О жизни в Сингапуре

Я думал, что азиаты — роботы, но это не так, хотя они и правда очень работоспособные. Еще подтвердился стереотип относительно отсутствия фантазии [у азиатов] и сингапурцев, в частности. У них есть проблемы с воображением, умением think out of the box (нестандартно мыслить. — Прим. ред.). Это достаточно ярко проявлялось в работе: когда что‑то не получалось, ребята продолжали долбиться по одному и тому же пути. Наверное, поэтому подавляющее большинство менеджеров, которые были в нашем офисе, — это европейцы или американцы.

Сингапур — стерильное, вылизанное место. Там узаконена государственная цензура, нет частных или независимых СМИ, все новости проверяются, есть уголовная статья за фейк или критику режима. Это тотальное государство: такое количество камер на квадратный сантиметр я еще не видел. Даже Лондон уступает. Обратная сторона этого — максимальная безопасность.