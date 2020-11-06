Каким будет ваш первый шаг в благотворительности?

Буду несколько часов в неделю выделять на общение с детьми из детских домов

Куплю еды и горячий чай для бездомного на улице, а также подскажу ему адрес ближайшей ночлежки

Поддержу родственников людей с особенностями или серьезными заболеваниями

Возьму животное из приюта или с улицы хотя бы на передержку

Куплю и принесу продукты пожилым соседям

Хотя бы на неделю откажусь от продуктов в упаковке, буду покупать всю еду только в свою тару

Стану волонтером в кризисном центре для женщин