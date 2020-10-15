В мультфильме «Поговорим?» героиня Полина решает рассказать родственникам о своей бисексуальности. И каждый из трех персонажей — мама, папа и тетя — реагирует на это по-разному. Тетя уверена, что все «несерьезно», потому что у девушки должна быть «нормальная семья» с мужем и детьми. Папа пытается отшучиваться: «А есть трисексуалки? Те, кто любит мужчин, женщин и Родину?» И только мама искренне обеспокоена положением дочери — ее пугает перспектива противостоять обществу, которое не одобрит такой союз. «Но это же страшно: жить в России и иметь такие отношения», — говорит она. Фильм основан на истории каминг-аута реальной девушки Соби Бухгаммер.

«Я открытая бисексуалка и уже семь лет занимаюсь активизмом, поэтому рассказывать о своем опыте мне не страшно. Я с радостью поделилась им, потому что репрезентация личной истории — важный аспект, влияющий на жизнь представителей ЛГБТ. Я стараюсь принимать участие во всем, что помогает жить свободно и достойно. Чем больше открытых представителей ЛГБТ будет в России, тем скорее снизится уровень гомофобии . Никаких опасений по поводу участия в проекте не было, так как я знаю, что весь возможный хейт будет не из‑за меня, а из‑за навязанной политики и дезинформации о человеческой сексуальности.

Мультфильм получился очень классным. Поначалу мне было странно видеть эту историю со стороны, но режиссерка правильно прочувствовала ее. Думаю, что просвещать общество таким образом — потрясающая идея. За пять минут люди могут посмотреть на три года моей жизни и понять, что жизнь после каминг-аута возможна. Надеюсь, что подобные проекты будут развиваться и помогут многим не разрушить семью, а, наоборот, создать более доверительные и сильные отношения» — рассказывает Соби.

Режиссером первого эпизода выступила Катя Михеева — выпускница Школы дизайна НИУ ВШЭ. Она рассказала, что специально выбрала стиль «детской раскраски с элементами комикса», чтобы показать возможность или невозможность откровенного разговора между родителями и детьми, «передать атмосферу интимного диалога на кухне».

«Одними из самых интересных этапов в создании мультфильма были разработка мизансцен и разыгрывание диалогов. Нужно было придумать, как персонажи ведут разговор: насколько они далеко друг от друга, задействуют ли другие объекты в кадре, меняется ли пространство вокруг них», — поделилась Катя Михеева.