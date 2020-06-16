Множество способов помочь ближнему на этой неделе — в регулярной подборке благотворительных событий от «Агентства социальной информации» (АСИ).

Обсудить фильм «Эколав» В центре обсуждения — новый фильм молодого кинематографиста Дмитрия Григорьева «Эколав». На одной из вечеринок Леша знакомится с Лизой — убежденным экофриком. Узнав, что Лиза совершенно не выбрасывает мусор, так как попросту его не производит, Леша говорит ей, что будет следить за ней, пока она что‑нибудь не выбросит. О том, обязательны ли для всех стремление к раздельному сбору мусора и отказ от упаковок и можно ли назвать это новой нормой — об этом организаторы предлагают поговорить на очередной встрече киноклуба. Для получения ссылки на трансляцию необходимо зарегистрироваться.

Когда 16 июня Где Онлайн

Защититься от рака молочной железы Прямой эфир 17 июня будет посвящен проблемам рака молочной железы. Как уберечь себя? Что делать, если диагноз уже поставлен? Какие передовые методы лечения существуют сейчас? Об этом расскажут ведущие эксперты России в области диагностики и лечения рака молочной железы. Подробности — здесь. Присоединиться к трансляции можно на ютьюб-канале научного общества «Медицинская практика».

Когда 17 июня Где Онлайн

Поддержать благотворительность в период пандемии Эпидемия коронавируса и экономический спад поставили многие благотворительные организации в России на грань выживания. Тем не менее они продолжают оказывать поддержку своим подопечным. Как изменились подходы к ответственному ведению бизнеса в период пандемии? Что нужно для эффективного взаимодействия корпораций и НКО? Эти и другие вопросы планируется обсудить в ходе онлайн-мероприятий, которые пройдут в нескольких городах России. К обсуждению приглашаются все желающие. Подробности и расписание эфиров — здесь.

Когда 17 июня Где Онлайн

Научиться ораторскому мастерству Этот вебинар станет первым из серии вебинаров по искусству презентации, в результате которых участники научатся ярко и интересно рассказывать о деятельности своей организации, выступать перед разными аудиториями, привлекать сторонников. На вебинаре участники узнают, как четко выстраивать структуру и композицию выступления, выбирать подходящие ситуации формат и жанр, как ориентировать свое выступление на разные аудитории, учитывать специфику публики. Подробности — здесь. Для получения ссылки на трансляцию необходимо зарегистрироваться.

Когда 17 июня Где Онлайн

Участвовать в диалоге без границ «Без границ» — это площадка для диалога с людьми, которые бежали от преследований, столкнулись с ксенофобией, расизмом и антисемитизмом, а также с исследователями проблем миграции и сотрудниками благотворительных организаций, помогающих беженцам. Комитет «Гражданское содействие» приглашает на фестиваль-встречу с беженцами из разных стран, блогерами, активистами, правозащитниками и экспертами по теме миграции.

Подробности и расписание — здесь. Для получения ссылки на мероприятие необходимо зарегистрироваться.

Когда 20–21 июня Где Онлайн

Если вы представитель благотворительного фонда и планируете какое‑то событие, присылайте ваши анонсы специалистам «Агентства социальной информации» (news@asi.org.ru). Они тщательно проверяют информацию и помогают нам составить расписание.