Сервис персонализированной косметики Openface объединился с бьюти-зином Agasshin, чтобы рассказать о жителях России, которым часто приходится представляться «удобными» именами, — ведь их настоящие имена соотечественники считают «слишком сложными». «Афиша Daily» публикует истории Сациты, Арьяна и Джульетты — о трудностях и принятии себя.

Сацита Об имени Меня зовут Сацита, а в семье меня называют Сац, Цита — это кроме шутливых прозвищ, которые мне дает мама.

Людям, с которыми я больше не встречусь, я предпочитаю представляться простыми именами типа Маши или Даши.

Все потому, что мое имя редко выговаривают правильно. Особенно явно я с этим сталкиваюсь в Starbucks, где мое имя на стаканчике все время пишут неправильно.

Сацита переводится как «хватит рождаться девочкам». Такое имя дают девочкам в семьях, где очень ждут рождения мальчика . В детстве мне говорили, что у меня странное имя, — но как имя может быть странным? Моя мама — русская, а папа — чеченец. Имя придумал он, но мама теперь говорит, что лучше бы меня назвали Марусей. Она всегда защищала меня — в садике и особенно в школе. Там у всех вызывало странную реакцию то, что у меня чеченское имя. Одна учительница прямо на уроке сказала, что все чеченцы — фашисты и уроды . О принятии себя Лет до 13 мне вообще не нравилось мое имя — оно вызывало слишком много проблем, было необычным даже для меня самой. Сейчас мне даже нравится, что это мое имя и больше ни у кого такого нет. Но своей внешностью я недовольна — точнее, довольна ею процентов на сорок. В детстве я была толстым ребенком, за что меня часто дразнили. Для меня уход за собой — это способ исправить свои недостатки. Мне 24 и кажется, что я не выгляжу на свой возраст: кожа обвисла, под глазами синяки, на лице лопнувшие капилляры. Все из‑за работы: я 9 лет работаю на кухне, в постоянном стрессе и на нервах. Я отвыкла видеть себя с мейком и в жизни почти не крашусь. При этом я уверена, что все девчонки красивые. Не понимаю, почему для женщин нормально с детства иметь низкую самооценку. Мне очень легко говорить комплименты женщинам — и я стараюсь делать это чаще.

Арьян Об имени Мое имя пишется как Aryan, но произносится как Арян или Арьян — в зависимости от того, в какой части Индии ты находишься. Я привык к обоим вариантам. В России многим тяжело произносить мое имя, как будто оно очень сложное. Иногда я представляюсь Реном, потому что эту краткую часть имени всем произносить проще. Имя Арьян уходит корнями в персидский и в санскрит — в обоих языках оно обозначает кого‑то вроде воина. Но родители назвали меня так не поэтому. Не знаю, шутка это или нет, но они говорят, что назвали меня Арьяном из‑за того, что такое же имя для своего сына выбрал индийский актер Шах Рукх Хан .

О принятии себя Я много думал о смене имени, но сейчас скорее доволен им. Хотя порой и не чувствую его своим. Точно так же, как порой не чувствую себя уверенно по поводу того, как выгляжу, — просто так, бывают такие дни. Вообще, я перестал пытаться понять, нравится ли мне моя внешность, теперь я просто стараюсь чувствовать себя комфортно таким, какой я есть. Я не особо пользуюсь косметикой, предпочитаю простые продукты, которые дарят мне ощущение чистоты и приятно пахнут. Запахи для меня очень важны — они навевают воспоминания. Например, в моих родных местах для всего на свете используют кокосовое масло — для ухода за волосами, кожей, для готовки, буквально для всего. И когда я приезжаю туда, раз в неделю наношу на волосы масло. Это такой детский ритуал — многим в детстве по вечерам мамы или бабушки наносят на волосы масло. Я — это тело и мысли. То, как я выгляжу, часто определяется тем, что у меня внутри. И наоборот: моя поза и мой комфорт могут определять мои мысли. Эти две вещи отражают друг друга — я думаю так.

Джульетта Об имени Меня зовут Джульетта Саркисян. Папа иногда зовет меня Джульетти Капулетти — с отсылкой к Шекспиру. В семье ко мне обращаются как к Джуле, Джулику или на армянский манер — Джулё. Но сама я людям представляюсь проще: Джу, Джулс, Джули, Джус.

Джульетта — аналог Юлии. Мое имя происходит от римского родового имени Юлий, но в нашей семье за ним другая история. Бабушка со стороны отца назвала мою старшую сестру Арменуи, в честь своей мамы. И моя мама назло ей назвала меня в честь своей мамы. Лет до 10 девочки с привычными для России именами вечно ко мне придирались, говорили, что я выпендрежница. Они считали, что на самом деле меня зовут Юлия .

Меня до сих пор не отпускают шутки по типу «А где твой Ромео?»

В какой‑то момент я даже хотела найти парня с именем Рома, чтобы все отстали. О принятии себя Полюбить свое имя мне удалось недавно, года три или четыре назад. До этого я сильно комплексовала. Причиной комплексов для меня также был мой крупный нос — но в какой‑то момент я перестала стесняться и поняла, что выгляжу очень гармонично. Своей внешностью я довольна не все время: меня раздражает мой нестабильный вес. Не хочу кривить душой, показывая какую‑то возвышенность: пока я не достигла той самой любви к себе. Поэтому для меня уход — это скорее исправление недостатков. Например, возвращение более мелких кудрей: я уже два года как плотно сижу на curly girl method (кудрявый метод. — Прим. ред.). Подобрать средства для кудрявых волос мне очень сложно: большинство продуктов их не подчеркивают, а «укрощают». Для кожи у меня нет особого многоступенчатого ухода — просто увлажнение и защита от солнца. Но я жутко люблю тоники, сыворотки и кислоты — нравится сам ритуал нанесения, консистенции, пипетки. Я — это мои мысли, мои эмоции. Одно без другого не существует, без эмоций нет меня, а значит, и нет никаких мыслей. Заботиться о своем внутреннем состоянии мне помогает муж, песик, PlayStation и йога — лучшее расслабление тела и разума.

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