Буквально несколько лет назад Даниил Медведев не воспринимал теннисную карьеру всерьез, а 12 сентября выиграл US Open — престижный турнир Большого шлема. Рассказываем, какие изменения в себе привели его в топ мирового тенниса.

Стал меньше играть в видеоигры

Даниил большой фанат видеоигр, и раньше он даже предпочитал приставку тренировкам. «Папа говорил: „Ты играешь в PlayStation, вместо того чтобы отрабатывать подачу!“ А я хотел играть в PlayStation и не хотел подавать подачу!» — рассказывал он в интервью «Евроспорту». Даже уже будучи профессиональным теннисистом в топ-100 рейтинга, Медведев нарушал режим, играя всю ночь напролет. Однажды за три дня до матча он просидел за приставкой с друзьями с восьми вечера до семи утра: «Друзья легли спать, я позавтракал и уснул на двадцать минут, а затем пошел на тренировку. Турнир тогда сложился для меня не очень хорошо».

Сейчас Даниил играет намного меньше: «Три-четыре раза в неделю и в зависимости от свободного времени».

Изменил диету и восстановление

Всего четыре года назад Даниил был далеко за пределами элитной группы игроков — располагался на 65-м месте в мужском рейтинге, — и не относился к теннису серьезно. И, в частности, к своей диете: на завтрак он мог съесть несколько десертов и отправиться на тренировку, а после нее питался круассанами.

То же самое касалось и восстановления после матчей: «Раньше я думал, что лучшее восстановление — это просто лежать на кровати и смотреть телевизор. Но на самом деле это не так», — признавался Медведев.

Теперь же Даниил придерживается диеты, хотя и не раскрывает подробностей: «Моя диета не самая строгая. Что нужно спортсмену? Углеводы, белки и не есть сладкого».

Занимался с психологом

В 2019-м в командной ложе Медведева на US Open появилась психолог Франциска Дозе. Многим казалось, что это должно было усмирить строптивый нрав Даниила, но случилась знаменитая история с болельщиками: толкнул болбоя, показал средний палец зрителям, заканчивал матч под свист трибун, а после победы заявил, что «выиграл благодаря вам».