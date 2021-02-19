Рядом с небольшим природным заказником «Долина реки Сетунь» в Раменках планируются строительные работы. Местные жители опасаются, что из‑за вырубки деревьев сильно пострадают флора и фауна заказника, в том числе может погибнуть семья бобров — местная достопримечательность и другие краснокнижные животные и птицы.

Жители района Раменки узнали о проектах в конце декабря 2020 года, когда обнаружили, что еще летом на сайте «Активный гражданин» были проведены общественные онлайн-обсуждения проекта. «Подавляющее число жителей не было уведомлено о проведении слушаний и ничего о них не знало, — рассказывает „ Афише Daily “ автор петиции Владлен Цискаришвили. — Объявлений и уведомлений о проведении общественных слушаний в районе вывешено не было, и их никто не видел. Фактически в общественных обсуждениях смогли принять участие лишь единицы из числа жителей района, которые случайно обнаружили на сайте АГ проведение слушаний и высказали свои возражения и замечания по проекту». Но, согласно опубликованному на сайте отчету, даже эти замечания были отклонены .

Власти подготовили два проекта перепланировки территории в Раменках, которые захватывают землю природного заказника. Первый проект — строительство железнодорожной станции Поклонная, в рамках которого планируется возведение нового пешеходного моста через Сетунь, а также эскалатора для прохода к будущей станции. Во втором же проекте планируется строительство двух автомобильных съездов прямо на территории заказника. Кроме того, намечена реконструкция второго Мосфильмовского переулка с целью соединения Москофильмовской улицы и проспекта Генерала Дорохова.

При этом, объясняет Владлен, еще семь лет назад при проведении очных обсуждений аналогичного проекта реконструкции района более 8000 жителей высказались категорически против его принятия, предложили свои замечания. Тогда проект утвержден не был.

«Как только мы узнали о состоявшихся слушаниях, жители в массовом порядке стали направлять жалобы на творимый беспредел в мэрию, Москомархитектуры, Минприроды, прокуратуру города, — рассказывает мужчина. — Мэрия пока не дала свой ответ, из других организаций жители начинают получать отписки, а прокуратура и вовсе перестала принимать обращения граждан, хотя этот вопрос относится к компетенции города».

Кроме строительства новой станции планируется возведение пешеходного моста через реку Сетунь, при этом в этом районе на участке в два километра уже есть четыре пешеходных моста . А запланированные автомобильные съезды должны пройти прямо по территории заказника, где обитают краснокнижные виды животных, птиц и насекомых. Также природный заказник стал домом для диких бобров еще около 10 лет назад. Животные ведут сумеречный образ жизни и редко появляются на людях в дневное время, но летом 2020 года — в период самоизоляции, — когда посетителей в парке было гораздо меньше, бобры начали выходить на сушу в дневное время и быстро стали достопримечательностью района. Местные активисты переживают, что новые дороги и мост могут нанести непоправимый ущерб природе: «Будут вырублены сотни деревьев и кустарников, уничтожена естественная среда обитания птиц и животных заказника. Эти съезды фактически разрубят на несколько маленьких клочков и без того небольшую территорию заказника, что приведет к его полному угасанию».

Кроме того, есть опасения, что для реализации проекта власти могут уменьшить границы природного заказника, как это уже было в 2017 году, когда территория «Долина реки Сетунь» была урезана для согласования строительства южного дублера Кутузовского.