Отвечая на вопрос, хороший ли ты родитель, трудно удержаться от самоедства: все ли делаешь правильно, доверяют ли тебе? Прокачать навык общения с ребенком помогут четыре техники слушания. О них «Афише Daily» рассказала психолог Марина Панфилова.
Кандидат психологических наук и директор центра практической психологии «Отношение». Заведующая учебной частью кафедры клинической психологии факультета клинической психологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И.Евдокимова
Чем отличаются четыре формы слушания
В психологии различают эмпатическое, критическое, пассивное и активное слушание.
Активное слушание
Возникает в ситуации, когда собеседник задает наводящие вопросы, чтобы получить более полную информацию. Допустим, если ребенок категорически отказывается есть овощи, попробуйте начать с наблюдения: «Тебе не нравится вкус овощей. Ты понимаешь, что они полезны, но ничего не можешь с собой поделать». После того как ребенок отреагирует, можно задать вопрос: «Тебе кажется, что овощи похожи на невкусные лекарства?». Если ребенок согласится, можно спросить: «А как же бургеры? В них тоже кладут овощи. Может, дело в том, как они приготовлены?». Используя метод наводящих вопросов, родитель придет к компромиссу.
Эмпатическое слушание
Эмпатическое слушание позволяет родителю встать на место ребенка. Если кто‑то отнял игрушку у вашего трехлетки на площадке, вы можете поддержать малыша: «Да, я бы на твоем месте тоже расстроился», «Это обидно». Эмоции здесь важнее слов: при таком слушании слушатель часто использует невербальные сигналы (поддакивания, улыбку, осмысленные паузы).
Пассивное слушание
Пассивное слушание возникает в ситуации, когда родитель выслушивает ребенка как будто на автопилоте. Взрослый погружен в собственные заботы, смотрит стеклянными глазами, а дети это сразу чувствуют.
С другой стороны, иногда ребенок просто делится впечатлениями и эмоциями. Например, он весь день провел, играя в компьютерную игру. Ему есть что рассказать, и он выговаривается не стенке, а родителю, которому доверяет. При этом сам родитель остается в теме: он знает, чем интересуется ребенок, и не пропускает его слова мимо ушей.
Критическое слушание предполагает, что собеседник не принимает точку зрения оппонента. Позитивный эффект критического слушания состоит в том, что родитель и ребенок общаются на равных. Этот принцип хорошо описан у Эрика Берна в транзактном анализе. Согласно этой технике, собеседник пребывает в одном из трех состояний — Родителя (проецируем на себя поведение старших), Взрослого (объективно оцениваем текущую ситуацию) и Ребенка (заново испытываем эмоции, пережитые в детстве). Все они определяются разной степенью самостоятельности и умением отстаивать границы. Самая выгодная позиция в общении с ребенком, это позиция Взрослого. Она дает ребенку опыт работы с возражениями. Если ваш ребенок вдруг объявляет, что хочет стать танцором, хотя последние два года готовился к поступлению на юридический, не спешите оспаривать его позицию. После того как он все расскажет, можно поинтересоваться, откуда в нем произошла такая перемена. Затем ответить: «Вот твое мнение, а теперь послушай мою точку зрения», «Ты согласен со мной или нет?». Критическое слушание предполагает диалог, а не монолог в ситуации, когда точки зрения не совпадают.
Как не стоит говорить с ребенком
- Перебивать ребенка (в том числе жестами и восклицаниями). Этого не стоит делать, даже если ход мысли ребенка кажется нелогичным.
- Резко менять тему беседы. Так вы показываете, что разговор неинтересный.
- Досконально обдумывать возражения, пока ребенок выговаривается. Работа мысли отражается на вашем лице, и ребенок это видит.
- Советовать, используя покровительственный тон. Вместо прямых рекомендаций лучше встать на позицию исследователя и вместе с ребенком обсудить перспективы того или иного сценария выхода из ситуации.
- Обобщать опыт и обесценивать эмоции ребенка. Обычно при этом используются фразы «У всех в твоем возрасте так было, у меня тоже», «Ты такой же, как все».
Что поможет в трудном разговоре
- Где это уместно, используйте фразы «Это интересно», «Я с тобой согласен», «Я об этом даже не задумывался».
- Обратитесь к технике повторения: «Я правильно понимаю, что A было после B?», «Другими словами, случилось вот это».
- Хороший слушатель открывается, принимая точку зрения другого. Он создает теплое общение, избегает неестественности в речи и интонациях.
- Будь внимательны к паузам, дайте ребенку время осознать, что было сказано и что это значит.
- Позволяйте говорить нестройно ребенку, не исправляйте ошибки в речи.
Завершая разговор, активный слушатель должен выводить ребенка на положительные эмоции, заражать энтузиазмом. Не все вопросы можно решить за один разговор, но, чтобы этот разговор работал на пользу и к нему можно было вернуться, ребенок не должен уходить от вас с негативными мыслями. Это только отдалит его от вас. Избежать этого помогут шутки, дружеская улыбка и проговаривание позитивных моментов, которые вы обнаружили вместе.