В конце этого года нам точно стоит выдохнуть и как следует подготовиться к следующему. Мы собрали список новогодних подарков, которые помогут прийти в себя после 2020-го.

Одна из самых важных вещей, которую подкосил 2020 год, — наше ментальное состояние. Но хорошо, что сейчас есть возможность обратиться за помощью к специалистам и не держать все в себе. Вы также можете подарить такую возможность другу — в сервисе «Ясно» есть сертификаты на сеансы с психотерапевтом. Одна сессия будет стоить 2850 рублей, а 10 можно приобрести за 28 500 рублей. Сейчас на сайте действуют новогодние скидки. Книга про выгорание

Узнать лучше о том, как патриархат влияет на выгорание, чем оно отличается у женщин и мужчин и способах борьбы с этим неприятным состоянием, поможет книга Эмили Нагоски, авторки бестселлера «Как хочет женщина». В новом году точно пригодится умение противостоять стрессу и справляться с эмоциями. Бумажную книгу можно приобрести за 1162 рублей, а электронный вариант за 449 рублей. Секс-адвент-календарь

Адвент-календарь с секс-игрушками — отличный подарок на Новый год. Он состоит из 10 коробочек, в каждой из которых спрятаны разные секс-девайсы: от массажной свечи с ароматом ванили до вакуумного стимулятора клитора. Никто не запретит вам открыть все и сразу, но, если запастись терпением и доставать подарки по одному, календаря хватит как раз до конца новогодних каникул. Цена набора без скидок 15 500 рублей. Дом-светильник

Подарок для тех, кому очень нужно отвлечься от работы, постоянных переживаний и важных дел, не выходя из дома. На постройку собственной миниатюрной оранжереи уйдет несколько часов, а потом ее можно будет использовать как ночник. Цена румбокса 3420 рублей. Курсы по майндфулнес и медитации

В современном мире майндфулнес, или «светская медитация», — важная практика для познания себя, контроля над своими реакциями и улучшения самочувствия. Актуальный подарок, чтобы помочь близкому человеку вернуть немного контроля в жизнь, он сейчас как никогда нам всем необходим. Тариф «минимальный» будет стоить вам 4100 рублей, а более углубленный «стандарт» 5800 рублей. Спрей для качественного сна

Подойдет для тех, кому срочно нужен хороший сон. В спрее содержится успокаивающий экстракт лаванды, ромашки и ветивера, который поможет выспаться на праздниках. Такой флакон на 75 мл можно купить за 2690 рублей. Лампа с разными режимами освещения

Подарок для тех, кому важен уют в доме. Лампа ColorConer не занимает много места и отлично впишется в любой интерьер. Цвет, яркость и скорость освещения можно подобрать как под приятный вечер с близкими людьми, так и под домашнюю техно-вечеринку. Стоит такая лампа 9500 рублей. Чай с травками

Хороший травяной чай может поднять настроение, улучшить сон, взбодрить или, наоборот, расслабить. За упаковку придется отдать от 390 рублей. Массажер для глаз

С наступлением пандемии все перешли в онлайн, а значит, стали гораздо больше времени проводить в телефонах, ноутбуках и компьютерах. Массажер для глаз — отличный подарок тому, кто слишком много работал на удаленке. Его цена 7800 рублей. Сертификат на флоатинг