Цыгане — одна из самых дискриминируемых и маргинализируемых национальностей в России. Их образ часто связан с воровством, гаданием и попрошайничеством. Мы поговорили с представителями цыганского народа и с экспертом, защищающего их права, о том, как проявляется дискриминация сегодня, что за ней стоит и как ее победить.

Нана Муштакова Актриса театра и кино

С дискриминацией по национальному признаку я часто сталкивалась в детстве. Однажды меня побили ребята в детском саду. Видимо, они наслушались плохих слов о цыганах от взрослых, хотя все знали, что я из актерской семьи и что мои родственники — культурные и образованные люди. С возрастом я научилась отстаивать свое мнение и поняла простую истину: человека определяет не национальность, а внутренние качества и воспитание. Сейчас с дискриминацией я сталкиваюсь значительно реже. Я благодарна своей семье за воспитание и хорошее образование: я закончила Театральный институт им. Б.Щукина (причем не специальный национальный курс, я училась с русскими студентами). Еще в студенческие годы поняла, что национальность никак не влияет на мою игру, я ни в чем не уступаю другим актерам. Когда чувствую, что ко мне есть предвзятое отношение, то своей работой доказываю — я на своем месте. Мне кажется, настороженное отношение к цыганскому народу сформировалось в том числе из‑за некорректного образа, который создается в журналистских материалах многих крупных СМИ.

Когда показывают криминальные хроники, цыганскому преступнику обязательно указывают национальность. С русскими нарушителями закона так не поступают. В итоге стереотипы продолжают укрепляться в сознании людей.

До сих пор считается, что цыгане воруют детей. Это несправедливо: я знаю много историй, когда представители нашего народа подбирали брошенных малышей и сирот. У цыган к детям очень теплое отношение. Мы вообще очень гостеприимные и радушные. Всегда, когда в школьные годы ко мне в гости приходили друзья, мама накрывала большой стол и угощала ребят. Я считаю, нужно рассказывать что‑то хорошее о нашем народе, чтобы негативный образ наконец исчез из общественного сознания. Многие современные цыгане уже сейчас разрушают сложившиеся предрассудки своими историями успеха. Среди нас есть и политики, и артисты, и ученые, и врачи. Часто нам приходится отстаивать свои права и доказывать, что мы нормальные, образованные люди. Странно, что не все понимают, что национальность не определяет, станет ли человек маргиналом. Конечно, среди цыган остаются бедно живущие семьи, которые кочуют, промышляют гаданием. Обществу нужно развернуться к ним лицом и помочь их детям получить достойное образование. У родителей часто банально не хватает денег, чтобы собрать ребенка в первый класс. Есть и другой важный момент: я слышала истории, что люди не хотят отдавать детей в школы, потому что стремятся избежать травли из‑за национальности. Чтобы победить дискриминацию, нужно в первую очередь решить эти проблемы.

Роман Бариев Начальник экоцентра «Экошкола Кусково»

Я часто сталкивался с дискриминацией в школьные годы. Один раз учитель без каких‑либо причин выгнал меня из класса со словами: «Цыганчик, иди танцуй». В тот момент я не обратил на эту ситуацию большого внимания, хотя сейчас понимаю, что она во многом была оскорбительной. Если честно, в школе и университете я старался не выставлять свою национальность на показ. Когда я говорил, что я цыган, всегда видел удивленные и обескураженные глаза своих собеседников. Сразу срабатывали стереотипы: наркоторговля, воровство, ложь, черная магия. Все эти мысли отражались на лице человека, и я замыкался в себе. Из‑за этого у меня сложилось двоякое отношение к моей национальности. С одной стороны, я уважал многовековые традиции и обычаи, гордился тем, что кровь наделила меня творческими талантами. В нашей семье все умеют танцевать, играть на музыкальных инструментах и достойно петь. С другой стороны, я понимал, что в обществе к цыганам накопилось достаточно много негатива и странных стереотипов. Помню, однажды в лагере, после того как я рассказал о своей национальности, у меня абсолютно серьезно спросили: «Ты в таборе живешь?» Долгое время такие вопросы вызывали у меня смех, но это была защитная реакция. Потом я просто начал скрывать, что я цыган, и в какой‑то момент стал ассоциировать свою национальность с тем, чего стоит стесняться . Но я преодолел переживания подросткового периода и сейчас очень горжусь своей кровью. Те люди, которые общались с образованными цыганами, чаще всего имеют положительное представление о нашем народе. Мы такие же, как и все: не ездим на конях, не живем в таборе и не торгуем детьми или наркотиками, а работаем, заводим семьи.

Подробности по теме «Ребята, я же свой!»: как представители коренных народов Сибири живут в российских городах «Ребята, я же свой!»: как представители коренных народов Сибири живут в российских городах

Образование я получил в МГИМО. Поступил сам, для этого старательно готовился к экзаменам. В институте учился хорошо, часто участвовал в творческих конкурсах и фестивалях. Сейчас я работаю в сфере экологии, в Мосприроде — бюджетной организации, которая управляет особо охраняемыми территориями Москвы. Я возглавляю эколого-просветительский центр в парке «Кусково». Конечно, в редких случаях отношения с коллегами становятся холоднее, когда они узнают, что я цыган. Однако сейчас я отношусь к этому уже спокойнее. Кроме того, я считаю, что когда обладаешь определенными навыками и знаниями, которые позволяют достичь своих целей в профессии, то стереотипы о национальности отходят на второй план и не мешают в продвижении по карьерной лестнице. Я также активно участвую в социальной жизни цыганского народа. У нас есть диаспора, мы собираемся большими семьями, обсуждаем важные вопросы на цыганском языке, поддерживаем народную культуру и работу общественных организаций, которые стремятся улучшить жизнь цыган в нашей стране. В частности, мой отец был президентом Федеральной национально-культурной автономии российских цыган. Цель подобных организаций — победить негативные стереотипы и объединить всех представителей нашего народа, чтобы они ощущали себя цельной общественной ячейкой. Среди цыган есть много выдающихся людей, особенно в творческой сфере. Однако чаще мы встречаем их на вокзалах, в метро с сонными детьми на руках. Отмечу, что иногда люди намеренно маскируются под представителей нашей национальности, но встречаются и настоящие цыгане. Конечно, это неприятный опыт. Ко мне точно так же подходили и что‑то выпрашивали. Такие ситуации фиксируются в сознании очень хорошо и надолго, именно они и порождают стереотипы, поэтому цыганские общественные организации в том числе борются с маргиналами, которые ставят под удар отношение ко всему народу.

Порой негативные стереотипы могут стоить слишком дорого. Я знаю случаи, когда скорая помощь не приезжала в цыганскую деревню, потому что врачи боялись, что их обворуют или побьют.



Чтобы изменить ситуацию с дискриминацией цыган в России, необходимо уделять больше внимания образованию цыганских детей, нужно укреплять институты коммуникации между представителями нашего народа и государством. Также важно заниматься просветительской работой, рассказывать больше о культуре и истории цыган. Например, 7 апреля мы всегда вспоминаем жертв холокоста, однако немногие знают, что цыгане тоже сильно пострадали от преследований нацистов . Если бы об этом больше рассказывали, то, конечно, формировалось бы более человечное отношение к нам. Вообще было бы хорошо открыть музей цыганской культуры: тогда люди будут больше узнавать о нашем народе и видеть не только попрошаек на вокзале, но и цыган-экскурсоводов и организаторов выставок.

Иван Ригини Двукратный чемпион России по фигурному катанию среди юниоров, четырехкратный чемпион Италии

В школе меня оскорбляли из‑за смуглого цвета кожи, и это было крайне неприятно. Вообще я столкнулся с двойной дискриминацией: из‑за национальности и потому что занимался фигурным катанием.

Одноклассники издевались надо мной и называли «черной балериной».

Однако несмотря ни на что я всегда считал, что кровь дала мне многое, чтобы добиться больших высот в моем виде спорта. Цыганская экспрессия и эмоциональность помогла мне больше раскрыться как артисту. В спорте я иногда тоже слышал оскорбления, связанные с моей национальностью. Скорее всего, моих конкурентов на такие плохие слова толкала зависть. Меня всегда выгодно выделял мой яркий образ и то, что я никогда не боялся быть самим собой. Даже в недостатках, которые видят в представителях моего народа, я нахожу свои плюсы. Они могут стать «изюминкой» человека и превратиться в достоинства. У цыган богатая и разнообразная культура. То отношение, которое к ней сейчас сложилось, на мой взгляд, несправедливо. Среди нас есть очень много талантливых музыкантов, которые, к сожалению, остаются незамеченными. Возможно, это происходит потому, что наш народ не имеет сильных социальных институтов. У цыган никогда не было своего государства, только разрозненные кочевые общины. Чтобы справиться с дискриминацией, нужно делать что‑то большое. Надеюсь, в будущем мир узнает много ярких личностей из нашего народа, которые будут прославлять цыган и формировать положительный образ в медиапространстве. В России, конечно, вопрос дискриминации стоит достаточно остро, обществу еще предстоит пройти большой путь, чтобы научиться толерантному отношению к людям вне зависимости от пола, национальности или ориентации. Какие проблемы у цыган существуют в современной России?

Стефания Кулаева Представитель АДЦ «Мемориал»

Наша организация защищает права цыганского, или ромскогоРом, рома — самоназвание, которое используется для обозначения представителей цыганского народа на политическом уровне европейских стран. Аргументируется это тем, что термин «цыгане» может быть оскорбителен. , населения с 2001 года. Все это время мы фиксируем достаточно большие проблемы. Я не могу сказать, что ситуация меняется в какую‑либо сторону, она остается очень тяжелой . Дискриминация носит структурный характер. Она формируется из многих факторов, которые образуют единую систему, осложняющую жизнь цыганского сообщества. Огромная проблема — сегрегация в школах (разделение на цыганские и русские классы). В результате дети получают некачественное образование. Как итог, большинство учеников цыганских классов не попадают в среднюю школу. А если они формально и оказываются в пятом классе, то их часто переводят на домашнее обучение, то есть фактически вытесняют из учебного учреждения. Мы проводили тестирование среди цыганских детей. Эксперт по стандартам образования пришла в ужас: ученики получали пятерки, не зная в четвертом классе того, что они должны знать в первом. Отсюда возникает следующая проблема — невозможность нормально трудоустроиться. Несмотря на то что Конституция гарантирует всем право на труд, в нашей стране невозможно записаться даже на биржу труда, не имея школьного образования.

Отсутствие работы ведет к бедности. Бедность становится причиной ущемления в социально-экономических правах. Неудивительно, что люди начинают нарушать закон. Тогда и появляется социальная стигматизация, цыган начинают воспринимать негативно.

