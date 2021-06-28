Разобрали вместе с экспертом самые доступные средства самообороны, узнали, как правильно их использовать и можно ли избежать опасной ситуации.

Наталья Мастюкова Инструктор по самообороне и консультант по личной безопасности Свистки и брелоки с сиреной Стоимость: до 500 рублей

Есть свистки и карманные сирены со специальной кнопкой или чекой, которую нужно выдернуть, после чего сирена начинает очень громко пищать. Ее можно кинуть под ноги нападающего, чтобы переключить его внимание. Но он отвлечется буквально на доли секунды, в течение которых вам нужно что‑то делать. Не надо стоять рядом с человеком и смотреть, как он удивляется и ищет источник звука. Например, можно эвакуироваться в безопасное место или провести контратаку. Важно заранее придумать, куда бежать, — желательно, чтобы это было максимально людное место : кафе, остановка общественного транспорта, метро, площадь или улица с прохожими. Там вы будете в большей безопасности.

Если вы находитесь недалеко от подъезда, то бежать в него — не самая лучшая идея. Дверь может не успеть закрыться, и вы окажетесь в западне с нападающим. Вам придется еще раз вырываться после того, как вы бежали, — это не так‑то легко.

Свистки, сирены или громкий крик — вы можете закричать так, что мало не покажется, — хорошая идея, чтобы отвлечь нападающего. Но если человек уже схватил вас, не факт, что его испугают громкие звуки и он вас отпустит. Как только вы переключили его внимание, нужно тут же максимально активно вырываться.

Приложения с тревожной кнопкой Стоимость: бесплатно

Тревожные кнопки помогают, но есть особенности. Удобное приложение есть у центра «Насилию.нет», но это не единственный вариант. С помощью таких тревожных кнопок ваше доверенное лицо получит сообщение (вы заранее пишете текст в настройках) и координаты, по которым сможет приехать или вызвать полицию. Это более эффективно в ситуации домашнего насилия, так как человек понимает, что происходит и как вам помочь. Он может вызвать сотрудников правоохранительных органов с очень четким описанием происходящего. Например, что в квартире бьют женщину и слышно крики. Такие приложения хуже работают в случае нападения на улице. Да, это информирование близкого о беде, но нужно поставить себя на его место. Допустим, вы получили сигнал от подруги, но она не говорила, куда и с кем собиралась пойти. Что вы скажете полиции? Знаете ли вы, во что она одета? А если ситуация развивается быстро, то помощь может приехать слишком поздно. То, что иногда может сработать даже лучше тревожной кнопки, — это отправлять свои координаты близким людям через мессенджеры . В WhatsApp и Telegram можно включить трансляцию геолокации в течение определенного времени: от 15 минут до 8 часов. Так собеседник будет видеть ваши перемещения. Это удобно, если вы едете в такси и водитель чем‑то вас смущает или если идете домой по пустой и темной улице. Если вы задержитесь там, откуда уже должны были уйти, близкие смогут заметить это и добежать, чтобы помочь. Есть хорошее приложение МВД с тревожной кнопкой для вызова полиции из ближайшего отделения. Еще там много информации для более спокойного изучения, например, куда обращаться за помощью, кто ваш участковый.

Специальные устройства с тревожной кнопкой Стоимость: от 10 тыс. рублей

Такие устройства дублируют функции приложений с тревожной кнопкой, но в некоторых ситуациях они удобнее, потому что всегда находятся рядом (например украшение) и вы можете на нажать на кнопку, даже если у вас отняли телефон, он выпал или просто далеко лежит. Особенности все те же самые — помощь вряд ли приедет быстро: нужно время, чтобы близкие получили сигнал и сообразили, что делать. У кольца Nimb с тревожной кнопкой есть функция, когда сигнал о помощи отправляется всем владельцам устройства на расстоянии до 500 метров. Но все же не стоит на это рассчитывать. Люди не обращают внимание даже на то, что происходит на их глазах. Речь не только про насилие, но и, например, когда кому‑то стало плохо. Большинство проходит мимо, хотя нужно всего лишь вызвать скорую.

Перцовый баллончик Стоимость: 200–750 рублей

Это одно из самых доступных средств самообороны и оптимальное по цене и эффективности . Баллончики бывают разные, но приходится выбирать что‑то одно, потому что практически невозможно предсказать, что с вами произойдет.

Струйный баллончик Распрыскивает вещество тонкой струей, поэтому при использовании вряд ли что‑то попадает на вас. Такие баллончики лучше подходят для самозащиты в замкнутом пространстве, потому что на расстоянии у нападающего будет больше возможностей увернуться. Если человек стоит близко или у вас произошел физический контакт, то это один из лучших вариантов самозащиты. Сложность в том, что он не создает облака и вам нужно достаточно четко попасть в глаза. Аэрозольный баллончик Создает облако примерно как от освежителя воздуха. Его удобно применять в открытом пространстве, но вещество сильно подвержено направлению ветра, поэтому есть шанс, что все полетит на вас. Струйно-аэрозольный баллончик Это один из лучших вариантов — он распрыскивает раздражающее вещество широкой струей. Если на вас что‑то и попадет при использовании, то не так много. Струя полетит туда, куда вы ее направляете. Такой баллончик хорошо работает и против нескольких нападающих. Есть фирма «Техкрим», которая делает струйно-аэрозольные перцовые баллончики в маленьком формате 25 мл. Они помещаются в карман или любую сумочку. Это важно, так как девушки часто выкладывают баллончики из‑за их размера. Пенный балкончик Он создает струю, похожую на пену для бритья, и часто она залепляет глаза нападающего. Но, с другой стороны, от такого баллончика нет облака, и если вы не попали в цель или человек закрылся рукой, то пена стекает хуже жидкости, что ослабляет эффект. Гелевый баллончик Это улучшенная версия струйно-аэрозольных. Но, насколько я знаю, сейчас они выпускаются только в большом формате 100 мл, который не так легко брать с собой. Это отличный вариант для машины, когда вы не ограничены сумкой или рюкзаком.

Отечественные производители выпускают баллончики, которые соответствуют российскому законодательству . Но баллончик не всегда и не везде можно проносить с собой. Нужно заранее смотреть правила мероприятий, чтобы вас не заставили выложить его. Я рекомендую приобретать сразу два. Один вы будете носить с собой, а на втором тренироваться. Можно выехать в лес или на какое‑то пустое место, где нет людей, повесить бумажную мишень и попробовать его использовать. Лучше заранее понять, как сильно нажимать кнопку, как на струю влияет ветер, попало ли вещество на вас и как на него реагирует ваш организм. Важно одеться в одежду, которую вы обычно носите, и много раз попробовать доставать баллончик правильной стороной и сразу направлять его на нападающего. Не нужно выставлять руку сильно вперед, потому что есть вероятность, что баллончик выбьют. Этот алгоритм действий должен быть отработан.

Часто баллончик просто кладут в карман, он становится лишним грузом и не воспринимается как средство самообороны. И тогда есть вероятность, что в нужный момент вы забудете про него.

Шокер Стоимость: 1500–5000 рублей (контактный) и от 10 тыс. рублей (стреляющий)

Электрошокеры тоже разрешены для самообороны, но ограничены мощностью до 3 ватт. У полицейских шокеры могут быть до 10 ватт, и перцовые баллончики тоже гораздо сильнее, если сравнивать концентрацию раздражающего вещества.

Контактный шокер Его нужно прижимать к человеку. Если вы покупаете шокер, то лучше выбрать вариант с максимальной мощностью, потому что самый слабый будет для нападающего как ожог от крапивы. Главная особенность — человек не будет стоять и смотреть, как вы его применяете . Он будет уворачиваться и пытаться выбить шокер, поэтому у вас должна быть стратегия, как его использовать и что делать после. Если это закрытое пространство, то, скорее всего, вам придется применить шокер еще раз или воспользоваться техникой самообороны. Стреляющий шокер При нажатии на кнопку из него вылетают два провода с крючками, они цепляются за одежду и бьют человека током. Вам не нужно фиксировать его. Это звучит как плюс, но важно четко попасть в цель. Потом эта стреляющая головка отстегивается от шокера — и вы можете убегать, а если заряд остался, то использовать еще раз. Минусы в цене и в том, что все-таки между вами и нападающим должно быть расстояние. Стреляющие шокеры стоят дороже других средств самообороны. Также они сильно отличаются по весу и размеру, если сравнивать с перцовыми баллончиками.

Техники самообороны Стоимость: от 5000 рублей в месяц за курсы Техники самообороны очень разные, они отличаются степенью травматичности для нападающего, и благодаря этому их можно применять в совершенно различных ситуациях, но сначала нужно им обучиться.

Приемы самообороны нужно практиковать и доводить до автоматизма, мало посмотреть видео и пару раз потренироваться с подругой. Это нужно, чтобы тело среагировало раньше, чем вы испугаетесь.

Ступор — частая реакция на стресс: человек зажимается, не может двигаться, руки и ноги становятся ватными. Другое дело, если у вас есть автоматическая реакция на захваты или удары. Кроме того, от таких тренировок возникает психологическая уверенность не только в каких‑то конфликтных ситуациях. Часто заниматься самообороной приходят девушки, которые хотели сделать это еще в детстве, но родители считали, что это не женское занятие. Они приходят на курсы в осознанном возрасте, и у них все получается. Это расширяет горизонты.

Есть ли вещи или приемы, которые запрещены? Нет приемов, которые запрещены, но самооборона должна соответствовать уровню угрозы . Можно рассмотреть это на захвате за руку. Если на корпоративе начальник выпил и тащит вас на танцпол, то угрозы для жизни нет. Да, это неприятно, это близкий контакт, которого вы не хотите, но можно достаточно легко освободиться с помощью болевых приемов и не ломать позвоночник. А может случиться так, что на улице к вам подбегают люди, хватают и начинают куда‑то тащить. Вы понимаете, что это автомобиль, и потом оттуда уже не выбраться. В таком случае вам нужно максимально жестко защищаться здесь и сейчас — и вы будете делать все необходимое. Уровень угрозы совершенно другой, и, соответственно, способы отбиться будут более травмоопасные.

Основная идея правильной самозащиты — какое бы средство вы ни выбрали, нужно заранее знать, что делать дальше. Например, вы залили нападающего из баллончика и потом нанесли удар, чтобы человек не побежал за вами, иначе все будет зависеть от того, кто быстрее. Можно изучить применение тех же баллончиков в сочетании с рукопашными техниками. Сложно достать что‑то из кармана, если вас уже бьют .

Что такое допустимый предел обороны и как его не превысить? Допустимый предел обороны указан в 37 ст. УК РФ «Необходимая оборона». Это понятие появляется при защите себя или другого человека, третьего лица, и только в случае, если была угроза жизни или здоровью. Если у вас хотели украсть сумочку, при этом не угрожали ножом и не говорили «Отдавай ее, или я тебя убью», то вы не можете бить человека по голове. Гарантированно не превысить пределы обороны можно только если совсем не защищаться . Во всех остальных случаях это очень тонкий юридический момент, потому что если к вам подошли сзади и приставили огурец, а вы подумали, что это пистолет, то закон разрешает защищаться как от оружия. Но в суде нужно будет доказать, что вы действительно воспринимали это как угрозу от пистолета и защищались как от реальной.

С завершением нападения заканчивается и допустимая оборона: если человек сначала бил вас, а потом начал убегать, то нельзя вдогонку бросать ему в голову что‑то тяжелое.

Здесь, наверное, самый важный и действенный совет — заранее найти контакты хорошего адвоката и в таких ситуациях подключить его как можно раньше. Дела по обороне очень тяжело квалифицировать, потому что если нет свидетелей и видео произошедшего, то в суде будет ваше слово против слова нападающего. Вы говорите, что он напал, а он — что шел мимо и вы сами на него накинулись.

Есть ли разница между нападением дома и на улице? Домашнее насилие — это системная история, у которой есть определенные циклы: медовый месяц, нарастание агрессии, применение физической силы и снова медовый месяц. Уличное нападение — внезапное. Это совершенно разные ситуации. Более того, под домашним насилием может подразумеваться и психологическое, и экономическое давление. Это система, из которой сложно выйти без поддержки.

В обе ситуации может попасть каждый — нет такого, что нападают только на одиноких женщин, которые ходят в мини-юбках по пустырям: это глубокое заблуждение. Может произойти все что угодно, с кем угодно и где угодно.



А вот если сравнивать нападения в открытом и закрытом пространстве (дом, лифт, автомобиль), то защищаться от вторых гораздо сложнее, потому что у вас меньше возможностей убежать к людям или позвать на помощь.

Можно ли избежать нападения? Общий совет — если вы заметили, что за вами кто‑то идет, оставайтесь в максимально людных местах. Если человек вас преследует, значит, он что‑то задумал, но не может сделать это там, где вы сейчас находитесь. Он идет за вами и ждет подходящего момента, например, когда вы окажетесь наедине в подъезде. Пока ему неудобно совершить задуманное, вы в безопасности.

Важно слушать интуицию — если вы думаете, что человек подозрительный, не стоит убеждать себя, что вам показалось. Отреагируйте на ощущения — вызовите такси, вернитесь обратно в магазин, позвоните в домофон и попросите вас встретить.

Чем раньше мы сделаем что‑либо для своей безопасности, тем меньше усилий понадобится для предотвращения нападения. Самое сложное — когда нужно отбиваться физически. Чем больше дистанция между вами и потенциальным нападающим, тем лучше для вас. Многие истории действительно можно предотвратить. Если вам не понравился таксист, вызовите другого . На этапе, пока вы не сели в машину, у вас гораздо больше шансов защититься. Но не все нападения получится предотвратить. К сожалению, иногда на нас нападают люди под воздействием психотропных веществ. Человек может просто идти вам навстречу — вроде бы по своим делам — и вдруг накинуться на вас. Ему может показаться, что его спровоцировали, хотя вы даже на него не смотрели. Если, например, вы заходите в лифт и рядом с вами стоит подозрительный человек, пропустите его вперед и поезжайте на следующем лифте. Он может подумать, что вы странная, но если мы вспомним, что на одной чаше весов — наша жизнь и здоровье, а на другой — удивление незнакомого человека, которого мы видим в первый и последний раз, то выбор сделать гораздо проще . Делайте выбор в пользу себя, и многих неприятных ситуаций удастся избежать.