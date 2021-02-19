Рядом с небольшим природным заказником «Долина реки Сетунь» в Раменках планируются строительные работы. Местные жители опасаются, что из‑за вырубки деревьев сильно пострадают флора и фауна заказника, в том числе может погибнуть семья бобров — местная достопримечательность и другие краснокнижные животные и птицы.
Власти подготовили два проекта перепланировки территории в Раменках, которые захватывают землю природного заказника. Первый проект — строительство железнодорожной станции Поклонная, в рамках которого планируется возведение нового пешеходного моста через Сетунь, а также эскалатора для прохода к будущей станции. Во втором же проекте планируется строительство двух автомобильных съездов прямо на территории заказника. Кроме того, намечена реконструкция второго Мосфильмовского переулка с целью соединения Москофильмовской улицы и проспекта Генерала Дорохова.
Жители района Раменки узнали о проектах в конце декабря 2020 года, когда обнаружили, что еще летом на сайте «Активный гражданин» были проведены общественные онлайн-обсуждения проекта. «Подавляющее число жителей не было уведомлено о проведении слушаний и ничего о них не знало, — рассказывает „Афише Daily“ автор петиции Владлен Цискаришвили. — Объявлений и уведомлений о проведении общественных слушаний в районе вывешено не было, и их никто не видел. Фактически в общественных обсуждениях смогли принять участие лишь единицы из числа жителей района, которые случайно обнаружили на сайте АГ проведение слушаний и высказали свои возражения и замечания по проекту». Но, согласно опубликованному на сайте отчету, даже эти замечания были отклонены.
«Как только мы узнали о состоявшихся слушаниях, жители в массовом порядке стали направлять жалобы на творимый беспредел в мэрию, Москомархитектуры, Минприроды, прокуратуру города, — рассказывает мужчина. — Мэрия пока не дала свой ответ, из других организаций жители начинают получать отписки, а прокуратура и вовсе перестала принимать обращения граждан, хотя этот вопрос относится к компетенции города».
Кроме строительства новой станции планируется возведение пешеходного моста через реку Сетунь, при этом в этом районе на участке в два километра уже есть четыре пешеходных моста. А запланированные автомобильные съезды должны пройти прямо по территории заказника, где обитают краснокнижные виды животных, птиц и насекомых. Также природный заказник стал домом для диких бобров еще около 10 лет назад. Животные ведут сумеречный образ жизни и редко появляются на людях в дневное время, но летом 2020 года — в период самоизоляции, — когда посетителей в парке было гораздо меньше, бобры начали выходить на сушу в дневное время и быстро стали достопримечательностью района. Местные активисты переживают, что новые дороги и мост могут нанести непоправимый ущерб природе: «Будут вырублены сотни деревьев и кустарников, уничтожена естественная среда обитания птиц и животных заказника. Эти съезды фактически разрубят на несколько маленьких клочков и без того небольшую территорию заказника, что приведет к его полному угасанию».
Кроме того, есть опасения, что для реализации проекта власти могут уменьшить границы природного заказника, как это уже было в 2017 году, когда территория «Долина реки Сетунь» была урезана для согласования строительства южного дублера Кутузовского.