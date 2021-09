Я не могу интерпретировать его как супернегативное, но это показывает, что у людей, даже в Европе, есть сомнения в том, что девушка в одиночку может чего‑то достичь.

В России мне сложно. И экология сложная, и женское предпринимательство. Например, я четыре раза подавалась в Фонд содействия инновациям, но так ничего и не получила. Из 160 участников, которые выигрывали гранты в 2021 году, женщин — 17%, но в основном это социальные проекты. А по направлению «Ресурсосберегающая энергетика» всего два участника, причем один касался нефтянки, а второй — ветряков. Можно сделать вывод, что тема экологии не очень интересна в нашей стране.

А год назад я защищала в этом фонде свой проект, и со мной вообще не захотели разговаривать. Было три члена жюри: двое не особо участвовали в процессе, а один был достаточно агрессивный, он сказал мне, чтобы я пригласила мужчину-инженера . Меня это так выморозило тогда: это моя идея, я ее разработала, запатентовала, у меня есть образование, опыт работы — почему такое отношение?! Я не могу сказать, что весь фонд такой, но вот мне повстречались такие люди.

Все равно я решила, что буду подавать заявку в пятый раз. У меня и инновации, и патент, и реализованные проекты — все есть, поэтому буду до последнего биться. Конечно, существует и позитивный опыт: моя подруга — основательница IT-стартапа, получила грант от этого фонда. Просто энергетика в принципе мужская отрасль. Если кто‑то думает, что девушке за красивые глаза дадут денег, то это не так.

В 2019 году я получила в Париже награду Women in Green Tech за всю мою деятельность в целом. Women in Tech — это французская НКО, которая работает над снижением гендерного неравенства в технологиях и науке. Они открыли отделения в 65 странах, в том числе и у нас в Петербурге в конце 2019 года. Я стала ментором российского проекта наставничества для женщин в STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), а также мы будем делать совместно с пятью другими странами программу Global Mentor in Tech.