практическими советами, помогающими найти старой игрушке новое применение. Правда, не все из этих лайфхаков пройдут тест на экологичность: иногда для декора используется много пластиковых элементов (бусин и пайеток), которые нужно докупать. Но к некоторым рекомендациям можно прислушаться. Например, из плюшевой игрушки легко сделать копилку или дозатор для салфеток. Для этого в изделии проделывается отверстие, куда помещается пустая туба, например из‑под чипсов. Чтобы конструкция держалась, банку прикрепляют к игрушке термоклеем.
Создать арт-объект
Альтернативу бронзовым и гипсовым скульптурам предлагает австралийка Фрейя Джоббинс. Она создает zero waste art — статуи и портреты из старых детских кукол. Активисты zero waste art стараются минимизировать отходы, которые попадут на свалку и в океан. Фрейя склеивает элементы сломанных кукол так, чтобы получился арт-объект. Конечно, мы не беремся рассчитать, с какой попытки у вас получится что‑то, похожее на работу Джоббинс. Такие занятия требуют практики. Но если перевести их в формат игры, то вопрос «Чем развлечь ребенка в ближайшее время?» отпадет сам собой.
По пути апсайклинга идут и другие художники. Так, бывший психотерапевт из Лондона Роберт Брэдфорд делает скульптуры из выброшенных пластиковых игрушек, расчесок, пуговиц и прищепок. Обычно он использует самодельный металлический каркас, на который приклеивает необходимые детали.
Починить
Нередко электронные игрушки оказываются на свалке просто потому, что перестали работать. Попробуйте их починить. Сделать это можно в сервисных центрах или с помощью мастеров с «Авито», «Юлы» или «Профи.ру». Борьба за жизнь электронного поезда или самолета не лишена смысла, ведь такие изделия редко принимают на переработку.
Попробуйте исправить механизм игрушки самостоятельно. Например, с помощью обучающих видео вроде такого.
Кастомизировать
Это решение понравится родителям, у которых достаточно средств и внутреннего запала, чтобы сделать что‑то интересное из морально устаревшей вещи. Кастомизация предполагает, что каркас игрушки остается прежним, а ее части меняют на другие. Игрушка приобретает уникальные черты: в каких‑то случаях она выглядит более реалистичной, а иногда, наоборот, становится более фантазийной. Кастомизировать модель можно своими силами, используя референсы с Pinterest.
В Москве действуют сервисы по кастомизации игрушек вроде «Ярмарки мастеров» и других ателье. Правда, средний чек на игрушку, прошедшую такой апгрейд, стремится к пяти тысячам рублей.
Отдать или поменяться
Иногда игрушка оказывается на свалке только потому, что она наскучила ребенку. Самое очевидное решение этой проблемы — подарить или обменять изделие. Если вещь в приличном состоянии, о ней можно написать на сервисах вроде «Авито», «Дарудар», «Барахолка Бебиблога» или «Мамантин». Еще эффективнее — разместить пост в группе «Неваляшка-шеринг», которую в 2018 году создала экономистка из Петербурга Полина Кособокова. На всех этих сайтах достаточно много пользователей, так что вещи разбирают быстро.
Вашу игрушку могут принять и некоторые благотворительные организации. Например, «Русская береза», «Добрые вещи», «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Перед тем как отдать вещь, ее нужно привести в порядок: починить и почистить. Важно иметь в виду и то, что мягкие игрушки такие фонды практически никогда не принимают из‑за проблем с логистикой: это объемные изделия, которые занимают много места. Зато в благотворительных фондах ценятся развивающие игрушки, например, деревянные сортировщики, детали которых классифицируются по форме, размеру или цвету.
Настольные игры, канцелярию, книги принимает «Собиратор». А детали Lego можно отнести в «Леговорот».
Отправить на переработку
Игрушки, полностью сделанные из пластика, тоже можно сдать в «Собиратор» на переработку. А резиновые игрушки принимают сервисы по утилизации шин, например Фонд рационального природопользования «Шина». Изделия из металла, жестяные машинки, самокаты или поезда принимают в пунктах сбора металла. Они есть даже в небольших городах. Важно, чтобы содержание пластика в таких предметах было незначительным, иначе игрушку не примут.
Сдать в аренду
Если вы полагаете, что игрушка еще когда‑нибудь пригодится, ее можно сдать в аренду. Сервисы вроде «Арендориума» и «Рентмании» действуют во всех крупных городах России. Туда сдаются не только игрушки, но и другие детские товары — от колясок до радионянь. Чтобы сдать вещь в аренду, создайте объявление, назначьте цену и укажите, на какой срок вы готовы поделиться своей вещью.Сервисы по аренде товаров для ребенка помогают не только избавляться от старых игрушек, но и тестировать новые. И вместо того чтобы покупать очередной грузовик размером с микроволновку, можно взять его в аренду — а через месяц благополучно передать другому счастливому ребенку.