Отвечая на вопрос, хороший ли ты родитель, трудно удержаться от самоедства: все ли делаешь правильно, доверяют ли тебе? Прокачать навык общения с ребенком помогут четыре техники слушания. О них «Афише Daily» рассказала психолог Марина Панфилова.

Марина Панфилова Кандидат психологических наук и директор центра практической психологии «Отношение». Заведующая учебной частью кафедры клинической психологии факультета клинической психологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И.Евдокимова

Чем отличаются четыре формы слушания В психологии различают эмпатическое, критическое, пассивное и активное слушание. Активное слушание Возникает в ситуации, когда собеседник задает наводящие вопросы, чтобы получить более полную информацию. Допустим, если ребенок категорически отказывается есть овощи, попробуйте начать с наблюдения: «Тебе не нравится вкус овощей. Ты понимаешь, что они полезны, но ничего не можешь с собой поделать». После того как ребенок отреагирует, можно задать вопрос: «Тебе кажется, что овощи похожи на невкусные лекарства?». Если ребенок согласится, можно спросить: «А как же бургеры? В них тоже кладут овощи. Может, дело в том, как они приготовлены?». Используя метод наводящих вопросов, родитель придет к компромиссу. Эмпатическое слушание Эмпатическое слушание позволяет родителю встать на место ребенка. Если кто‑то отнял игрушку у вашего трехлетки на площадке, вы можете поддержать малыша: «Да, я бы на твоем месте тоже расстроился», «Это обидно». Эмоции здесь важнее слов: при таком слушании слушатель часто использует невербальные сигналы (поддакивания, улыбку, осмысленные паузы). Пассивное слушание Пассивное слушание возникает в ситуации, когда родитель выслушивает ребенка как будто на автопилоте. Взрослый погружен в собственные заботы, смотрит стеклянными глазами, а дети это сразу чувствуют.

Это совсем неэффективно: лучше признаться ребенку, что вы устали или заняты, и отложить разговор до того момента, когда сможете вникнуть в проблему.



С другой стороны, иногда ребенок просто делится впечатлениями и эмоциями. Например, он весь день провел, играя в компьютерную игру. Ему есть что рассказать, и он выговаривается не стенке, а родителю, которому доверяет. При этом сам родитель остается в теме: он знает, чем интересуется ребенок, и не пропускает его слова мимо ушей. Критическое слушание предполагает, что собеседник не принимает точку зрения оппонента. Позитивный эффект критического слушания состоит в том, что родитель и ребенок общаются на равных. Этот принцип хорошо описан у Эрика Берна в транзактном анализе. Согласно этой технике, собеседник пребывает в одном из трех состояний — Родителя (проецируем на себя поведение старших), Взрослого (объективно оцениваем текущую ситуацию) и Ребенка (заново испытываем эмоции, пережитые в детстве). Все они определяются разной степенью самостоятельности и умением отстаивать границы. Самая выгодная позиция в общении с ребенком, это позиция Взрослого. Она дает ребенку опыт работы с возражениями. Если ваш ребенок вдруг объявляет, что хочет стать танцором, хотя последние два года готовился к поступлению на юридический, не спешите оспаривать его позицию. После того как он все расскажет, можно поинтересоваться, откуда в нем произошла такая перемена. Затем ответить: «Вот твое мнение, а теперь послушай мою точку зрения», «Ты согласен со мной или нет?». Критическое слушание предполагает диалог, а не монолог в ситуации, когда точки зрения не совпадают.

Опыт общения должен быть разным. Но если в семье преобладает пассивный или критический тип слушания, то внутри детско-родительских отношений крепнет недопонимание. Нет принятия ребенка, и эта позиция будет отражаться — ребенок также не будет принимать точку зрения родителя.



Как не стоит говорить с ребенком

Перебивать ребенка (в том числе жестами и восклицаниями). Этого не стоит делать, даже если ход мысли ребенка кажется нелогичным.

Резко менять тему беседы. Так вы показываете, что разговор неинтересный.

Досконально обдумывать возражения, пока ребенок выговаривается. Работа мысли отражается на вашем лице, и ребенок это видит.

Советовать, используя покровительственный тон. Вместо прямых рекомендаций лучше встать на позицию исследователя и вместе с ребенком обсудить перспективы того или иного сценария выхода из ситуации.

Обобщать опыт и обесценивать эмоции ребенка. Обычно при этом используются фразы «У всех в твоем возрасте так было, у меня тоже», «Ты такой же, как все». Что поможет в трудном разговоре

Где это уместно, используйте фразы «Это интересно», «Я с тобой согласен», «Я об этом даже не задумывался».

Обратитесь к технике повторения: «Я правильно понимаю, что A было после B?», «Другими словами, случилось вот это».

Хороший слушатель открывается, принимая точку зрения другого. Он создает теплое общение, избегает неестественности в речи и интонациях.

Будь внимательны к паузам, дайте ребенку время осознать, что было сказано и что это значит.

Позволяйте говорить нестройно ребенку, не исправляйте ошибки в речи. Завершая разговор, активный слушатель должен выводить ребенка на положительные эмоции, заражать энтузиазмом. Не все вопросы можно решить за один разговор, но, чтобы этот разговор работал на пользу и к нему можно было вернуться, ребенок не должен уходить от вас с негативными мыслями. Это только отдалит его от вас. Избежать этого помогут шутки, дружеская улыбка и проговаривание позитивных моментов, которые вы обнаружили вместе.