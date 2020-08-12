Несмотря на развитый институт брака, многие встречают старость в одиночестве. «Афиша Daily» поговорила с пожилыми людьми, которые осознанно отказались от отношений, о жизненном пути, любви к свободе и реакции окружающих.

«После развода я начала особенно сильно ценить свободу» Наталья Гавриловна, 74 года Жить одна я стала абсолютно осознанно, это случилось в 39 лет после развода с мужем. Я переживала расставание довольно долго и болезненно — отстранилась от общения с мужчинами, много времени проводила в одиночестве и часто уходила в воспоминания. Было трудно осознать, что теперь я предоставлена сама себе. Но потом я ощутила полную гармонию. Подруги помогли выйти из угнетенного состояния — с ними я до сих пор на связи, — они были рядом в трудные моменты. Кроме того, работа помогла переключиться на себя: начала увлекаться вокалом и даже преподавать его. Наверное, именно тогда я поняла, что я хочу и могу полноценно существовать без лишних людей рядом. После развода, конечно, были серьезные отношения. Один друг, например, несколько раз предлагал съехаться, но я не хотела. Спустя пару лет ему это надоело, и общение прекратилось. Люблю быть одной и не испытываю грусть или тоску. Наоборот, так спокойнее и проще — не нужно подстраиваться под другого человека, беспокоиться за него и жить в поисках компромисса. Но у меня есть двое детей [от бывшего мужа] и внуки, отношения с ними очень хорошие. Мы не обсуждали тему одиночества, но надеюсь, что они меня поддерживают. Сейчас я на пенсии, живу по довольно обыденному графику — читаю книги, смотрю фильмы, занимаюсь плаванием. В фитнес-клубе есть подруги, с которыми мы проводим время вместе. Я никогда не скрывала, что чувствую себя полноценной и счастливой в одиночестве, и меня никто не осуждал. По крайней мере, среди знакомых таких людей не было. Однако вопросы задавали, особенно в молодости. Самый частый — «Почему не выходишь замуж?». Потом дети выросли, родились внуки, а подобные фразы продолжали звучать. Сейчас их, конечно, меньше. Да и я стала намного спокойнее реагировать.

Каждый так или иначе прислушивается к зову сердца, а оно никогда не обманет. Важно помнить это. Но прежде чем сказать «нет», я всегда думаю. Моя любимая фраза: если хочешь уйти и захлопнуть дверь — подумай, как потом будешь ее открывать.



«Свобода стоит на первом месте» Анатолий Александрович, 71 год В молодости в моей голове гулял ветер и было не до женитьбы. Свадьба и быт — последнее, о чем я задумывался. Шли годы, чем взрослее я становился, тем отчетливее понимал, что свобода стоит для меня на первом месте. В ее отсутствие человек не может полноценно существовать и развиваться. Семья всегда ассоциировалась у меня с ограничениями и ответственностью, что пугало и отталкивало. Разумеется, серьезные отношения были, я чувствовал любовь к разным женщинам и даже жил вместе довольно долго, но не был в браке. Больше всего нравится, что я предоставлен сам себе: никто не беспокоит, я ни за кого не беспокоюсь. Спокойно сижу, читаю книги, смотрю телевизор. Конечно, бывает скучно, иногда хочется с кем‑то пообщаться, почувствовать любовь и заботу, но такие мысли появляются довольно редко и быстро исчезают. Всегда был самодостаточным и общительным и не боялся «немощной старости». А если понадобится помощь, то есть те, к кому я могу обратиться.

Женщин в подобных ситуациях осуждают чаще, это факт. У нас много одиноких, и несправедливо, что общество стремится посочувствовать им. Люди без партнера часто живут счастливее, потому что многие находятся в зависимых отношениях.



Я много читаю, книги — моя отдушина. Еще смотрю фильмы, встречаюсь с приятелями, регулярно занимаюсь спортом на улице, а недавно начал собирать икону из бисера. Люблю ходить на экскурсии по Петербургу и узнавать новое о родном городе. Сейчас работаю музейным смотрителем. До этого много лет был охранником, в том числе в университете. Одиночества не ощущаю, потому что работаю: вернулся домой, поел, отдохнул — и обратно. Мне спокойно и гармонично от того, что никого нет.

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«Люди вокруг говорили, что мне было бы полезно найти достойного мужчину» Нина Вениаминовна, 80 лет Для меня самым важным в жизни всегда было делать то, что хочу именно я, и не слушать людей вокруг. В нашей семье было семь детей, я — вторая. Мы росли в дружной и любящей обстановке, всегда помогали друг другу по мере своих сил. С детства я училась заботиться о тех, кто мне дорог, и, можно сказать, посвятила этому жизнь. В 20 лет я забеременела и родила ребенка, воспитывать его пришлось в довольно юном возрасте. Из‑за сложившихся обстоятельств пришлось уволиться с работы на механическом заводе в городе Нерехте Костромской области, чтобы сидеть с ребенком. Я ухаживала не только за сыном, но еще и за младшими братьями и сестрами, потому что мама не справлялась с таким количеством детей.

Люди вокруг говорили, что было бы полезно найти достойного мужчину, но я не видела необходимости. Нравилось самой справляться с жизненными трудностями. Отношения — большой груз и ответственность, а этого мне хватало.

Несколько лет назад у меня был инсульт, но все закончилось хорошо. Конечно, сил меньше, чем в молодости, — годы берут свое. Раньше был большой огород, я много времени проводила на грядках, вела хозяйство. Сейчас физически не могу заниматься этим, но продолжаю радоваться мелочам. Двери моего дома всегда открыты для гостей. С большим удовольствием принимаю у себя подруг юности, родственников, с нетерпением жду приезда сына и внуков. У нас дружная семья. Всю жизнь меня двигает чувство любви к семье и ответственности за близких. Были мужчины, которые предлагали жить вместе, но моя семья и личная свобода всегда были на первом месте — не хотелось подстраиваться под чужой быт и тратить время и силы на заботу о совершенно постороннем человеке. Близкие, конечно, задавали много вопросов о том, как я буду обустраивать свою жизнь, и я объясняла, что у меня и так все хорошо. Сейчас стараюсь регулярно гулять на свежем воздухе, природа для меня очень важна. Живу рядом с парком и речкой в красивом месте. Недалеко от дома находится храм, который я часто посещаю.

«В моей жизни было много мужчин, но ни с одним я не хотела заводить семью» Светлана Юрьевна, 62 года В детстве мы с семьей часто переезжали, так как отец был военным. В итоге обосновались в Казахстане, а в 18 лет я поступила в университет и переехала в Петербург, начав самостоятельную жизнь. По окончании вуза планировала вернутся, но диагностированная хроническая анемия разрушила мои планы. Доктор сказал моим родителям, что мне следует переехать в город с более холодным климатом. Так я осталась в Петербурге. Никогда не задумывалась о замужестве всерьез. В моей жизни было много мужчин, но ни с одним я не хотела заводить семью. Однажды съехалась с бойфрендом, но он жил с тетей. Шли годы, и я понимала, что с ним ничего не получится, поэтому мы расстались, и я продолжила жить одна. Не могу сказать, что отказалась от детей осознано. Дело в том, что с моей анемией рожать очень рискованно: большая вероятность, что я не выношу ребенка или даже умру. Тем не менее я не переживала. Мы с двоюродной сестрой заболели почти одновременно: ей диагностировали неизлечимую болезнь — красную волчанку. Врач выписал сестре очень тяжелые гормональные препараты, которые она регулярно принимала.

Однажды в аптеке кто‑то сказал: «Ой, что ж ты, деточка, ешь такие таблетки? У тебя же не будет детей — или родятся уроды». После этих слов она перестала пить лекарства, что привело к летальному исходу. Ее смерть потрясла меня: человек отказался от жизни ради призрачного образа ребенка.



Моя мама переживала, что я не замужем, но я объяснила, что повода для беспокойства нет. Друзья не задавали вопросы про одиночество, а вот мужчины часто спрашивали, почему я не выхожу замуж. Удивительно, что мне почти всегда попадались партнеры, любящие детей. С некоторыми пришлось из‑за этого расстаться — не хотелось объяснять, что я не смогу родить. Всегда придумывала другую причину. Сейчас у меня бойфренд из Канады, с которым мы познакомились в интернете, — он ученый и тоже очень свободолюбивый. Я ездила к нему несколько раз. Интернет для меня — большое благо. Не верю, что там нельзя найти друзей. Через текст я чувствую человека лучше, чем вживую.

Мне комфортно вести быт самой. Сейчас все эти приборы и технологии здорово облегчают жизнь. Иногда, конечно, возникают трудности. Например, недавно я купила пылесос и не могу с ним разобраться. Но меня это не расстраивает, а скорее веселит. Занимаюсь множеством интересных вещей, поэтому мне не бывает скучно. Например, люблю читать. А поскольку преподаю английский язык, то смотрю иностранные газеты и книги. Еще занимаюсь разведением цветов, часто и много готовлю. Причем чем старше становлюсь, тем более замысловатые блюда мне хочется делать. Люблю встречаться с друзьями, болтать по телефону, общаться со знакомыми по интернету, гулять и плавать в бассейне.