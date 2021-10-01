В доме, где растет хотя бы один ребенок, со временем возникает кладбище старых игрушек. Разбираемся с тем, как реанимировать любимого плюшевого мишку и пристроить забытого пластикового динозавра.

Превратить игрушки в предметы домашнего обихода В сети есть много видео с практическими советами, помогающими найти старой игрушке новое применение. Правда, не все из этих лайфхаков пройдут тест на экологичность: иногда для декора используется много пластиковых элементов (бусин и пайеток), которые нужно докупать. Но к некоторым рекомендациям можно прислушаться. Например, из плюшевой игрушки легко сделать копилку или дозатор для салфеток. Для этого в изделии проделывается отверстие, куда помещается пустая туба, например из‑под чипсов. Чтобы конструкция держалась, банку прикрепляют к игрушке термоклеем.

18 лайфхаков для старых игрушек

Создать арт-объект Альтернативу бронзовым и гипсовым скульптурам предлагает австралийка Фрейя Джоббинс. Она создает zero waste art — статуи и портреты из старых детских кукол. Активисты zero waste art стараются минимизировать отходы, которые попадут на свалку и в океан. Фрейя склеивает элементы сломанных кукол так, чтобы получился арт-объект. Конечно, мы не беремся рассчитать, с какой попытки у вас получится что‑то, похожее на работу Джоббинс. Такие занятия требуют практики. Но если перевести их в формат игры, то вопрос «Чем развлечь ребенка в ближайшее время?» отпадет сам собой.

Фрейя Джоббинс рассказывает о своих скульптурах

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По пути апсайклинга идут и другие художники. Так, бывший психотерапевт из Лондона Роберт Брэдфорд делает скульптуры из выброшенных пластиковых игрушек, расчесок, пуговиц и прищепок. Обычно он использует самодельный металлический каркас, на который приклеивает необходимые детали.

Починить Нередко электронные игрушки оказываются на свалке просто потому, что перестали работать. Попробуйте их починить. Сделать это можно в сервисных центрах или с помощью мастеров с «Авито», «Юлы» или «Профи.ру». Борьба за жизнь электронного поезда или самолета не лишена смысла, ведь такие изделия редко принимают на переработку. Попробуйте исправить механизм игрушки самостоятельно. Например, с помощью обучающих видео вроде такого. Кастомизировать Это решение понравится родителям, у которых достаточно средств и внутреннего запала, чтобы сделать что‑то интересное из морально устаревшей вещи. Кастомизация предполагает, что каркас игрушки остается прежним, а ее части меняют на другие. Игрушка приобретает уникальные черты: в каких‑то случаях она выглядит более реалистичной, а иногда, наоборот, становится более фантазийной. Кастомизировать модель можно своими силами, используя референсы с Pinterest. В Москве действуют сервисы по кастомизации игрушек вроде «Ярмарки мастеров» и других ателье. Правда, средний чек на игрушку, прошедшую такой апгрейд, стремится к пяти тысячам рублей.

Кастомизация Супермена