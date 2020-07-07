Множество способов помочь ближнему на этой неделе — в регулярной подборке благотворительных событий от «Агентства социальной информации» (АСИ).

Адаптироваться к изменениям Онлайн-университет Skillbox и издательская группа «Альпина» продолжают серию онлайн-встреч «Новый мир, новый человек» с авторами популярных книг. Серия онлайн-встреч проходит для всех, кто хочет узнать, как меняется мир, какие есть риски и как человеку адаптироваться к этим изменениям. На этой неделе планируется поговорить о том, как войти в новую реальность с минимальными потерями — моральными и материальными. Для получения ссылки на трансляцию необходимо зарегистрироваться.

Когда 6–10 июля Где Онлайн

Ориентироваться в информационном потоке Какими будут медиа через год, два, десять лет и что происходит с ними сегодня? Что навсегда изменится в мире после инфодемии? Как будут развиваться телеграм-каналы, подкасты, small media? Кто, как и зачем занимается распространением медиаграмотности в России, Украине, Беларуси и Казахстане? Об этом пойдет речь на онлайн-конференции, доступной для всех заинтересованных в теме. Зарегистрироваться можно здесь. С подробной программой можно ознакомиться по ссылке.

Когда 7 июля Где Онлайн

Договориться с подростком Подростковый возраст сопряжен не только с кризисом развития, но и с болезненным поиском подростка себя и своего пути. Рушатся старые и выстраиваются новые отношения. Можно ли договориться с подростком? Об этом пойдет речь на вебинаре, который пройдет в виде мини-лекций, интерактивной работы с разбором типичных ситуаций в режиме открытого диалога. Для получения ссылки на трансляцию необходимо зарегистрироваться.

Когда 8 июля Где Онлайн

Узнать о профилактике рака Онлайн-проект «Мы вам поможем!» реализуется с целью оказания поддержки и помощи людям, которые столкнулись с проблемами здоровья. В ходе встречи планируется обсудить вопросы ранней диагностики, групп риска, проявлений рака легкого, современных методов лечения, возможных осложнений, их профилактики и коррекции, образа жизни и питания. Все заинтересованные в теме могут присоединиться к трансляции на ютьюб-канале научного общества «Медицинская практика».

Когда 8 июля Где Онлайн

Отправиться в военную Сирию Впервые с субтитрами на русском языке можно посмотреть документальный фильм «Для Самы» («For Sama»), который снимался в течение пяти лет во время военных действий в Алеппо (Сирия). Можно ли внезапно вместо обучения в университете и престижной карьеры оказаться в сердце военных действий? Как не сойти с ума, когда твоим близким ежесекундно угрожает опасность, а твой дом бомбят? Посмотреть «Для Самы» с субтитрами на русском языке можно будет в течение нескольких дней перед дискуссией, а 9 июля — обсудить его вместе с создательницей и героиней фильма. Для получения ссылки необходимо зарегистрироваться.

Когда 9 июля Где Онлайн

Выбрать лучшее для пожилых родителей Родственникам пожилых людей эксперты помогут разобраться и понять, что выбрать: пансионат для пожилых людей или сиделку на дому. Об основных плюсах и минусах того или иного ухода расскажут спикеры вебинара — руководитель патронажного центра «Время заботы» Наталья Глазова и основатель сети центров для пожилых людей «Маяк» Сергей Волков. Подробности — здесь. Для получения ссылки на трансляцию необходимо зарегистрироваться.

Когда 9 июля Где Онлайн