Сегментирование аудитории и надежда на зумеров

В самом начале работы фонда мы ориентировались только на собственный вкус: выбирали стиль, который нам близок, и слова, которые нам привычны. Но потом стало ясно, что это тупиковый путь. Чтобы благотворительность работала как профессиональная сфера, аудиторию нужно делить на большие и микроскопические сегменты и каждому из них доносить одну и ту же информацию по-разному.

Мы пришли к этому практически сразу. С тех пор в фонде анализируют аудиторию и работают с ней по группам, то есть с каждым благотворителем мы говорим на его языке. И таким образом рассказываем всем, почему важно помогать и быть с нами в одной команде. Для этого мы работаем с исследовательскими компаниями на условиях pro bono (профессиональная помощь благотворительным, общественным и иным НКО на безвозмездной основе. — Прим. ред.). Но несмотря на огромный шаг вперед в этом направлении, нам есть куда расти, и мы все еще нуждаемся в помощи так называемых интеллектуальных волонтеров — коммуникационных и аналитических агентств, которые помогут нам увидеть новую аудиторию и найти к ней персонализированный подход.

Сейчас наша главная задача — не упустить молодую аудиторию. Когда фонд только появился, мы не обращали внимания на подростков. Вся наша энергия и силы были сконцентрированы только на тех людях, которые уже зарабатывали деньги, то есть на аудитории старше 25 лет. Конечно, мы ходили в школы, проводили лекции, но этого было недостаточно. Не было живого общения и совместных активностей, мы не делали для них особого контента и остались непонятными. И эти дети прошли мимо нас. Сейчас они выросли, но, на мой взгляд, не знают, что такое «Подари жизнь» и зачем поддерживать фонд.

Все наши сотрудники сходятся в одном: нельзя упустить зумеров. У них уже сформирован стиль жизни, и он нам импонирует — он отличается от нашего, когда мы были в таком же возрасте. Они более ответственно относятся к своему будущему и будущему планеты, выступают за разумное потребление, статусные вещи для них либо вообще ничего не значат, либо значат очень мало. Кажется, что для многих из них понятия «осознанность», «личная ответственность» — это норма. Я очень надеюсь, что зумеры будут не только помогать фондам, но и создавать собственные. Думаю, именно они выведут коммуникацию благотворительности и общества на другой уровень, а мы будем у них учиться.