Начну с чистого листа!

Я работаю психологом и каждый год ощущаю приближение Нового года по особым конструкциям, которые появляются в речи клиентов. С начала декабря начинают звучать фразы: «Дожить бы до Нового года, а там полегче будет», «Сейчас у меня нет сил думать об этом, подумаю после праздников», «Эту проблему я буду решать в следующем году». Хотя на исходе 2020 года эти вечные фразы слегка изменились. «Вот закончится этот проклятый год, и я наконец вздохну с облегчением», — говорит клиентка в зуме. После я думаю о новой, волшебной реальности, в которой мы умудряемся жить, сохраняя старые привычки и стереотипы.

Мы всегда чего‑то ждем. Ожидание — это, пожалуй, одно из самых «человеческих» состояний. В природе нет ни одного дикого зверя, который откладывал бы решение насущных проблем на «после праздников»: «Эх, поищу-ка я пропитание уже после Нового года». А мы ждем. И не просто ждем. У нас много, очень много ожиданий. Мы всегда рассчитываем на «начало с чистого листа», после которого жизнь изменится к лучшему. Мы займемся спортом. Будем меньше нервничать. Перестанем кричать на детей. Похудеем. Заработаем больше денег. Ваш вариант. Ведь сделать все это нам мешали только неправильные цифры на календаре, правда ?

Но ожидания — это еще не все. Для того чтобы жизнь наладилась по-настоящему, Новый год надо правильно отпраздновать. Потому что «как встретишь, так и проведешь». В тиктоке есть популярный тренд, когда люди показывают, как классно они встретили 2020 год и какое разочарование ждало их после. То, что начиналось вечеринкой у бассейна, роскошным вечерним платьем и обещаниями путешествовать больше, закончилось сами знаете чем.

Можно сказать спасибо 2020 году хотя бы за то, что он показал нам: все эти первые, вторые и прочие правила бойцовского клуба (то есть празднования Нового года) не работают. И с нашей стороны было бы недальновидно рассчитывать, что новые цифры на календаре наконец помогут нам себя чувствовать лучше, счастливее, спокойнее и прогонят все те ужасы, с которыми мы столкнулись.

Где поискать облегчение

В нашей жизни всегда будет стресс и разные, в том числе негативные, эмоции, будут испытания — если и не для всего человечества, то лично для нас. И этого мы никак не изменим, даже если очень хорошо и правильно встретим правильный по счету Новый год (в чьей правильности, кстати, уже стали сомневаться).

Многочисленные исследования показывают, что наше внутреннее ощущение счастья и благополучия мало зависит от внешних обстоятельств, будь то смена года, возможность путешествовать, количество денег, работа в офисе или на удаленке. Конечно, базовое ощущение безопасности, возможность гулять и видеться с близкими влияют на наше психическое самочувствие (и в этом смысле Новый год с масштабной вакцинацией от ковида несет нам некоторые хорошие перспективы), но это не то же самое, что счастье.

В наших силах повысить уровень психологического благополучия, то есть того, насколько мы ощущаем свою жизнь счастливой, наполненной, осмысленной, и снизить стресс. Что нам поможет? Сон, физическая активность средней интенсивности, социальное поведение, помощь другим и — осознанность. Этот термин лишен эзотерического смысла, он обозначает специальный навык, доказавший свою эффективность. Осознанность — это умение фокусировать свое сознание на настоящем моменте, спокойно признавая и принимая свои чувства, мысли и телесные ощущения. Благодаря этому у человека возрастает ощущение присутствия в своей собственной жизни и проживания ее здесь и сейчас. Многие ученые считают, что осознанность повышает активацию в зонах мозга, которые отвечают за регуляцию эмоций, а также помогает достичь психологического благополучия, уменьшить эмоциональное выгорание, получать большее удовольствие от работы.