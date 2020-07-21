Множество способов помочь ближнему на этой неделе — в регулярной подборке благотворительных событий от «Агентства социальной информации» (АСИ).

Защитить себя и близких от стресса Коронавирус, экономический кризис, потеря работы — поводов испытывать психологические проблемы вплоть до депрессии и посттравматического расстройства сейчас очень много. Но как именно на нас повлияла пандемия и самоизоляция? И как помочь себе и окружающим справиться со стрессом? Об этом центр «Благосфера» побеседует с психологом и социологом Зарой Арутюнян. Ссылка для подключения к встрече придет на почту, которую вы укажете при регистрации.

Когда 21 июля Где Онлайн

Сходить на экскурсию в детский хоспис Фонд «Дом с маяком», который помогает неизлечимо больным детям и взрослым до 25 лет, проводит экскурсии в стационаре детского хосписа в Москве. Стационар рассчитан на 15 одноместных палат. На территории хосписа — сад с игровой площадкой, приспособленной для детей на инвалидных колясках; в здании — игровые комнаты, бассейн, в котором смогут плавать в том числе дети на аппаратах ИВЛ. Экскурсии проходят бесплатно, записаться можно здесь.



Когда 21 июля Где ул. Долгоруковская, д. 30, детский хоспис

Научиться делать профессиональные фото со смартфона Если вы хотите делиться в сетях чем‑то дорогим и ярким, есть простые технологии создания и обработки фотографий, которые принципиально улучшат ваши публикации и привлекут новых зрителей. На июльском вебинаре из серии «Волонтерские технологии» фотоблоггер, руководитель Добровольческого движения «Даниловцы» Юрий Белановский расскажет о том, как незамысловатый снимок превратить в мини-шедевр. Подробности и регистрация здесь.

Когда 21 июля Где Онлайн

Поговорить с актрисой Чулпан Хаматовой о новом будущем Благотворительный фонд Владимира Потанина проводит серию онлайн-встреч с лидерами гуманитарной сферы о ценностях, которые сформируют будущее. В фокусе проекта — сильные и творческие люди, принимающие нестандартные решения, меняющие жизнь вокруг и готовые брать на себя ответственность. Гость второй встречи — Чулпан Хаматова. Беседа пойдет о благотворительности и культуре в период пандемии, о препятствиях, с которыми пришлось столкнуться, о ценностях и о надежде. Зарегистрироваться на встречу можно на сайте.

Когда 24 июля Где Онлайн

Участвовать в благотворительной распродаже одежды Молодой дизайнер Татьяна Харина отдала часть своей коллекции, чтобы помочь программе «Семейное устройство». Что можно купить? Изумительные платья, пальто, футболки, юбки из итальянских тканей лимитированных коллекций. Скидка на всю одежду — от 50%. Все собранные деньги фонд «Арифметика добра» потратит на фотографии и создание анкет детей-сирот. Это нужно для того, чтобы потенциальные приемные родители нашли своего ребенка с первого взгляда.

Когда 24–26 июля Где ул. Садовая-Спасская, д.12/23, стр. 2