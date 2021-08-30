Российские гимнасты выиграли олимпийские командные соревнования впервые за целых 25 лет. Победителями стало поколение спортсменов, которое появилось на свет, когда одним из триумфаторов Атланты-1996 стал знаменитый олимпионик Алексей Немов. Мы поговорили с ним об олимпиаде, уходе из большого спорта и о том, как воспитывать юных чемпионов.

— Какие у вас впечатления от выступления нашей сборной в Токио? — Ощущения очень положительные. Наши ребята и девчонки выиграли командное первенство. Лично мне всегда важнее было выиграть именно в команде. Тут все устремления направлены на то, чтобы не подвести. Это большая ответственность. Когда выходишь на помост как гладиатор, готовый биться до конца, приятно чувствовать плечо команды. Поэтому я очень рад за наших спортсменов. Свою самую главную задачу они выполнили. Сегодня Артуру Далалояну 25 лет, Никите Нагорному — 24. Так что практически это то поколение, которое появилось на свет божий, когда я выигрывал сам. — Благодаря чему нашим гимнастам удалось победить? — Благодаря долгому и упорному труду. Только труд — пахать и оттачивать свое мастерство. — Помните, какие чувства испытывали на своей первой олимпиаде? — В первую очередь я чувствовал поддержку от своих коллег и товарищей по команде. Это огромная сила, которая двигала нас к поставленной цели. Нужно было сделать все, чтобы постараться победить. — Мы в очередной раз видим, что в гимнастике очень многое зависит от мнения судей. Вы сами были в этой ситуации.На Олимпиаде в Афинах в 2004 году во время упражнения на перекладине судьи выставили заниженные оценки Алексею Немову. После этого возмущенные зрители стоя в течение 7–8 минут непрекращающимися криками и свистом протестовали против решения судей и овациями поддерживали спортсмена, не давая выйти на помост следующему гимнасту. Как ощущает себя спортсмен, когда видит не совсем адекватные оценки? — Задача спортсмена — сделать свое упражнение от начала и до конца. Максимально точно, желательно без убавок. И не дать судьям повода снять за что‑то баллы. И так как у нас субъективный вид спорта, то, конечно, важно, чтобы работа судей была объективной, потому что все спортсмены, все страны заинтересованы в победе. Здесь очень важна и юридическая сторона, и решение судейской коллегии, и президент федерации должен быть на своем месте и не допускать грубых ошибок в судействе. Все должно быть на уровне. Это очень тяжело прогнозировать, тем более на Олимпийских играх. Но это нужно делать, чтобы каждый спортсмен получал заслуженную оценку.

— Настраивает ли тренер в такие моменты как‑то по-особому? — У меня и моего тренера всегда был тандем. Играет большую роль, какие он слова скажет, потому что потом это в твоей жизни остается навсегда . Мой тренер — Евгений Григорьевич Николко, который меня воспитал, всегда говорил: «Леша молодец, все нормально, все хорошо, идем дальше», как‑то так меня подбадривал и был рядом со мной в непростые моменты. — Когда «гладиатор» уходит из большого спорта, что помогает безболезненно совершить такой переход? — Я отдал 23 года спортивной гимнастике. Все это время жил в определенном режиме, поэтому первые два месяца после ухода я отсыпался и отъедался. Но мне повезло найти свое дело. В 2006 году мы провели первое гимнастическое шоу. Перед нами стояла задача популяризировать гимнастику. За те два года, которые мы катались по стране и давали выступления, количество детей, занимающихся этим видом спорта, увеличилось практически в два раза. Перед шоу мы всегда устраивали мастер-классы, и у детей появлялся дополнительный стимул. Выступления на одном помосте с действующим олимпийским чемпионом — для любого ребенка очень сильная мотивация для достижения результата.

— А может быть, попробовать сразу создавать центры по выращиванию будущих чемпионов? — Интересная мысль. Кстати, такие примеры уже есть. Сейчас заканчивается строительство инновационного жилого кластера Russian Design District. Он находится в Ватутинках, это Новая Москва. У него, конечно, уникальное расположение: там и огромный парк рядом, и берег реки Десна. В самом парке есть все как для занятий спортом, так и для семейных прогулок. Там спортивная площадка с тренажерами, амфитеатр со сценой и территория для детей. В жилом кластере тоже можно будет тренироваться на свежем воздухе, там все для этого предусмотрено. Знаю, что функциональные тренировки будут проводить лучшие тренеры и спортсмены России. Например, Игорь Ким, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса по упрощенным берпи.

Жилой комплекс Russian Design District. Фото предоставлено пресс-службой группы «Родина»

— А нужно ли привлекать детей к занятию спортом с самого раннего возраста? — Чем раньше мы приучим ребенка работать и делать какие‑то вещи, тем легче ему будет потом во взрослой жизни. Мои дети прошли через спортивную гимнастику. И это уже режим. Мой младший сын переходит в 6-й класс. И, несмотря на это, я ему даю задачи: сегодня сделать 100 отжиманий, 10 стоек, приседания, и т. д. И так нужно делать каждый день. Еще один важный момент — нужно показывать детям примеры из мультиков, книжек, из нашего поколения спортсменов, чтобы заинтересовать их, «заиграть» в тот или иной вид спорта. Моим тренерам удалось увлечь меня гимнастикой так, что я ее полюбил. — Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова недавно уже предложила вам открыть свою гимнастическую школу в ИЖК Russian Design District. Видимо, это предложение возникло не просто так, учитывая, что в этом кластере будет открыт ее Центр художественной гимнастики? — Russian Design District в Ватутинках — уникальный объект. Помимо Центра художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой там планируется открыть еще и Школу единоборств Fight Nights под руководством Камила Гаджиева. Здесь все в шаговой доступности — и потрясающая природа, и современные дома, и уникальные объекты инфраструктуры. Это большое преимущество, когда ребенку не приходится два часа добираться до спортивного комплекса. Спорт и креативная среда — основа развития нового конкурентоспособного поколения. Предложение возглавить школу спортивной гимнастики было внезапным. Ирина Александровна всегда очень неожиданная. И, наверное, на ход опережает всех. Конечно, я готов участвовать в подобном начинании. Уверен, что если мы будем сейчас набирать специалистов, то это будут те люди, которых я хорошо знаю, прошедшие «тест-драйв». Должны быть хорошие тренеры, хорошие снаряды, чтобы и дети, и взрослые были удовлетворены теми условиями, которые мы будем им создавать. Моя роль в этом — почаще бывать там, смотреть за тем, что происходит, проводить мастер-классы, привозить новоиспеченных олимпийских чемпионов для того, чтобы этот гимнастический зал жил, был не пустой и работал. Чтобы каждая тренировка приносила свой результат. Понятно, что когда дети приходят в зал, все хотят стать олимпийскими чемпионами. Или для начала получить подарки. Но конфетку получит только один, потому что он первый прибежал или выше подтянулся. Здесь очень важны условия и мотивация людей, которые пришли в тот или иной вид спорта.

— Девиз последних Олимпийских игр в Токио был изменен с традиционного «Быстрее, выше, сильнее» на девиз на «Быстрее, выше, сильнее — вместе». Как вы для себя это объясняете? — Мне очень нравятся слова официального представителя МОК о том, что изменение девиза связано с желанием отметить вклад в успех спортсменов окружающих их людей — не только в спорте, но и в повседневной жизни. То, какой мы результат показываем, напрямую зависит от нашей семьи, друзей, соседей, коллег.

То есть идея обновления слогана говорит: если ты хочешь идти быстрее, то делай это самостоятельно, но если ты хочешь дойти далеко, то идти надо вместе. И что важно — одним шагом!

Когда близкие люди живут одними интересами, поддерживают друг друга, разделяют хобби и увлечения — это скрепляет. В этом плане мне импонирует Russian Design District, где откроется мой зал: в этом комплексе будет и школа единоборств, и школа искусств, и школа йоги. То есть — занятия на любой вкус и цвет. Предположим, ребенок пошел заниматься гимнастикой, мама — йогой, отец — «постучать» по груше. После спорта они встретились в одном месте, поужинали и пошли вместе домой. Это — круто! Потому что быть семьей — это самое важное. Именно семья дает энергию быть «быстрее, выше и сильнее». — Что сегодня может помочь гимнастике стать более массовым видом спорта? — Мне кажется, люди, на которых нужно равняться, на которых смотрел я в свое время. Это Николай Андрианов, Михаил Воронин, Виталий Щербо, Дмитрий Билозерчев. Очень важно для молодого, подрастающего поколения видеть перед собой достойный пример. Для них не должно быть кумиров, но должны быть те, на которых хочется быть похожими.