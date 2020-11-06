В рамках проекта «Эволюция добра» мы подготовили для вас тест, который поможет вам определиться с тем, кому вы хотите помочь, и расскажет о фондах, нуждающихся в вашей поддержке.
Какое из определений вам подходит больше всего?
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Какой фильм вы предпочтете?
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А откуда вы чаще всего узнаете о том, что кому‑то нужна помощь?
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Какая из этих НКО вам хорошо известна?
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Каким будет ваш первый шаг в благотворительности?
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Какой из перечисленных заголовков новостей вам кажется самым важным?
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Какую сумму в месяц вы готовы тратить на благотворительность?
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И последний вопрос. Какой ваш девиз по жизни?
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