Множество способов помочь ближнему на этой неделе — в регулярной подборке благотворительных событий от «Агентства социальной информации» (АСИ).
Подружиться с неизвестностью
Команда Еврейского музея и центра толерантности запускает серию бесплатных вебинаров «Искусство быть человеком». Организаторы предлагают поговорить о проблемах, с которыми приходится сталкиваться каждый день: стресс на работе, недопонимание в отношениях с коллегами и родными, страх неопределенности. 15 июля состоится первый вебинар «Искусство неизвестности». Тренер Анна Галанина поможет разобраться, как перестать бояться непредсказуемых ситуаций, и познакомит с различными способами самоконтроля. Для получения ссылки необходимо зарегистрироваться.
Открыть для себя Чечню
Чечня — в большой степени закрытая республика, вокруг которой много слухов и стереотипов. Эксперты, работающие с этим непростым регионом, не только расскажут о Чечне, но и попробуют ответить на вопросы, которые вы давно хотели задать, но не знали кому. Отвечать будут правозащитники, журналисты, фотографы, жители Чечни. Подробности здесь.
Посетить литературный вечер
Благотворительный фонд «Дом с маяком» приглашает на литературную встречу. Журналист и писатель Катерина Гордеева расскажет о книге, которая ее впечатлила. Речь пойдет о романе Михаила Шолохова «Тихий Дон». У зрителей будет возможность задать свои вопросы в чате встречи. Модератор — литературный критик и обозреватель Галина Юзефович. Зарегистрироваться можно здесь. Каждому купившему билет — подарок от сервиса «Букмейт».
Когда — 16 июля, где — онлайн
Отправиться в плавание с врачами
В центре обсуждения — документальная лента «Посланники большой земли» о жизни и работе Плавполиклиники — организации врачей, которые каждую весну отправляются в далекое плавание к российской глубинке с медицинской помощью. Как только лед начинает таять, по сибирским рекам уходит бортовая поликлиника. Ее сотрудники плывут в отдаленные деревушки, чтобы выслушивать и лечить людей, которым недоступно привычное обращение к врачам. Участие бесплатное, зарегистрироваться можно здесь.
Если вы представитель благотворительного фонда и планируете какое‑то событие, присылайте ваши анонсы специалистам «Агентства социальной информации» (news@asi.org.ru). Они тщательно проверяют информацию и помогают нам составить расписание.