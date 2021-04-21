Россия входит в тройку государств с самыми высокими показателями самоубийств на душу населения. Но эта тема все еще стигматизирована, а людям в трудной ситуации сложно найти поддержку. Мы поговорили с экспертом о том, как помочь близкому, если он рассказывает вам, что не хочет жить.
Клинический психолог Mental Health Center, кандидат психологических наук, специалист по диалектической поведенческой психотерапии
Что такое суицидальное поведение и как его распознать?
Это аутоагрессивное поведение, которое обусловлено явным или скрытым намерением умереть. Оно может проявляться в виде фантазий, мыслей, образов или действий, которые направлены на причинение себе вреда или самоуничтожение.
Если человек рассказывает вам о том, как здорово было бы умереть, уснуть и не проснуться, или в принципе о том, что все бессмысленно, безнадежно, и ничего не поменяется — это маркер суицидального поведения. Есть еще несколько признаков:
- Человек покупает что‑то нетипичное для себя, что может принести ему вред.
- Близкий был в депрессии и ни с кем не общался, а потом резко начал коммуницировать с людьми, возвращать долги.
- Человек написал завещание или прощальное письмо.
- Человек стал вести себя рискованно. Например, начал злоупотреблять алкоголем, и в этом состоянии садиться за руль.
- Близкий внезапно перестал со всеми общаться, исчез без предупреждения.
Фраза, что настоящие суициденты делают все молча, — это заблуждение. Часто они сначала жалуются на нежелание жить, прежде чем перейдут к действиям. Все начинается с мыслей, это некий стартовый крючок. Но должно пройти время, прежде чем человек на самом деле это сделает.
Почему возникает суицидальное поведение?
Первый важный момент: при суицидальных мыслях и поведении всегда есть внутреннее психологическое неблагополучие, негативный эмоциональный фон. Второй — психогенные факторы.
Частая причина — продолжительная депрессия. Бывает, что человек задумывается о смерти из‑за того, что чувствует себя обузой: ему кажется, что он всем в тягость, что из‑за него у окружающих возникают проблемы. Влияет и отсутствие чувства принадлежности — мысли, что человек никому не нужен и неинтересен, когда он ощущает себя оторванным от всех и не идентифицирует себя ни с одним из сообществ.
Причиной может стать утрата, расставание, потеря чего‑либо. Например, банкротство, особенно если человек несет материальную ответственность за семью — это запускает множество деструктивных переживаний. Также триггером для суицидального поведения может стать психологическая травма (пережитое насилие, участие в боевых действиях).
Кто находится в группе риска?
По статистике, среди таких людей чаще встречаются завершенные суициды. Они могут вернуться к этой затее, если столкнутся со стрессовой ситуацией.
Это люди с психическими расстройствами — в основном с депрессией, биполярным аффективным расстройством, расстройствами личности (в частности, с пограничным расстройством), а также пациенты с шизофренией, которые могут слышать императивные голоса, приказывающие что‑либо с собой сделать.
У них возникает ощущение невозможности пережить это состояние. Оно ложится на человека тяжелым бременем, и не все могут его вынести.
Как правило, это возраст от 14 до 24 лет: в этот период активно созревают системы мозга. Соответственно, на этом фоне возрастает импульсивность, которая может провоцировать радикальные мысли и решения.
Резкая смена привычного уклада жизни зачастую вызывает у них стресс. Это время, когда здоровье начинает ухудшаться, человек теряет энергию, он не может работать так же продуктивно, как раньше, и уже не так востребован в профессии.
Пребывание в зонах боевых действий почти всегда сопровождается развитием посттравматического стрессового расстройства. Это тяжелое состояние, которому в нашей стране уделяется недостаточное внимание. Людям, побывавшим в горячих точках, обязательно нужен курс реабилитации, в том числе психотерапии.
Человек с посттравматическим стрессовым расстройством будто не живет в настоящем, его психика постоянно возвращает в прошлое, заставляя вновь переживать болезненные события. Это бывает настолько невыносимо пережить, что человек начинает прибегать к дезадаптивным способам — алкоголь, наркотики, суицидальное поведение.
Могут ли антидепрессанты привести к суицидальному поведению?
С одной стороны, они снижают выраженность депрессии, за счет чего суицидальный настрой может также снизиться. С другой, у многих антидепрессантов в побочных эффектах указан риск развития суицидального настроения.
Здесь есть определенная практика: врачи назначают препараты с осторожностью и наблюдают за человеком. Ему рекомендуют ежедневно писать, что происходит во время приема лекарств, чтобы скорректировать лечение, если возникнут проблемы.
Как часто люди с суицидальными мыслями обращаются за помощью к специалистам?
Сложно оценить, как часто люди обращаются за помощью, — многие предпочитают скрывать суицидальное поведение, потому что боятся госпитализации, так как, по нашим законам, если есть угроза жизни, то это повод для лечения в психиатрической больнице. Поэтому эта проблема может случайно обнаружиться спустя долгое время работы со специалистом.
Люди боятся стигматизации вследствие того, что в нашей стране не очень высокий уровень психообразования. Еще бывает, что психотерапевты просто об этом не спрашивают.
Возможно ли помочь себе самостоятельно?
Если это пассивные суицидальные мысли в ответ на затянувшуюся стрессовую ситуацию, то они могут уйти, если вовремя обратиться за поддержкой к друзьям или родственникам. Также может помочь интересное дело, которым вы поглощены. Справиться с такими мыслями самостоятельно можно, когда есть опора на другие ценности в жизни. Но если, например, мысли не проходят, а только нарастают и превращаются в активные («хочу умереть», «всем будет лучше, если меня не станет»), то это крайне тревожный знак.
И, к сожалению, даже госпитализация и препараты не всегда лечат суицидальные настроения — они всегда завязаны на качестве жизни, поэтому обязательно нужно идти к психотерапевту.
Человек говорит, что не хочет жить, но уверяет, что не будет ничего с собой делать. Можно ли ему верить?
С одной стороны, сегодня он не совершит суицида, но через некоторое время у него может появиться триггер к действию — неудача или сильный стресс. Большая ошибка считать, что человек за один день решает умереть и сразу это делает. Обычно принятие такого решения занимает дни, недели, месяцы или даже годы.
С другой стороны, если человека не отпускает идея умереть, то это не то, что нужно оставлять без вмешательства. Важно мотивировать его на обращение за помощью. Потому что сегодня на уровне мыслей все будет нормально, а завтра может произойти трагедия. К сожалению, это непредсказуемо.
Как помочь близкому, если он говорит, что не хочет жить?
Если вы заметили у близкого признаки суицидального поведения, то это сигнал SOS — ему нужна помощь специалиста. Мысль о нежелании жить, скорее всего, будет развиваться и укрепляться у него по мере нарастания проблем, что может привести к необратимым последствиям.
Если вы увидели, что близкий применяет по отношению к себе аутодеструктивные действия, то это основание для недобровольной госпитализации. Человек с активным суицидальным поведением нуждается в психиатрической помощи.
Госпитализация особенно важна в случае незавершенного суицида, когда человеку помешали. Если он получил травмы, его отвезут к врачам, а после направят в психиатрическую больницу. И если по какой‑то причине этого не случилось, вы все равно должны отвезти близкого к психиатру, потому что это не шутки.
Если человек попытался совершить суицид, то он вряд ли остановится сам. В его жизни есть большая проблема, которую обязательно надо решать, и окружающие не смогут помочь, даже если положат на это всю свою жизнь.
Что нельзя делать?
Что нельзя делать однозначно, так это осуждать человека с суицидальными мыслями. Говорить: «Ты так хорошо живешь, мы же стараемся, а ты, неблагодарный, думаешь о смерти». Переубеждать его словами «да ладно, это пройдет», «посмотри, как я справляюсь с проблемами». Нельзя игнорировать человека, думая, что настоящие суициденты совершают все молча. К сожалению, многие абсолютно не понимают, с чем имеют дело.
Не стоит оставлять близкого с суицидальными мыслями в одиночестве, важно проводить с ним больше времени, обеспечить его социальной поддержкой. Но при этом ни в коем случае не брать на себя функции психотерапевта, не проводить ежедневные беседы о том, как здорово жить. Те причины, которые помогают вам, не обязательно откликнутся собеседнику. А это сильно инвалидизирует, и человек замыкается в себе.
Если вас затапливают идеями о смерти, то нет смысла сидеть и наблюдать, нужно отправить близкого к специалисту — потратить все силы на то, чтобы уговорить его обратиться за помощью.
Куда можно обратиться за помощью?
Экстренная медико-психологическая помощь: +7 (499) 791 20 50, круглосуточно
Московская служба психологической помощи населению: +7 (499) 173 09 09, пн-вс 9.30–21.00
Телефон горячей линии психологической помощи МЧС России: +7 (495) 989 50 50
Независимая психиатрическая ассоциация: + 7 (495) 625 06 20, круглосуточно