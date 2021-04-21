Россия входит в тройку государств с самыми высокими показателями самоубийств на душу населения. Но эта тема все еще стигматизирована, а людям в трудной ситуации сложно найти поддержку. Мы поговорили с экспертом о том, как помочь близкому, если он рассказывает вам, что не хочет жить.

Александра Меньшикова Клинический психолог Mental Health Center, кандидат психологических наук, специалист по диалектической поведенческой психотерапии

Что такое суицидальное поведение и как его распознать? Это аутоагрессивное поведение, которое обусловлено явным или скрытым намерением умереть. Оно может проявляться в виде фантазий, мыслей, образов или действий, которые направлены на причинение себе вреда или самоуничтожение. Если человек рассказывает вам о том, как здорово было бы умереть, уснуть и не проснуться, или в принципе о том, что все бессмысленно, безнадежно, и ничего не поменяется — это маркер суицидального поведения. Есть еще несколько признаков:

Человек покупает что‑то нетипичное для себя, что может принести ему вред.

Близкий был в депрессии и ни с кем не общался, а потом резко начал коммуницировать с людьми, возвращать долги.

Человек написал завещание или прощальное письмо.

Человек стал вести себя рискованно. Например, начал злоупотреблять алкоголем, и в этом состоянии садиться за руль.

Близкий внезапно перестал со всеми общаться, исчез без предупреждения. Фраза, что настоящие суициденты делают все молча, — это заблуждение. Часто они сначала жалуются на нежелание жить, прежде чем перейдут к действиям. Все начинается с мыслей, это некий стартовый крючок. Но должно пройти время, прежде чем человек на самом деле это сделает.

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Почему возникает суицидальное поведение? Первый важный момент: при суицидальных мыслях и поведении всегда есть внутреннее психологическое неблагополучие, негативный эмоциональный фон. Второй — психогенные факторы.

Люди начинают задумываться о суициде, потому что испытывают сильные эмоциональные страдания, с которыми не находят способа справиться.

Частая причина — продолжительная депрессия. Бывает, что человек задумывается о смерти из‑за того, что чувствует себя обузой: ему кажется, что он всем в тягость, что из‑за него у окружающих возникают проблемы. Влияет и отсутствие чувства принадлежности — мысли, что человек никому не нужен и неинтересен, когда он ощущает себя оторванным от всех и не идентифицирует себя ни с одним из сообществ. Причиной может стать утрата, расставание, потеря чего‑либо. Например, банкротство, особенно если человек несет материальную ответственность за семью — это запускает множество деструктивных переживаний. Также триггером для суицидального поведения может стать психологическая травма (пережитое насилие, участие в боевых действиях).

Кто находится в группе риска?

Те, кто уже пытался уйти из жизни. По статистике, среди таких людей чаще встречаются завершенные суициды. Они могут вернуться к этой затее, если столкнутся со стрессовой ситуацией. Если есть отягощающий ментальное состояние анамнез Это люди с психическими расстройствами — в основном с депрессией, биполярным аффективным расстройством, расстройствами личности (в частности, с пограничным расстройством), а также пациенты с шизофренией, которые могут слышать императивные голоса, приказывающие что‑либо с собой сделать. Люди с хроническими заболеваниями или инвалидностью У них возникает ощущение невозможности пережить это состояние. Оно ложится на человека тяжелым бременем, и не все могут его вынести. Подростки и молодые люди Как правило, это возраст от 14 до 24 лет: в этот период активно созревают системы мозга. Соответственно, на этом фоне возрастает импульсивность, которая может провоцировать радикальные мысли и решения. Пожилые люди, которые вышли на пенсию Резкая смена привычного уклада жизни зачастую вызывает у них стресс. Это время, когда здоровье начинает ухудшаться, человек теряет энергию, он не может работать так же продуктивно, как раньше, и уже не так востребован в профессии. Люди, которые были в горячих точках Пребывание в зонах боевых действий почти всегда сопровождается развитием посттравматического стрессового расстройства. Это тяжелое состояние, которому в нашей стране уделяется недостаточное внимание. Людям, побывавшим в горячих точках, обязательно нужен курс реабилитации, в том числе психотерапии. Человек с посттравматическим стрессовым расстройством будто не живет в настоящем, его психика постоянно возвращает в прошлое, заставляя вновь переживать болезненные события. Это бывает настолько невыносимо пережить, что человек начинает прибегать к дезадаптивным способам — алкоголь, наркотики, суицидальное поведение.

Могут ли антидепрессанты привести к суицидальному поведению? С одной стороны, они снижают выраженность депрессии, за счет чего суицидальный настрой может также снизиться. С другой, у многих антидепрессантов в побочных эффектах указан риск развития суицидального настроения. Здесь есть определенная практика: врачи назначают препараты с осторожностью и наблюдают за человеком. Ему рекомендуют ежедневно писать, что происходит во время приема лекарств, чтобы скорректировать лечение, если возникнут проблемы.

Как часто люди с суицидальными мыслями обращаются за помощью к специалистам? Сложно оценить, как часто люди обращаются за помощью, — многие предпочитают скрывать суицидальное поведение, потому что боятся госпитализации, так как, по нашим законам, если есть угроза жизни, то это повод для лечения в психиатрической больнице. Поэтому эта проблема может случайно обнаружиться спустя долгое время работы со специалистом. Люди боятся стигматизации вследствие того, что в нашей стране не очень высокий уровень психообразования. Еще бывает, что психотерапевты просто об этом не спрашивают.

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Возможно ли помочь себе самостоятельно? Если это пассивные суицидальные мысли в ответ на затянувшуюся стрессовую ситуацию, то они могут уйти, если вовремя обратиться за поддержкой к друзьям или родственникам. Также может помочь интересное дело, которым вы поглощены. Справиться с такими мыслями самостоятельно можно, когда есть опора на другие ценности в жизни. Но если, например, мысли не проходят, а только нарастают и превращаются в активные («хочу умереть», «всем будет лучше, если меня не станет»), то это крайне тревожный знак.

Часто люди погружаются в эти фантазии и даже радуются, что нашли «вариант решения проблемы». Если вы заметили за собой чувство облегчения от мыслей о суициде — это тревожный знак.



И, к сожалению, даже госпитализация и препараты не всегда лечат суицидальные настроения — они всегда завязаны на качестве жизни, поэтому обязательно нужно идти к психотерапевту.

Человек говорит, что не хочет жить, но уверяет, что не будет ничего с собой делать. Можно ли ему верить? С одной стороны, сегодня он не совершит суицида, но через некоторое время у него может появиться триггер к действию — неудача или сильный стресс. Большая ошибка считать, что человек за один день решает умереть и сразу это делает. Обычно принятие такого решения занимает дни, недели, месяцы или даже годы. С другой стороны, если человека не отпускает идея умереть, то это не то, что нужно оставлять без вмешательства . Важно мотивировать его на обращение за помощью. Потому что сегодня на уровне мыслей все будет нормально, а завтра может произойти трагедия. К сожалению, это непредсказуемо.

Как помочь близкому, если он говорит, что не хочет жить? Если вы заметили у близкого признаки суицидального поведения, то это сигнал SOS — ему нужна помощь специалиста. Мысль о нежелании жить, скорее всего, будет развиваться и укрепляться у него по мере нарастания проблем, что может привести к необратимым последствиям. Если вы увидели, что близкий применяет по отношению к себе аутодеструктивные действия, то это основание для недобровольной госпитализации. Человек с активным суицидальным поведением нуждается в психиатрической помощи.

Дело в том, что если человек придумал план действий, то он будет доминировать в его голове, тут не помочь разговорами.



Госпитализация особенно важна в случае незавершенного суицида, когда человеку помешали. Если он получил травмы, его отвезут к врачам, а после направят в психиатрическую больницу. И если по какой‑то причине этого не случилось, вы все равно должны отвезти близкого к психиатру, потому что это не шутки. Если человек попытался совершить суицид, то он вряд ли остановится сам. В его жизни есть большая проблема, которую обязательно надо решать, и окружающие не смогут помочь, даже если положат на это всю свою жизнь.

Что нельзя делать? Что нельзя делать однозначно, так это осуждать человека с суицидальными мыслями. Говорить: «Ты так хорошо живешь, мы же стараемся, а ты, неблагодарный, думаешь о смерти». Переубеждать его словами «да ладно, это пройдет», «посмотри, как я справляюсь с проблемами». Нельзя игнорировать человека, думая, что настоящие суициденты совершают все молча. К сожалению, многие абсолютно не понимают, с чем имеют дело. Не стоит оставлять близкого с суицидальными мыслями в одиночестве, важно проводить с ним больше времени, обеспечить его социальной поддержкой. Но при этом ни в коем случае не брать на себя функции психотерапевта, не проводить ежедневные беседы о том, как здорово жить. Те причины, которые помогают вам, не обязательно откликнутся собеседнику. А это сильно инвалидизирует, и человек замыкается в себе. Если вас затапливают идеями о смерти, то нет смысла сидеть и наблюдать, нужно отправить близкого к специалисту — потратить все силы на то, чтобы уговорить его обратиться за помощью.

Куда можно обратиться за помощью?