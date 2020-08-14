Елена Мавленкина Спикерка секции «Политика»

Когда мне было шестнадцать, эстетика 1990-х была на пике популярности. Пластинки, косухи, старые джинсовки — на этой волне было невозможно избежать знакомства с группой «Кино». «Звезду по имени Солнце» еще в детстве мы с братом пытались научиться играть на гитаре, но лишь «Спокойная ночь» стала первой осознанно прослушанной песней, зацепившей так, что даже спустя годы я покрываюсь мурашками от одного воспоминания о ней.

В его песнях каждый слышит свой смысл. Мне кажется, что они о свободе, выборе и борьбе, хотя некоторые и о простых вещах: молодости, друзьях, любви. Я могу бесконечно черпать в них силы и желание жить и бороться за правду. Тридцать лет прошло, а они все еще актуальны. Тем более в нашей стране.

Простота и лаконичность оставили его песни в сердцах не только ровесников, но и в наших — сердцах тех, кому сейчас чуть за двадцать. Мы не были на его концертах, его смерть не была нашим личным переживанием, но его творчество мы знаем и любим. Если его помнят и любят спустя такой срок, значит, помнить будут и дальше, значит, он создал нечто вне времени.