Что Цой значит
для поколения Z
Текст: Николай Овчинников
Для поколения зумеров, родившегося через 10–15 лет после смерти Цоя, лидер «Кино» не должен быть важной фигурой. Или нет. Попросили участниц саммита «Афиши Daily» объяснить, какое место Цой занимает в их жизни.
Спикерка секции «Медиа»
Слушать песни Виктора Цоя я начала благодаря маме. Ей, как и мне, больше нравятся его ранние песни, те же «Алюминиевые огурцы» и «Просто хочешь ты знать». Хотя кажется, что поздние популярнее, особенно «Хочу перемен» в последнее время. Думаю, дело в посыле: желание глубоко личных изменений идет вместе со стремлением к чему-то глобально новому. Поэтому неудивительно, что люди (не только в России) стали выражать через песню свои требования. И в то же время в ней же есть и эмоция всех обществ со слабыми институтами — переживание о будущем. Я про строчку: «И вдруг нам становится страшно что-то менять».
А если говорить о культурном значении песен «Кино», то на любых гитарных вечерах всегда звучит хотя бы одна песня группы, а скорее всего, и больше.
Песни, может, и просты, но они покоряют своей искренностью. Это уже часть нашего культурного кода.
Спикерка секции «Политика»
Когда мне было шестнадцать, эстетика 1990-х была на пике популярности. Пластинки, косухи, старые джинсовки — на этой волне было невозможно избежать знакомства с группой «Кино». «Звезду по имени Солнце» еще в детстве мы с братом пытались научиться играть на гитаре, но лишь «Спокойная ночь» стала первой осознанно прослушанной песней, зацепившей так, что даже спустя годы я покрываюсь мурашками от одного воспоминания о ней.
В его песнях каждый слышит свой смысл. Мне кажется, что они о свободе, выборе и борьбе, хотя некоторые и о простых вещах: молодости, друзьях, любви. Я могу бесконечно черпать в них силы и желание жить и бороться за правду. Тридцать лет прошло, а они все еще актуальны. Тем более в нашей стране.
Простота и лаконичность оставили его песни в сердцах не только ровесников, но и в наших — сердцах тех, кому сейчас чуть за двадцать. Мы не были на его концертах, его смерть не была нашим личным переживанием, но его творчество мы знаем и любим. Если его помнят и любят спустя такой срок, значит, помнить будут и дальше, значит, он создал нечто вне времени.
В его песнях каждый слышит свой смысл. Я могу бесконечно черпать в них силы и желание жить и бороться за правду. Тридцать лет прошло, а они все еще актуальны.
Спикерка секции «Музыка»
Виктор Цой, на мой взгляд, является неотъемлемой частью российской культуры. Как минимум он оказал большое влияние на отечественную сцену. Мой любимый жанр — это постпанк. И конечно же, изучение этого жанра приводит всегда к Виктору Цою. Это уникальное чувство, когда ты понимаешь и то, кем вдохновлялся музыкант, и видишь, сколько исполнителей вдохновлялись им.
Однако повлиял Виктор Цой не только на сферу музыки непосредственно. Он также повлиял и на всех россиян. Национальная идея находит свое отражение, в частности, в его творчестве. Оно объединяет всех нас. Все эти душевные исполнения песен под гитару на улицах городов, в гостях и у костра никогда не обходятся без композиций группы «Кино».