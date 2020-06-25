Что такое интервальное голодание

Уже несколько лет интермиттент-фастинг (интервальное голодание. — Прим. ред.) — тренд в Кремниевой долине и Голливуде. Его придерживаются Дженнифер Энистон, Миранда Керр, Кортни Кардашьян, создатель Twitter Джек Дорси, Анна Седокова и другие поклонники здорового образа жизни. Суть интермиттент-фастинга проста: необходимо разделить сутки на два временных промежутка и голодать в течение одного из них . Самые популярные интервалы: 16/8 (есть можно только восемь часов) или 5/2 (вы едите все в течение пяти дней, но резко сокращаете рацион в оставшиеся два).

Популярности методики способствовала Нобелевская премия по медицине и физиологии, полученная в 2016 году японцем Есинори Осуми. Ученый провел серию экспериментов с дрожжами, где обнаружил аутофагию — процесс деградации и переработки клеточных элементов, — и выявил гены, важные для этого процесса. Однако работа Есинори Осуми абсолютно не связана с интервальным голоданием, о чем он сказал на ассамблее «Здоровая Москва». И был удивлен, что его представили как автора этой методики.

Какие есть исследования на эту тему

На самом деле, исследований на людях мало, а из того, что есть, можно выделить следующие:

Исследование № 1

Работа ученых Техасского технологического университета, в которую было включено 40 женщин-спортсменок от 18 до 30 лет, продолжительностью восемь недель. Все участницы были поделены на две группы: на обычном питании (могли есть в течение 13 часов) и на ограниченном (могли есть семь с половиной часов). Все они употребляли одинаковое количество калорий (1600 ккал) и белка (1,6 г/кг) в день и тренировались одинаково (два-четыре раза в неделю с отягощениями).