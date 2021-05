«Я не знал, куда еду и каких людей встречу»

В дороге у меня появляется много знакомств. Мои заказчики в Европе — подписчики из инстаграма, друзья друзей или обычные прохожие. Здесь я сразу начал получать фидбэк по поводу творчества. Пару недель назад, когда я был в Барселоне, мы с Марком поехали в магазин за продуктами. Вышли на парковку и увидели трех девушек. Мы с ними разговорились, и оказалось, что у них есть свой семейный ювелирный бизнес. А я никаких языков, кроме русского, не знаю. Могу сказать на английском только «Hello, my name is Igor».

Мы постояли, обменялись контактами, и одна из девушек согласилась помочь мне в продвижении. Сказала, что может организовать выставку. Обычная встреча у магазина переросла в полезное знакомство. Главное — быть открытым к миру и не замыкаться в себе.