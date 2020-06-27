26 июня Мещанский суд вынес приговор Кириллу Серебренникову и другим обвиняемым по делу «Седьмой студии». «Афиша Daily» публикует фоторепортаж с места событий.
Собравшиеся у здания суда
Дмитрий Быков
Оксимирон
Юлия Ауг
Владислав Лисовец
Илья Яшин
Роман Билык
Алексей Малобродский с женой Татьяной
Алексей Малобродский
Софья Апфельбаум
Дмитрий Харитонов, адвокат Серебренникова
Ирина Поверинова, адвокат Апфельбаум
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