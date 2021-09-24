Клинический психолог Анна Крымская рассказала, что такое безответная любовь с точки зрения науки. Откуда она берется, почему может стать зависимостью и приносить физическую боль, как это чувство связано с самооценкой и страхами, а также что делать, чтобы стало легче.

Анна Крымская Клинический психолог, соосновательница онлайн-сервиса психологической помощи YouTalk

Почему мы безответно влюбляемся Невзаимные чувства — очень распространенное явление. Считается, что безответная влюбленность встречается в четыре раза чаще взаимной и ей наиболее подвержены люди в возрасте от 16 до 20 лет. Некоторые исследования утверждают, что к такой любви так же склонны люди с беспокойным и тревожным типом привязанности, с низким уровнем самооценки и психологической защиты. Есть ряд причин, объясняющих появление такого типа чувств. Самое банальное: все мы родом из детства. Нас привлекают люди, которых, как нам кажется, мы заслуживаем, а представление об этом формируется как раз в первые годы жизни — на примере родительского отношения к нам или друг к другу. Бывает, что мы видим в объекте привязанности того самого холодного родителя и пытаемся заслужить его любовь. К тому же знакомая боль отвержения может пугать меньше, чем неизвестность («А как оно там, в наполненных любовью отношениях? Вдруг будет только хуже?»). Возможно, подсознательно мы не хотим отношений, потому что боимся их краха. Если нас уже ранили когда‑то, становится страшно, что это может повториться. Недоступные партнеры могут быть безопасным выбором, ведь если отношения так и не начались, тебя бросят.

Кроме страха разрыва, от отношений может удерживать боязнь раствориться в партнере. Очень сложно не слиться, когда к тебе испытывают взаимные чувства и ждут чего‑то. Эмоционально недоступным людям не нужно от нас ничего, и это большое облегчение. Другая причина скрыта в получении удовольствия от самого завоевания. Невзаимная влюбленность — нескончаемая воодушевляющая погоня. Подобные эмоции могут вызывать зависимость, на фоне которой стабильные спокойные отношения будут казаться скучными. Нам нравится «чинить» людей. Хочется стать тем, кто изменит, «вылечит» эмоционально недоступного партнера и его раны. Но мы не можем сделать кого‑то любящим и готовым к отношениям. Такие изменения не происходят по щелчку пальцев и от нас не зависят. К тому же, когда мы найдем подходящего партнера, не возникнет нужды его менять. Наконец, людям приятно жить фантазией.

Гораздо безопасней представить идеальные отношения с недоступным человеком, чем строить их с тем, кто отвечает взаимностью.

Ведь может оказаться, что любовь — совсем не радужная штука, что идеала не существует и даже самые лучшие отношения порой требуют терпения и больших усилий. У большинства из этих причин есть более глубокие корни, работать с которыми лучше всего в терапии — как и с исправлением этих паттернов.

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Какой бывает неразделенная любовь Наука уже проанализировала любовь на уровне химических реакций, возникающих в мозге и связанных с гормонами окситоцином и дофамином. Они скрываются как в безответной, так и во взаимной любви. Поэтому оба типа чувств — одинаково искренние. Однако равная любовь приносит удовлетворение обоим партнерам, в ней есть место доверию, заботе и близости. Безответная же отличается зависимостью, меньшим самопожертвованием, она нестабильна, не сбалансирована. В психологии существует классификация форм невзаимной влюбленности. Американский исследователь Роберт Брингл выделил пять ее типов.

Влюбленность в кого‑то, кто недоступен Тут все просто. Возможно, вы вспомните, как были влюблены в актера, музыканта или спортсмена. Объект обожания находится в центре внимания, но вы не знакомы и вряд ли когда‑нибудь встретитесь. Влюбленность в кого‑то из близкого окружения без попыток завязать романтические отношения У влюбленного человека может быть много причин, чтобы не выражать свои чувства и не пытаться начать отношения. Однако эти мотивы, оправданные или нет, не меняют разочарования из‑за безответной любви. Например, школьник, влюбленный в одноклассницу, так и не осмеливается ей в этом признаться. Сталкинг объекта любви несмотря на то, что он/она отвергли вас Этот путь, как правило, приводит к тем самым болезненным последствиям безответной любви — отказу, унижению и снижению самооценки. Ситуация, когда влюбленный испытывает неразделенные чувства к одному и тому же человеку на протяжении всей жизни, теоретически возможна. Но на практике она встречается редко, такой тип привязанности дисфункционален для человека. Безответная любовь на всю жизнь — это образ, популяризованный и романтизированный литературой и кино . Тоска по прошлому любовнику Человек продолжает любить даже после разрыва, зачастую отчетливо понимая, что бывший партнер ему не подходит. Согласно исследованиям, влюбленность вызывает выброс дофамина и норадреналина — гормонов удовольствия. То же самое происходит, пусть и в меньших дозах, даже если человек просто смотрит на фотографию бывшего любовника. Поэтому совет отписаться от профилей экс-возлюбленных в соцсетях после расставания может быть очень правильным . Неравные любовные отношения, в которых партнеры остаются вместе, но любят в разной степени или преследуют разные цели Фраза «разные цели» подразумевает, что один может испытывать безумную любовь, в то время как другой удовлетворяет потребности в безопасности и стабильности. Или один хочет «хорошую мать/отца» для своих детей, а другой идеализирует партнера. Неудовлетворенность от такой безответной любви может быть менее острая, но растянутая на годы Исследования профессора Денверовского университета Скотта Стэнли и его коллег говорят, что в современных парах все чаще встречаются ситуации, когда приверженность отношениям у одного партнера выше, чем у другого. Речь идет о форме безответной любви внутри пары.

Чем опасна безответная любовь Не стоит сторониться отношений в принципе. Но важно вовремя понять, что вас не ценят, и любить себя достаточно сильно, чтобы не оказаться в нездоровой ситуации. Безответная любовь может поглощать, калечить и мешать жить своей жизнью. Последствия могут быть и более серьезные: зависимость, селфхарм, тревожные расстройства и повторение похожих сценариев в новых отношениях. Чтобы противостоять негативным последствиям неразделенной любви, нужно начать с диагностики ее признаков: — вы ничего не получаете взамен, но сами полностью посвящаете себя другому человеку;

— вы всегда находите способы провести время с возлюбленным/-ой, но эти усилия не получают взаимности;

— вы ревнуете, когда он/она проводит время с другими;

— вы постоянно чувствуете себя недооцененным;

— мысли о возлюбленном (-ой) наполняют вас тревогой;

— вы постоянно думаете, чем сейчас занят ваш партнер;

— у вас нет физического контакта;

— возлюбленный (-ая) вас избегает.

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В отдельных случаях чувство безответной любви может перерастать в синдром Адели Гюго — психическое расстройство характеризующееся длительной любовной одержимостью. Симптомы болезни напоминают глубокую депрессию, но могут быть гораздо опаснее: преследование человека, самообман, добровольное самопожертвование, безрассудные действия, обманчивые надежды и потеря интереса к другим темам и событиям жизни. Симптомами также могут быть бессонница или, наоборот, обилие снов, в которых фигурирует объект привязанности. Без соответствующей терапии синдром Адели приводит к постепенному разрушению личности пациента, из‑за чего он уходит от реальности и воспринимает только придуманный им мир. Интересно, что в 2011 году группа американских психологов опубликовала исследование, сообщающее, что чувства, которые испытывает отвергнутый, активируют те же участки мозга, что и физическая бол ь. Как преодолеть боль Прежде всего, нужно задать себе несколько вопросов. Случалось ли со мной такое раньше? Прослеживается ли закономерность? Испытывал (-а) ли я что‑то, кроме безответной любви, в последние несколько лет своей взрослой жизни? Если вы ответили утвердительно на один или несколько из этих вопросов, то будет полезно выяснить, почему вы наступаете на одни и те же грабли. Безответная любовь менее интенсивна во всех своих положительных аспектах, чем взаимная, но включает в себя больше эмоциональных потрясений. Другими словами, в ней больше падений, чем взлетов.

Пребывание в отношениях, в которых симпатия не взаимна, зачастую подтверждает в людях ложное убеждение, что их нельзя полюбить.

Безответно влюбленные испытывают настоящую зависимость со всеми ее атрибутами: тягой, ломкой и рецидивом. Будьте честными: признайтесь себе, что это нездоровая привязанность, и постарайтесь отстраниться. Это означает избегать встреч и общения, не отвечать на сообщения и звонки, а лучше отписаться от объекта привязанности в соцсетях или заблокировать.

Не стоит вступать в новые романтические отношения, пока не оправитесь от безответной любви. Этот процесс может занять месяцы, иногда больше. Тем временем можно сфокусироваться на отношениях с самим собой, а также с друзьями и семьей. Если самостоятельно справиться с травмой безответной любви сложно, можно обратиться к психотерапевту. Это особенно важно, если вами пренебрегали в детстве или с вами жестоко обращались. Профессионал поможет разобраться в старых травмах и найти пути выхода из повторяющегося паттерна. Возможность прожить жизнь, не испытав чувства неразделенной любви, — это редкость. Не нужно бояться не встретить взаимности: часто это важный этап взросления и личного роста . Важно то, как вы справитесь с чувствами и какие уроки вынесете. Чем прозрачнее и откровеннее вы будете с объектом своей влюбленности, тем быстрее узнаете, испытывает ли он или она что‑то в ответ. Растянутые во времени ложные надежды в итоге ранят сильнее. Мы не всегда получаем того, что хотим. Важно воспринимать это не как поражение, а как нечто, чему не суждено было сбыться. Если вы сможете сохранить позитивный настрой, это ускорит ваше эмоциональное исцеление. Есть другие люди и возможность других романтических отношений, и, продолжая жить своей жизнью, вы даете им шанс. Самые счастливые отношения основаны на честности, принятии себя и других. Предотвратить повторяющийся сценарий безответной любви — это значит понять и принять себя, возможно, обратиться за профессиональной поддержкой, проработать травмы прошлого и ложные установки с психотерапевтом.

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В начале 1990-х Рой Баумейстер и его коллеги собрали автобиографические рассказы, написанные студентами и поднимающие проблему восприятия невзаимных чувств как с точки зрения влюбленного, так с точки зрения отвергающего. Сравнение ролей двух разных сторон позволило лучше понять процессы и сформировать основу современных знаний о безответных чувствах.

Легко предположить, что отвергающие повышают свою самооценку, ощущая себя объектом обожания, но все сводится на нет чувством вины.