Множество способов помочь ближнему на этой неделе — в регулярной подборке благотворительных событий от «Агентства социальной информации» (АСИ).

Посетить полезные мастер-классы В преддверии Московского фестиваля волонтеров «Доступ открыт» его участники проведут для всех желающих мастер-классы, на которых каждый сможет узнать что‑то новое, полезное и интересное. В программе «Уроки дружбы и доброты», направленные на формирование толерантного отношения к людям с инвалидностью, секреты создания и эсэмэм-продвижения социально ориентированного влога, а также уроки вокала. Подробности здесь.



Когда 9–11 июня Где Онлайн

Подготовиться к донорской неделе Недельный донорский марафон пройдет по всей стране и будет приурочен к Всемирному дню донора, который традиционно отмечают 14 июня. Несмотря на введенный режим самоизоляции, медицинские организации России призывают постоянных доноров продолжать сдачу крови. В рамках вебинара будут рассмотрены вопросы: существует ли сегодня проблема нехватки донорской крови; изменились ли сегодня требования к донорам; какой вклад вносят волонтеры в развитие донорского движения. Подробности здесь.

Когда 9 июня Где Онлайн

Узнать о карьерных возможностях для людей с инвалидностью Проектов, где ребята с инвалидностью и особенностями развития могут быть полезными и зарабатывать, единицы не только в России, но и в мире. Поэтому многие из них продолжают сидеть дома, лишенные возможности общаться и реализовывать себя. Родители узнают, в каких проектах могут быть задействованы их дети, а работодатели узнают про эффективно работающие бизнес-модели, где трудятся люди с инвалидностью и особенностями развития. Подробнее здесь.

Когда 10 июня Где Онлайн

Помочь бездомным Благотворительная организация «Ночлежка» приглашает всех интересующихся на вебинар о технологии Housing First (жилье в первую очередь), помогающей бездомным людям. Основная идея подхода Housing First — обеспечить человеку возможность жить в собственном жилье вместо того, чтобы бороться с последствиями жизни человека на улице и решать все остальные проблемы. Подробнее здесь.

Когда 10 июня Где Онлайн

Посетить фотовыставку «Незатопленные истории» Онлайн-фотовыставка об истории затоплений территорий в различных регионах страны в связи со строительством водных каналов, водохранилищ и гидроэлектростанций в ХХ веке откроется на сайте дома культуры «Гайдаровец». На выставке представлены архивные фотографии из федеральных и локальных музеев центральной, южной, северной, восточной и западной частей России. Большая часть фотографий экспонируется впервые. Подробности здесь.

Когда 10 июня Где Онлайн

Если вы представитель благотворительного фонда и планируете какое‑то событие, присылайте ваши анонсы специалистам «Агентства социальной информации» (news@asi.org.ru). Они тщательно проверяют информацию и помогают нам составить расписание.

