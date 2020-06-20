Российская экономическая школа совместно с проектом InLiberty запустила цикл онлайн-лекций «Экономика и жизнь». «Афиша Daily» публикует конспект лекции от профессора экономики Сергея Гуриева о том, что такое неравенство, каким оно бывает и как от него зависит экономический рост.

Что такое неравенство и каким оно бывает Кризис из‑за пандемии COVID-19 сложнее, чем рецессия в 2007–2009 годах: он не только экономический, но еще и социальный. Во время самоизоляции неравенство играет огромную роль: если вы богатый или высококвалифицированный специалист, то вам легче жить, работать удаленно, а вашим детям проще учиться онлайн. А с доступом к качественному здравоохранению у вас, скорее всего, меньше болезней и факторов риска. Но если вы зарабатываете физическим трудом, то возникает дилемма: потерять или доход, или здоровье , выходя на работу [из дома] во время пандемии. Один из распространенных показателей неравенства дохода — коэффициент Джини, величина которого меняется от нуля (у всех в группе одинаковый доход) до единицы (у одного человека весь доход). В России этот показатель находится примерно на 0,4, в Европе — около 0,3, а в США — 0,4–0,45. Можно постараться измерить и неравенство распределения богатства. Оно, как правило, выше. Рассмотрим в качестве примера Россию. Она не выделяется по неравенству дохода, но по неравенству богатства (по информации из Глобального отчета от Credit Suisse) занимает самое высокое в мире место. Эти данные несовершенны, в них много предположений и допущений. Но если вы слышите, что Россия — страна с огромным неравенством, то, скорее всего, имеется в виду именно богатство.

В чем разница между справедливым и несправедливым неравенством Бывает справедливое неравенство — например, при переходе от плановой экономики к рыночной предполагалось устранить «уравниловку» (когда хорошие и плохие работники получали одинаково), чтобы вознаграждались усилия и талант. Очевидно, что это приведет к ускорению экономического роста. С другой стороны, есть неравенство возможностей. Оно обусловлено факторами, на которые нельзя повлиять: в какой семье и стране вы родились, какой у вас гендер, раса и национальность. Несправедливо, что люди, которые живут в «неправильном» месте и в «неправильное» время, не добьются успеха, как бы хорошо они ни работали. Такое неравенство осуждают все: и левые, и правые, и даже либертарианцы.

Неравенство возможностей еще и неэффективно: вся экономика страдает, если талантливый человек не может реализовать потенциал. В современной конкурентной капиталистической экономике у многих есть возможность реализоваться, но неравенство все равно остается высоким.

Как измерить неравенство возможностей? Экономисты используют два ключевых метода. Первый — оценка межпоколенческой мобильности, корреляции между успехом детей и родителей. Если у вас полное равенство возможностей, то все смогут добиться успеха с одинаковой вероятностью. В некоторых странах у исследователей десятилетиями есть доступ ко всем налоговым декларациям, когда они могут посмотреть на доходы и богатство и родителей, и детей. Данные по США демонстрируют корреляцию между доходами и нетривиальную межпоколенческую мобильность. Например, у детей из самых бедных семей есть шансы попасть в топ 20% самых богатых, но они в три раза ниже, чем у детей из самых богатых семей (10 против 30% соответственно). Один из ключевых факторов неравенства — доступ к образованию . Если вы попадаете в колледж или университет (что не очень легко в США), то, скорее всего, ваша карьера сложится хорошо — и вы будете зарабатывать достаточно много. В Америке существует высокая корреляция между доходами родителей и вероятностью попасть в колледж. Это несправедливо, поэтому в европейских странах много говорят о том, что хорошее высшее образование должно стать доступным или даже бесплатным для всех.

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Второй способ измерить неравенство возможностей — количественно оценить роль внешних факторов, таких как гендер, раса, этнос, место рождения. Исследователи рассматривают распределение доходов в стране и вычисляют, какая часть объясняется факторами, на которые человек не может повлиять. Это то неравенство, которое можно с чистой совестью назвать несправедливым. Остаток — то, что зависит от везения и ваших усилий, — справедливое. Ключевой парадокс перехода к рыночной экономике в том, что хотя средний уровень жизни в большинстве стран повысился, поддержка рыночных реформ существенно ниже, чем можно было ожидать. Одно из объяснений — то, что во многих странах сильно выросло несправедливое неравенство, дающее почву для обращения реформ вспять. Если посмотреть на весь мир как единое целое, то глобальное неравенство доходов снижается , но растет внутри страны. При оценке изменений неравенства между странами важен способ: если не взвешивать каждую страну по населению и брать как штуку, то неравенство между ними не меняется; если же взвесить, то, конечно, роль Китая и Индии резко возрастает. Окажется, что неравенство падает, но при этом все еще остается огромным.

Как глобализация и прогресс влияют на неравенство Почему многим кажется, что глобальное неравенство растет? Люди думают о фактах, происходящих вокруг них, основываясь на информации из прессы, которая скорее рассказывает плохие новости, а не хорошие. Это нормально, но если вы проверите свежие данные, то удивитесь, насколько жизнь стала лучше . Резкий рост доходов в развивающихся странах привел к тому, что глобальный коэффициент неравенства доходов снизился за 20–30 лет примерно с 0,7 до 0,6. График под названием «Кривая слона» Бранко Милановича показывает, что за 20 лет до кризиса 2008 года во всем мире реальный подушевой доход домохозяйств вырос на 24% с учетом инфляции. Больше всех выиграл «глобальный средний класс» (граждане Китая, Индии и других быстроразвивающихся стран). Люди из самых бедных стран получили от глобализации меньше: их доход вырос примерно на 15% (около 0,7% в год). Но есть и те, кто не выиграли почти ничего, в том числе жители посткоммунистических стран: в некоторых из них доход находится на уровне конца 1980-х — начала 1990-х годов. Это касается также среднего и нижнего среднего класса в Америке и в других развитых странах. В отчете ЕБРР «Переход к рынку для всех» приведены детальные оценки для посткоммунистических стран. Средний рост реального подушевого дохода в России составляет примерно 70% за 27 лет. Но только 20% самых богатых россиян заработали больше 70% за эти годы. Рост доходов остальных категорий был существенно ниже. Если рассматривать те же показатели в США, то там все, кроме сверхбогатых, получили примерно одинаково. Но разрыв между ростом доходов самых богатых и всех остальных был действительно огромным. Это обусловлено особенностями современной экономики — высоким уровнем глобализации и быстрым развитием технологий. Они способствуют ситуации, в которой «победитель получает все». Если вы лучший производитель, то забираете весь глобальный рынок. Если конкурент хотя бы немного хуже, он не получает ничего. От глобализации и автоматизации выигрывают самые высококвалифицированные работники . Кроме того, рабочие места создаются в низкоквалифицированном сегменте рынка труда: передать работу на аутсорсинг или автоматизировать слишком дорого, потому что зарплата сотрудников слишком низкая. В результате возникает феномен поляризации рынка труда: рабочие места создаются в верхней и нижней частях, но сокращаются в середине. Некоторые из среднего сегмента двигаются в верхний или нижний сегмент — или уходят с рынка труда. Это часто приводит к «смертям отчаяния»: самоубийству или ранней смерти из‑за алкоголя и наркотиков. Поляризация рынка труда вследствие глобализации и автоматизации — один из ключевых факторов роста неравенства в США и некоторых развитых странах.

Влияет ли неравенство на экономический рост Справедливое неравенство должно стимулировать людей зарабатывать больше денег и работать лучше. В то же время несправедливое [неравенство] не дает реализовывать потенциал и замедляет экономический рост. Исследование Айяра и Эбеке из Международного валютного фонда показывает, что важно разделять виды неравенства для понимания связи [неравенства] с ростом. Айяр и Эбеке разбили страны на две группы — с низкой и высокой межпоколенческой мобильностью — и посмотрели на корреляцию между неравенством доходов и экономическим ростом. В группе с низкой мобильностью (как Россия) — в тех странах, где неравенство в большей степени несправедливое, — чем выше разница в доходах, тем ниже экономический рост . А там, где межпоколенческая мобильность высокая, такой корреляции нет. Например, Норвегия, Финляндия, Новая Зеландия, Канада — страны с высоким равенством возможностей; в них неравенство доходов не оказывает влияния на экономический рост.

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