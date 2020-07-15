Множество способов помочь ближнему на этой неделе — в регулярной подборке благотворительных событий от «Агентства социальной информации» (АСИ).

Подружиться с неизвестностью Команда Еврейского музея и центра толерантности запускает серию бесплатных вебинаров «Искусство быть человеком». Организаторы предлагают поговорить о проблемах, с которыми приходится сталкиваться каждый день: стресс на работе, недопонимание в отношениях с коллегами и родными, страх неопределенности. 15 июля состоится первый вебинар «Искусство неизвестности». Тренер Анна Галанина поможет разобраться, как перестать бояться непредсказуемых ситуаций, и познакомит с различными способами самоконтроля. Для получения ссылки необходимо зарегистрироваться.

Когда 15 июля Где Онлайн

Открыть для себя Чечню Чечня — в большой степени закрытая республика, вокруг которой много слухов и стереотипов. Эксперты, работающие с этим непростым регионом, не только расскажут о Чечне, но и попробуют ответить на вопросы, которые вы давно хотели задать, но не знали кому. Отвечать будут правозащитники, журналисты, фотографы, жители Чечни. Подробности здесь.



Когда 15 июля Где Онлайн

Посетить литературный вечер Благотворительный фонд «Дом с маяком» приглашает на литературную встречу. Журналист и писатель Катерина Гордеева расскажет о книге, которая ее впечатлила. Речь пойдет о романе Михаила Шолохова «Тихий Дон». У зрителей будет возможность задать свои вопросы в чате встречи. Модератор — литературный критик и обозреватель Галина Юзефович. Зарегистрироваться можно здесь. Каждому купившему билет — подарок от сервиса «Букмейт».

Когда — 16 июля, где — онлайн

Когда 16 июля Где Онлайн

Отправиться в плавание с врачами В центре обсуждения — документальная лента «Посланники большой земли» о жизни и работе Плавполиклиники — организации врачей, которые каждую весну отправляются в далекое плавание к российской глубинке с медицинской помощью. Как только лед начинает таять, по сибирским рекам уходит бортовая поликлиника. Ее сотрудники плывут в отдаленные деревушки, чтобы выслушивать и лечить людей, которым недоступно привычное обращение к врачам. Участие бесплатное, зарегистрироваться можно здесь.



Когда 16 июля Где Онлайн