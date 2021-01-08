В издательстве «Бомбора» вышла книга семейного психолога и сексолога Марины Травковой «Неверность. Почему любимые изменяют, стоит ли прощать, можно ли избежать». Мы публикуем фрагмент книги о том, как позаботиться о себе и справиться с болью от измены.

Боль, которую вы испытываете, узнав об измене, говорит о том, что вы человек и что вы — нормальный человек. Боль — это сигнал: «это неправильно» и «так быть не должно». Больно не потому, что вы слабы, не можете справиться или вам не хватает гордости «отрезать» и уйти, а потому, что вы живой человек, потому, что эти отношения были вам дороги. «Но ведь он прав, — говорят мне раз за разом клиентки примерно одним и тем же текстом, — ведь он рассказывал мне, что ему не нравилось то и то, и если бы я знала…» Да, задним числом почти всегда можно вспомнить всяческие предвещавшие беду знаки: жалобы, недовольные взгляды, вздохи о весе и возрасте, заявления о том, «что мы как‑то пресно живем», или другие — о том, что «хочется яркой жизни». Но разве это снимает с вашего партнера или партнерши ответственность за прямое и ясное выражение своих чувств? Кроме жалоб, предлагались ли альтернативы? Довольно часто мы недооцениваем накопительный эффект ссор. Они могут казаться мелкими, и если после них наступает примирение, то сложно понять, почему 199 раз сказанное «вынеси мусор» было поводом для конфликта, но затем примирения, а вот 200-е привело к флирту с «таким хозяйственным соседом, которому, наверное, ни о чем не надо напоминать»? И все же никто из нас не умеет читать чужие мысли. И такой «узор коммуникации», где один обижается, но при том давно махнул рукой и молчит, а другой и не догадывается, что на него «копят» досаду (или догадывается, но не догадывается о масштабах), — такой «узор» пары складывают вместе, поэтому ответственность за это можно смело делить на двоих. Отношения всегда строят обе стороны. Как они зашли в тупик (если это тупик) и почему и какова в этом ваша роль — это можно анализировать.

Но если неверны были вам, а ваш анализ начинается с мыслей о том, в чем ваша вина, — стоп. Это поступок инициатора измены. В нем виноват он сам.

Жизнь продолжается. Далеко не все из нас могут позволить себе загрустить на несколько месяцев, бросить все и уехать. У нас есть дела, работа, обязанности, дети. Надо как‑то жить. Но будет легче, если вы не будете делать вид, что все как всегда . Особенно если это совсем не так. Это сложный период, и для него нужны силы. Это не спринт, а скорее марафон с остановками. Поэтому лучше сразу принять то, что вы «болеете», и начать заботиться о себе.

Вот что можно и даже нужно делать: Не ждать от себя подвигов Отнеситесь к себе как к человеку, который переносит болезнь на ногах. Ведь будь у вас грипп, температура выше 38 или сломанная нога, вы бы понимали необходимость лечения или невозможность завтра же совершать прыжки с шестом. К сожалению, многие люди, получив травму отвержения — узнав об измене партнера, пытаются сохранять «лицо» — вести себя как ни в чем не бывало, сохранять прежний темп и ритм жизни. Душевные муки стоят сил — не считайте это слабостью. Не считайте это безволием. Прекратите корить себя за то, что ваше сердце не каменное , за то, что вы любили и, наверное, все еще любите. Душевные переживания стоят сил, и эти силы нужно: а) меньше тратить, б) больше восполнять. Меньше тратить можно, отложив или убрав из жизни какие‑то не самые обязательные и не слишком радующие вас дела. Больше восполнять — балуя себя, проявляя о себе заботу, даря себе маленькие радости: все, что вам доступно, все, что способно вызвать хоть какую‑то положительную эмоцию. Чашка любимого чаю? Книга? Разговор с близкой подругой? Спорт? Забота о себе — первое и верное средство.

Не оставаться в одиночестве Просить о помощи тех, кому доверяете. Создайте список людей, которые могут прийти к вам на помощь. Возможно, кто‑то может вас отвлечь и сводить в кино. Кто‑то — одолжить денег, если понадобится. Кто‑то сможет просто посидеть рядом с вами, пока вы поплачете. Самое важное: не молчите и не оставайтесь в одиночестве. Кому вы можете позвонить в острые моменты? Может быть, кто‑то поищет вам психолога, а кто‑то привезет валерьянку. Не изолируйтесь.

Но! Ни в коем случае не делитесь переживаниями с людьми, которые пытаются пояснить вам, что вы сами виноваты.

Не слушайте ничьих версий, почему с вами и вашей парой или семьей случилось то, что случилось. Все люди смотрят на ситуацию через фильтры своего опыта, но никто не знает ее лучше вас, поэтому советы тут мало уместны. Нередко, когда случается измена, пострадавшая сторона пытается опираться на расширенную семью: на родственников своих или партнера. К сожалению, в нашей реальности — это один из верных способов дополнительно травмироваться. Родственники вашего партнера или партнерши и даже ваши собственные — люди, которым, вероятно, дороги и вы, и ваша половина. Так что им сложнее, чем кому‑либо, остаться нейтральными в данной ситуации. Их первой реакцией может быть — а почему он/а с тобой так? Им может казаться, что если найти причину в вас, то через вас можно все исправить. Не дайте подобного рода мыслям проникнуть в ваш мозг. Физическая активность Обязательно. Любой доступный вам спорт, а также длинные пешие прогулки. Даже если не хочется вставать с кровати и двигаться. Даже если нет денег на абонемент в фитнес-зал. Двигайтесь. Выходите пораньше и проходите пару остановок пешком. Включайте музыку и танцуйте. Бегайте по утрам. Отжимайтесь от пола. Даже несколько приседаний — и те спасут каждый раз, когда «накрывает».

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Питание Да, это один из важных компонентов в борьбе с острым стрессом. Вам нужно есть, даже если не хочется. Четыре раза в день — и следить, чтобы пища была разнообразной и включала в себя фрукты и овощи. Если вы из тех, кто склонен «заедать стресс», тем более последите за полезностью рациона. И пейте побольше воды. Вообразите, вы сейчас переживаете стресс. Ваш организм работает как маленькая биохимическая фабрика, в вашей крови сейчас скорее всего — коктейль из гормонов стресса . Приемы пищи и жидкостей (полезных жидкостей, не алкоголя!) снижают их концентрацию в крови, и становится легче. Фармпрепараты Если у вас сложности со сном, аппетитом, вы испытываете раздражение, вялость, плаксивость, то не стоит пренебрегать визитом к врачу: терапевту, неврологу или психиатру. Именно они могут прописать успокоительные, снотворные, укрепляющие нервную систему средства, которые подходят именно вам. Врач нужен не только чтобы выписать рецепт. Реакция на препарат всегда индивидуальна. Специалист должен оставаться в контакте с вами, чтобы понять, как на то или иное средство будете реагировать именно вы, чтобы он мог скорректировать дозу или поменять средство в случае непереносимости. Борьба с навязчивыми мыслями Многие переживающие измену жалуются на то, что не могут избавиться от мыслей, которые бесконтрольно лезут в голову — о партнере, о случившемся, о том, насколько они это заслужили и почему это все случилось. Эта «мыслительная жвачка» не дает покоя, мешает концентрироваться и работать, а при богатом воображении может порождать все новые и новые страхи. Один из простых и доступных способов — поговорить о случившемся с доступным для вас, разумным и находящимся на вашей стороне человеком. Выговориться друзьям или подругам — это помогает, но лишь отчасти. Есть и другие способы: например писать письма своему обидчику. Но — и это важно! — не отдавать их ему. Технология довольно проста: вы пишете письмо неверному партнеру/партнерше либо тому, с кем они были вам неверны. Пишите без цензуры, не сдерживаясь в выражениях, не выбирая стиля. Изливайте на бумагу все, что есть и как есть. Затем откладываете это письмо (только следите за тем, чтобы оно не попалось адресату на глаза), на следующий день берете его, читаете так, как будто вы — на месте получателя. Затем отвечаете себе самому/самой от его или ее имени так, как, вам кажется, вам бы ответили, тоже не выбирая выражений. Через день берете этот ответ, читаете его, как если бы вам и вправду ответили, и пишете на него свой. И так можно «переписываться» до тех пор, пока у вас не иссякнут эмоции или в письмах не станет видимой некая логика случившегося и того, как вам к этому относиться. Если при выполнении этого задания вы вязнете — пишете долго, еще больше расстраиваетесь, то ограничьте себя во времени. Ставьте таймер на 10–15 минут и говорите себе, что это то время, за которое вы должны изложить свои мысли. Как только он звенит — вы останавливаетесь, даже если фраза обрывается на полуслове. Также помогает вести дневник, если вам нравится этот способ. Лучше не произвольно, а воспользовавшись дневниковыми практиками.

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Удовольствия Измена опустошает эмоционально. Возможно, у вас будут дни, когда вам будет казаться, что в мире не осталось ни капли радости. Тем важнее именно в этот период обратиться ко всему, что вы любите и что эту радость приносит. К любой возможной мелочи. Вкусное пирожное? Лишний час сна? Любимая песня? Представьте себе, что на вашем месте, ровно в такой же ситуации, как вы сейчас, оказался кто‑то очень дорогой для вас и любимый. Ваша подруга, сестра или даже дочь. И ее реакции такие же, как сейчас ваши. Как бы вы позаботились о ней? Что хотели бы для нее сделать? Если у вас есть ответ — сделайте это для себя. Массаж, новая прическа, шопинг — все средства хороши, если они вам в радость. Сон Нарушение сна — один из самых тревожных признаков, который не стоит игнорировать. Во сне мы восстанавливаем свои ресурсы, а ситуация стресса тратит их многократно. Значит, нужно больше спать. Кошмары в первое время — это нормально, но если вы плохо засыпаете и просыпаетесь в дурном и подавленном настроении, если ваш сон прерывист, если вы вскакиваете от чего‑то вроде паники или боли в сердце и долго не можете уснуть — то обратите внимание на пункт о фармпрепаратах и на следующий пункт. «Ешь, молись, люби» Не воспринимайте это буквально. Эта фраза — название книги Элизабет Гилберт, в которой героиня осмысляет себя после развода. Центральная мысль книги проста — жизнь чудесна, и она продолжается, несмотря ни на что. Пробуйте новое — осознанно и вдумчиво. Новые впечатления, новые люди, новые места, — все, с чем вы соприкоснетесь, позволит вам узнать что‑то новое о себе. Что вы любите или не любите. На что способны или нет. Живите, не просто

проходите через дни серой тенью, а встречайтесь с миром вокруг вас. Даже если вам недоступны путешествия, изменения места работы и прочих жизненных обстоятельств, всегда можно организовать новизну меньшими силами: передвинуть мебель, поменять занавески. Однажды я общалась с человеком, считающим себя шаманом, и получила совет. Когда мы ходим по квартире одними и теми же тропками, а по улице — одними и теми же маршрутами, то мы становимся видимы демонам, и они преследуют нас, а с ними — беды и печали. Так запутайте ваших демонов! Припаркуйтесь в необычном месте, сходите в магазин другой дорогой, поменяйте марку духов — стряхните их с себя, ведь демоны ищут нас по запаху печали, осевшей на привычных маршрутах нашей души.

Мне не надо быть шаманом, чтобы подтвердить вам: наш мозг нейропластичен. Когда мы «кормим» его новым — вкусами, прикосновениями, впечатлениями, занятиями, — он строит новые нейронные связи, и чем их больше, тем нам легче.