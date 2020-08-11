Множество способов помочь ближнему на этой неделе — в регулярной подборке благотворительных событий от «Агентства социальной информации» (АСИ).
Взглянуть на экологию по-новому
Конференция EcoGuild Talks посвящена экологии и ее взаимодействию с другими сферами жизни. EcoGuild Talks — это выступления в формате TED talks и интерактивы о взаимодействии разных сфер жизни, нетворкинг, опыт и вдохновение. Мероприятие будет интересно для студентов, выпускников и всех, кто хочет посмотреть на мир с новой точки зрения.
Ознакомиться с подробной информацией и зарегистрироваться можно здесь.
Присоединиться к дельфинам бизнеса
Вебинар предназначен для тех, кто хочет понять, кто такие социальные предприниматели, чем они занимаются, легче или сложней быть социальным. Иногда можно услышать негативные мнения о предпринимателях: мол, все за деньги и ради денег. Архангельский центр социальных технологий «Гарант» приглашает на вебинар, посвященный особому бизнесу — социальному, направленному на решение социальных задач. Желающие смогут попробовать сгенерировать свою идею социального бизнеса.
Для получения ссылки необходимо зарегистрироваться.
Узнать о способах помочь бездомным животным
Волгоградский областной благотворительный фонд защиты животных приглашает на вебинар, чтобы поговорить о путях решения проблемы бездомных животных. Проект направлен на то, чтобы сократить численность бездомных животных, на формирование в обществе цивилизованного, толерантного, гуманного и ответственного отношения к животным, а также обеспечить безопасное соседство людей и братьев наших меньших.
Для участия необходимо зарегистрироваться.
Посетить «Лавку радостей»
Обновить гардероб и помочь людям с БАС можно будет в благотворительном магазине «Лавка радостей» на Цветном бульваре. Посетителей магазина ждут одежда и обувь, украшения и аксессуары, предметы интерьера и неожиданные мелочи. В «Лавке радостей» любую понравившуюся вещь можно приобрести за благотворительное пожертвование, которое назначает сам покупатель. Вырученные в этот день от продажи вещей средства пойдут на помощь людям с БАС — подопечным фонда «Живи сейчас».
Сходить на экскурсию в детский хоспис
Благотворительный фонд «Дом с маяком», который помогает неизлечимо больным детям и взрослым до 25 лет, приглашает на экскурсию в стационар детского хосписа в Москве. Продолжительность экскурсии — 1,5–2 часа.
Экскурсии проходят бесплатно, записаться можно здесь.
Начать менять мир
«Мир во время чумы» — неформальная онлайн-конференция для тех, кто хочет менять жизнь в регионах России. Главной темой этого года стала солидарность общества, которая помогла и продолжает помогать переживать вызовы XXI века.
Сегодня мы видим большие и важные истории объединения: помощь врачам, пожилым людям и глобальное сидение дома, поддержка журналистов. Одним словом — солидарность. В трудное время мы нашли силы поддержать друг друга и продолжаем защищать тех, кому сейчас плохо.
Найти лучшего друга
Ежегодно в третью субботу августа во всем мире отмечается Международный день бездомных животных. В этот день фонд «Дарящие надежду» и бренд Purina приглашают на благотворительную выставку-пристройству приютских животных «Домой!». Жители Москвы и Московской области в прямом эфире познакомятся с 75 кошками и 45 собаками, волонтерами и звездными гостями. В рамках выставки будет доступно много полезной информации о жизни с собаками и кошками и возможностях помощи приютским животным.
Выставка-пристройство пройдет на ютьюб-канале Международного благотворительного фонда помощи животным «Дарящие надежду».
Если вы представитель благотворительного фонда и планируете какое‑то событие, присылайте ваши анонсы специалистам «Агентства социальной информации» (news@asi.org.ru). Они тщательно проверяют информацию и помогают нам составить расписание.