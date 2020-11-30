Сегодня мнение о «тайне личной переписке» разделилось: одни считают, что это быстрый способ подтвердить свои слова во время конфликтных ситуаций. Другие называют это недопустимым нарушением границ приватности. «Афиша Daily» задала вопросы эксперту по современному этикету и юристу о том, как сейчас работает «тайна личной переписки».

Кристина Вазовски Автор подкаста «Извини, что голосовым» В последнее время кажется, что тайна личной переписки потеряла актуальность. Так ли это? Напротив, мне кажется, что тайна личной переписки стала куда более актуальна в 2020 году. Просто если раньше нам было известно, как она работает, то сейчас мы живем в переходное время, и этические установки меняются. Теперь нет каких‑то жестких этикетных правил и каждый определяет норму сам. Сегодня тайна личной переписки в онлайне — это серая зона . Этично ли публиковать переписку, если вы ее адресат? Тут нет одного рабочего ответа. Я бы сказала, что с раскрытием контакта — скорее неэтично. Если замазать его, то окей. Но я, например, чувствую дискомфорт, когда скрины [c моими сообщениями] постят без разрешения. Поэтому даже если вы что‑то публикуете и замазываете контакт, нужно уточнить у человека, не против ли он . Как правило, все соглашаются, но важно спросить.

А что делать в ситуациях, когда нет возможности спросить разрешения собеседника — например, при публичных заявлениях о харассменте? Мне кажется, что это должно быть какой‑то крайней мерой. Я знаю много кейсов, когда скрины переписки вырваны из контекста.

Если речь идет о каком‑то человеческом конфликте, то, чтобы сделать правильные выводы, нужно читать всю переписку.



В ситуациях, когда люди заявляют о харассменте и домогательствах, приложение переписки вроде как оправдывает себя. Это в любом случае неэтично, но иногда на такое можно решиться.

Можно ли обезопасить себя от «слива» сообщений? Сейчас нужно быть готовым, что все написаное в интернете, в том числе в личных сообщениях, легко может стать достоянием общественности. Кажется, что все как‑то держат это в голове — и большинство старается не писать экстраординарных вещей. В любом случае, когда, например, сливается переписка сексуального характера — это можно отнести к порномести. Другой пример — профайлы в тиндере. С одной стороны, они висят в общественном доступе, и мы все можем их видеть, а с другой, если эти скрины высмеиваются в телеграм-каналах, то контекст меняется и этичность немного «плывет» . При этом скрины сообщений могут быть веселой и классной иллюстрацией к какому‑то тексту, все индивидуально.

Саркис Дарбинян Адвокат в сфере киберправа, сооснователь проекта «РосКомсвобода» Как «тайна личной переписки» регулируется с точки зрения закона? Человек, реализуя свое право на свободу информации, может публиковать любые личные сообщения до тех пор, пока это не коснется прав другого человека.

Если переписка, в которой фигурирует другой человек, содержит общедоступную информацию, то никаких проблем быть не может.

Но если же в ней есть информация, которая не была ранее общедоступной и касается частной жизни, например, тайна усыновления или романтические отношения, которые он скрывает, то здесь может наступить как гражданская, так и уголовная ответственность . За незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих личную или семейную тайну, без его согласия, ст. 137 УК РФ предусматривает ответственность: от штрафа в размере до 200 тыс. рублей до лишения свободы на срок до двух лет. Это распространяется как на собеседников, так и на третьих лиц. Можно ли публиковать переписку, если вы ее адресат? А чужую переписку, если один из собеседников дал согласие? Думаю, тут все также зависит от того, с кем именно переписка и чего она касается. Например, если это ваш диалог со службой поддержки сервиса доставки еды или переписка по бизнес-вопросам, то вы спокойно можете ее публиковать. Но если там фигурируют детали чей‑то личной жизни, то делать этого не стоит. Также не надо забывать и про законодательство в сфере персональных данных. Персональные данные — это любая информация, которая прямо или косвенно относится к физическому лицу, и ее раскрытие в скриншоте (например, телефон человека, его адрес и иная информация) может попасть под нарушение закона. Имена других граждан, фигурирующих в такой переписке, которые при этом не являются участниками переписки, лучше замазать. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает «требовать от гражданина (физического лица) предоставления информации о его частной жизни, в том числе составляющую личную или семейную тайну».

Можно ли пренебрегать «тайной личной переписки», например, при публичных заявлениях о харассменте или домогательствах, когда переписка — это подтверждение слов? Каждый человек может сам выбирать способы защиты своего права. Если участница переписки размещает скриншоты в соцсетях в подтверждение публичного обвинения в харассменте, то действует в своем праве — состава уголовного преступления для нее не будет . Однако не стоит забывать, что опубликованная в переписке информация может быть признанной порочащей честь и достоинство собеседника. В таком случае можно стать ответчиком по гражданскому делу. На практике известны кейсы, когда суды выносили решения по искам о распространении порочащих сведений в отношении мужчин, которых обвиняли в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

Для возбуждения уголовного дела по ст. 137 УК РФ человеку необходимо обратиться в полицию. Если дознаватель МВД обнаружит в действиях лица признаки состава преступления, он должен [возбудить уголовное дело] и после расследования передать материалы в суд. Однако статистика говорит, что по всей стране таких дел заводят не больше сотни в год. Полиция не любит эту статью и всегда ищет причину, чтобы отказать заявителю .