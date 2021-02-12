В интернете обсуждают учебник по обществознанию для восьмого класса. По мнению его авторов, люди с тяжелыми психическими заболеваниями — не личности, мальчики и девочки обязаны отыгрывать гендерные роли, а мораль спасет религия. Для этого теста мы читали учебники по обществознанию и несколько дней провели в пацанских цитатниках. Сосредоточьтесь.
Начнем с простого. Откуда эта цитата?
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Где нас просят это запомнить?
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А здесь угадаете?
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Где любят порассуждать о дьяволах и ангелах?
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С этой фразой и не поспоришь, но откуда она?
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Все просто: учебник или паблик?
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Это фраза из:
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Такое может быть только:
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Где рассказывают о главном предназначении женщины?
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Где сказали?
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Все о грехах можно узнать:
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Откуда цитата?
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Учимся готовится к семейной жизни по:
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Эту мотивационную цитату мы нашли:
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