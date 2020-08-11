Множество способов помочь ближнему на этой неделе — в регулярной подборке благотворительных событий от «Агентства социальной информации» (АСИ).

Взглянуть на экологию по-новому Конференция EcoGuild Talks посвящена экологии и ее взаимодействию с другими сферами жизни. EcoGuild Talks — это выступления в формате TED talks и интерактивы о взаимодействии разных сфер жизни, нетворкинг, опыт и вдохновение. Мероприятие будет интересно для студентов, выпускников и всех, кто хочет посмотреть на мир с новой точки зрения. Ознакомиться с подробной информацией и зарегистрироваться можно здесь.

Когда 10–13 августа Где Онлайн

Присоединиться к дельфинам бизнеса Вебинар предназначен для тех, кто хочет понять, кто такие социальные предприниматели, чем они занимаются, легче или сложней быть социальным. Иногда можно услышать негативные мнения о предпринимателях: мол, все за деньги и ради денег. Архангельский центр социальных технологий «Гарант» приглашает на вебинар, посвященный особому бизнесу — социальному, направленному на решение социальных задач. Желающие смогут попробовать сгенерировать свою идею социального бизнеса. Для получения ссылки необходимо зарегистрироваться.

Когда 11 августа Где Онлайн

Узнать о способах помочь бездомным животным Волгоградский областной благотворительный фонд защиты животных приглашает на вебинар, чтобы поговорить о путях решения проблемы бездомных животных. Проект направлен на то, чтобы сократить численность бездомных животных, на формирование в обществе цивилизованного, толерантного, гуманного и ответственного отношения к животным, а также обеспечить безопасное соседство людей и братьев наших меньших. Для участия необходимо зарегистрироваться.

Когда 12 августа Где Онлайн

Посетить «Лавку радостей» Обновить гардероб и помочь людям с БАС можно будет в благотворительном магазине «Лавка радостей» на Цветном бульваре. Посетителей магазина ждут одежда и обувь, украшения и аксессуары, предметы интерьера и неожиданные мелочи. В «Лавке радостей» любую понравившуюся вещь можно приобрести за благотворительное пожертвование, которое назначает сам покупатель. Вырученные в этот день от продажи вещей средства пойдут на помощь людям с БАС — подопечным фонда «Живи сейчас».

Когда 12 августа Где «Лавка радостей», М.Сухаревский пер., 7

Сходить на экскурсию в детский хоспис Благотворительный фонд «Дом с маяком», который помогает неизлечимо больным детям и взрослым до 25 лет, приглашает на экскурсию в стационар детского хосписа в Москве. Продолжительность экскурсии — 1,5–2 часа. Экскурсии проходят бесплатно, записаться можно здесь.

Когда 15 августа Где «Дом с маяком», Долгоруковская, 30

Начать менять мир «Мир во время чумы» — неформальная онлайн-конференция для тех, кто хочет менять жизнь в регионах России. Главной темой этого года стала солидарность общества, которая помогла и продолжает помогать переживать вызовы XXI века. Сегодня мы видим большие и важные истории объединения: помощь врачам, пожилым людям и глобальное сидение дома, поддержка журналистов. Одним словом — солидарность. В трудное время мы нашли силы поддержать друг друга и продолжаем защищать тех, кому сейчас плохо.

Когда 15–16 августа Где Онлайн

Найти лучшего друга Ежегодно в третью субботу августа во всем мире отмечается Международный день бездомных животных. В этот день фонд «Дарящие надежду» и бренд Purina приглашают на благотворительную выставку-пристройству приютских животных «Домой!». Жители Москвы и Московской области в прямом эфире познакомятся с 75 кошками и 45 собаками, волонтерами и звездными гостями. В рамках выставки будет доступно много полезной информации о жизни с собаками и кошками и возможностях помощи приютским животным. Выставка-пристройство пройдет на ютьюб-канале Международного благотворительного фонда помощи животным «Дарящие надежду».

Когда 15 августа Где Онлайн