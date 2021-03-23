«Афиша Daily» встретилась с девушкой, притворяющейся ясновидящей в интернете, и узнала у нее, как работает бизнес интернет-магии, какие люди пользуются услугами и за что они готовы отдавать последние деньги.

Дисклеймер: редакция не поддерживает мошеннические действия и недобросовестные сферы бизнеса. Но они существуют, и один из способов себя от них обезопасить — знать, что происходит внутри этой индустрии. Лариса (имя изменено) О том, как я стала гадалкой Это было прошлым летом, когда я встретилась со старым знакомым. Мы разговаривали о заработке, и он мне прямо сказал, что последние пять лет работает гадалкой. Я начала его расспрашивать, потому что на гадалку он, естественно, похож не был. Оказалось, что есть сайт, где он зарегистрировался под чужим именем и, представляясь гадалкой, отвечает за деньги на вопросы людей. За это время у него появилась своя база клиентов, с которыми он продолжает работать напрямую. У меня на тот момент не было постоянного заработка, все мои планы на нормальную работу обрушились, поэтому я решила попробовать. При этом мне вообще было непонятно, как можно зарабатывать таким образом, поэтому я попросила рассказать, как ему это удается. И вот тем же летом я зарегистрировалась на сайте, нашла в интернете фото какой‑то женщины, оформила профиль. Там, конечно, была проверка документов, но ее можно обойти. Почти сразу после подтверждения профиля ко мне пришли первые клиенты.

О том, как работает бизнес Первыми всегда пишут люди, которые на сайте уже 7–10 лет. Они видят, что появился новый эксперт, и разводят его на бесплатную консультацию. Потому что если ты ответишь на их вопрос, то они оставят хороший отзыв — это напрямую влияет на твой рейтинг на сайте. Поэтому первую неделю я практически работала бесплатно, исключительно ради рейтинга. За первые пару дней тебе пишет человек двадцать, они все мусолят одни и те же темы. Например, есть женщина, которая постоянно всех спрашивает о своем бывшем мужчине, с которым они расстались 12 лет назад. У нее всегда один вопрос: «Будем ли мы снова вместе?» И если кто‑нибудь ответит «нет», она разозлится и будет писать, что ты мошенница. Если напишешь «да» — оставит хороший отзыв. Со временем у тебя появляются постоянные клиенты, которым ты нравишься, поэтому они обращаются за платными консультациями только к тебе. Подобных сайтов в интернете очень много. На них сидят тысячи людей, которые выдают себя за ясновидящих, магов, гадалок и так далее. Мне кажется, там нет ни одного человека, который бы сам реально думал, что обладает какой‑то магией . Есть люди, которые десятилетиями работают интернет-гадалками, и они тоже обманывают.

Ради интереса от лица клиента несколько раз писала вопросы из разряда: «Я Игорь, получится ли у меня и моей жены завести ребенка в ближайшее время?» И мне всякие топ-эксперты отвечали: «Да, через два месяца узнаете об этом».

При этом стать интернет-ясновидящей очень просто: нужно всего лишь завести несколько аккаунтов. Тенденция показывает, что разным экспертам часто пишут одни и те же люди. Поэтому, узнав о человеке побольше на одном аккаунте, ты автоматически становишься ясновидящем на другом. Есть маги, которые гадают по картам Таро, а есть ясновидящие, как я. Мы просим имя, дату рождения и фото. После этого я ищу их страницы в соцсетях . Порой обращаются какие‑то более-менее известные люди, и найти их легко. Например, однажды мне писала жена мэра какого‑то российского города, поэтому найти и посмотреть, что у них там происходит, не так сложно. Если люди неизвестные, тоже можно найти соцсети, и по постам, лайкам, фотографиям понять, о чем человек думает. Но если все страницы закрыты или человек скинул только фотографию своих глаз (а такое бывает часто, они думают, что глаза все расскажут), то приходится импровизировать. Если ответ очевиден — например, кто‑то пишет: «Он сказал, что ушел от меня, не пишет пять месяцев, будет ли он со мной?», — я, скорее всего, отвечу «нет». Но когда все не так очевидно, я отвечаю то, что человек хотел бы услышать. Потому что если клиенту не понравится ответ, он может потребовать деньги обратно, и сайт их вернет. Стоимость консультаций у разных экспертов отличается: от 300 рублей до 1000 в среднем за ответ на вопрос. Ритуалы — снятие порчи, привороты, постановка защиты от магических воздействий и так далее — стоят дороже, за них иногда просят до 30–40 тыс. рублей.

О целевой аудитории таких сайтов 90% всех вопросов — о любви и об отношениях. Например: «Я Наталья, что обо мне думает Олег?», «Что нас с ним ждет?», «Что он думает о нашем свидании?», «Есть ли у нас перспективы на будущее?» и так далее. Иногда бывают совершенно идиотские вопросы: «Мы не общаемся полтора года, в какой месяц у нас встреча?» То есть клиенты буквально вынуждают сразу ответить, когда встреча, а не будет ли она вообще. Вторая по популярности категория вопросов — о финансах и работе. Но бывают абсолютно бессмысленные: «Как пройдет женский праздник?», «Чего ждать от февральских, мартовских и майских выходных?» И люди платят деньги, чтобы узнать ответ на эти вопросы. Основные клиенты — это женщины 35–45 лет; есть и мужчины, и подростки, и дети даже, но их запрещено консультировать. Также нельзя консультировать людей, которые на грани самоубийства или собираются причинить себе какой‑либо вред, нужно сразу обращаться в поддержку. В остальном ограничений нет. В большинстве это очень одинокие и несчастные люди. Они беспомощные, не способны сами принимать решения, поэтому пытаются найти ответы от вымышленных магических сил. Им часто нужен какой‑то знак, совет, уверенность в том, нужно ли им делать следующий шаг. Они постоянно спрашивают: «А что будет, если я сделаю так?» или «А как я поступлю в будущем?» Многие оставляют на этих сайтах большое количество денег, чтобы спросить о том, когда они закроют свои долги. «У меня муж полтора года не может найти работу, мы берем кредиты даже на еду, когда закончится черная полоса?» — пишет женщина и платит за вопрос 1500 рублей. Практически каждый 10-й клиент оставил на сайте более 100 тыс. рублей . С уровнем образованности я не заметила никакой корреляции. С вопросами обращаются люди разного социального статуса и разного уровня интеллекта: писали и жены чиновников, и бизнесмены, и актеры. Однажды ко мне обратилась одна украинская актриса — она любовница какого‑то российского продюсера. Спрашивала, будут ли у них дети, очень этого хотела. Но мне стало ее жаль, я сказала, что не стоит рассчитывать на этого мужчину, в ее жизни появится другой человек, и дети у нее тоже скоро будут. Надеюсь, сейчас с ней все хорошо, она показалась мне хорошим человеком.

Главное — уметь сказать что‑то такое, что повлияет на клиентов как эффект плацебо. Например, одна женщина просила сделать ритуал на сексуальную привлекательность. У нее были проблемы в браке, она перестала ухаживать за собой и чувствовать себя желанной. Я сказала сделать ей какие‑то действия, подумать о хорошем и лечь спать. Ритуал я проведу ночью, поэтому скорее всего она будет плохо спать. На следующий день женщина подтвердила, что ночь была тревожная, а через какое‑то время начала мне скидывать свои фото и говорить, что вновь начала краситься и следить за собой. Эффект плацебо сработал. Одна из самых популярных услуг — снятие порчи. Человеку, который спрашивает, есть ли на нем порча, в 99% случаях ответят «да» . Но я не люблю говорить о порче, мне больше нравится работать с чисткой от плохой ауры, которая образуется из‑за «накопленных проблем и негативных мыслей». Вообще я не верю в порчу и прочие вещи, поэтому уверена, что ни на ком ее нет. И если скажу кому‑то, что сняла несуществующую порчу с него, ему либо станет лучше, либо ничего не изменится. В любом случае я не причиню ему боль. Я никогда не берусь за какие‑то аморальные вещи — например, за лечение. Если у меня спрашивают, сколько будет стоить вылечить грыжу ребенку, я всегда отвечаю: «Идите в больницу, не занимайтесь ****** [фигней]». Недавно писал парень, чтобы я помогла ему вылечить геморрой, потому что в больницу он идти стесняется. Я сказала, что могу сделать ему чистку, чтобы медицинское лечение пошло успешно, но ему необходимо пойти к врачу. В таких ответах я не вижу вреда, наоборот, иногда это идет на пользу. Потому что людям, которые сидят на этих сайтах, необходимы чистки и снятия порчи, чтобы чувствовать себя в безопасности.

Недавно женщина спросила: «У меня подруга больна раком, кто может этим заняться?» Большинство отвечает так же, как я, но всегда находятся те, кто соглашается. И это отвратительно.



О запоминающихся клиентах У меня были хорошие истории. Когда женщину бил парень, я уговаривала ее уйти, и через пару дней она написала, что выгнала его из дома. Еще помню парня, у которого были проблемы с девушками. Оказалось, что несколько лет назад он пережил изнасилование. Я вообще не брала с него денег, просто переписывалась и говорила представлять каждый день перед сном, как он знакомится с девушкой. Через месяц парень написал, что осмелился познакомиться с девушкой. Она ему, правда, отказала, но это уже для него большой шаг. Осенью ко мне обратилась женщина, которая меня очень напугала. Сначала она просто начала писать, что на нее уже несколько лет наводит порчи жена мужчины, с которым у них была переписка. Эта женщина на сайте уже семь лет и все это время ставит себе защиты от порчи и делает чистки. Потом у нее появился еще один враг — какой‑то эксперт, которому она заплатила 30 тысяч, но он ей не помог и наслал еще одну порчу. Мне удалось узнать, что у нее проблемы с психикой, потому что психиатр прописал ей сильные антидепрессанты. Женщина рассказывала, что из‑за постоянных порчей задыхается, ее давят со всех сторон, она не может спать, есть, у нее болят сердце, голова и ноги. Вероятно, у нее были панические атаки, но ей казалось, что это магия. Потом она стала видеть каких‑то маленьких человечков, которые делали ей плохо: кусали, давили, ели органы. Мне приходилось постоянно с ней переписываться, чтобы она ничего с собой не сделала, но было совершенно непонятно, как ей помочь. Наше общение закончилось, потому что в один момент она во мне разочаровалась, сказала, что я не смогу ее спасти, и перестала писать. История жуткая и, скорее всего, правдивая, потому что она платит очень большие деньги тем, кто ей «помогает» бороться с темной магией. Еще был парень с инвалидностью, который влюбился в девушку без руки. Но она не обращала на него внимания, игнорировала и даже унижала. А он продолжал спрашивать, когда они будут вместе, как пройдет их встреча, примут ли его ее родители и так далее. В итоге отношения у них так и не сложились, зато этот парень зарегистрировался на этом сайте и сам стал ясновидящим. Вот и такое тоже бывает.