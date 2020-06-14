14 июня отмечается Всемирный день донора крови. К этому празднику Национальный фонд развития здравоохранения и издательство «Экивоки» выпустили настольную игру — «Экивоки. Российский донор», доступную в учреждениях Службы крови. Пройдите тест и узнайте, как хорошо вы разбираетесь в донорстве и как далеко могли бы продвинуться в игре.
Насколько вообще востребована донорская кровь? Многим ли людям она нужна?
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Если миру так нужна донорская кровь, почему бы массово не использовать искусственную?
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Влияет ли группа крови на характер человека?
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В Средние века существовало поверье, что серьезную кровопотерю достаточно легко компенсировать. Что предлагалось сделать при ранении?
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Как сдача крови влияет на здоровье донора?
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Набор веса из‑за донорства — это миф. Наоборот, при каждой сдаче человек теряет калории. Сколько именно?
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Может ли кровь донора омолодить реципиента?
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В организме взрослого человека около 5,5 литров крови — это известный факт. А вот с какой скоростью она циркулирует?
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Какая из этих религий запрещает переливание крови?
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*Запрещенная в России организация
И последний вопрос: можно ли стать донором, если есть татуировки?
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