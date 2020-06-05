Институт «Стрелка» запустил публичную программу «Strelka 2020 live». «Афиша Daily» публикует самое важное из лекции преподавателя университета Восточной Англии Алекса Уильямса, в которой он рассказал о главных идеях посткапитализма.

Сокращение рабочей недели Некоторые идеи посткапитализма очень простые, и их можно реализовать уже сейчас — например, сокращение рабочей недели. Классический запрос капитализма — отпуска, оплачиваемые праздники и выходные. В некоторых странах политики все чаще думают о сокращении рабочей недели, сохраняя при этом количество рабочих часов. А это всегда сочетается с сокращением потребления электроэнергии. Американцы работают гораздо больше часов в неделю, чем европейцы. Если бы в Америке последовали их примеру, то тратили бы на 20% меньше электроэнергии и выделяли бы меньше углекислого газа. Трехдневные выходные — элегантный способ сделать рабочий процесс дружелюбнее к окружающей среде (не нужно ездить на работу и потреблять электричество в офисах). Один из экспериментов на эту тему сделали в 2007 году в штате Юта: пятница стала выходным. Так они сократили выброс углекислого газа на 12 тыс. тонн . Работает меньше кондиционеров, компьютеров. Это также улучшает иллюзорный баланс между жизнью и работой, люди больше времени ухаживают за своими близкими. Результаты экспериментов показывают, что люди меньше заболевают и становятся продуктивнее в оставшиеся рабочие часы.

Если посмотреть на экономический показатель, то самый простой способ стать продуктивнее — меньше работать и не доводить себя до предела.

Сейчас в этой области происходит меньше изменений, но интересно посмотреть на Новую Зеландию: там активно обсуждают три выходных, которые, с одной стороны, улучшат уровень жизни населения, с другой — дадут толчок внутреннему туризму . Из‑за коронавируса иностранцы пока не посетят Новую Зеландию, но с увеличенными выходными местные жители смогут наслаждаться своей страной.

Гарантированный минимальный доход Чем меньше у нас рабочих часов, тем больше свободного времени. В рамках посткапитализма появилась идея всеобщего гарантированного минимального дохода: мы даем каждому деньги и не проверяем, насколько они их заслуживают. В небольшом масштабе минимальный доход реализовали на Аляске благодаря нефтяным деньгам штата. Но в целом идея была удалена из политического дискурса в последние годы. Однако сейчас, когда проявляется страх автоматизации, это обсуждается все чаще. Но все не так просто, как кажется. Потому что люди могут сказать: «На этот доход на самом деле не прожить». В Швейцарии четыре года назад предлагали гарантированную сумму в 18 тысяч евро в год — ее можно считать минимумом. А предложение Великобритании о примерно пяти тыс. фунтов кажется бесполезным. Главное — доход должен быть для всех, и никто не должен проверять, соответствуешь ли ты требованиям, чтобы получить его. Эти деньги также не должны заменять уже существующие социальные пособия. Есть исследования, которые сочетают идею одновременного сокращения рабочей недели и ввода минимального дохода (в Западной Европе, США, Индии). Результаты везде были схожи: сокращается бедность, улучшается состояние здоровья, становится меньше бюрократии и мелкого хулиганства . Но я бы не сказал, что все реализации на данный момент успешны. Во время коронавируса некоторые государства выделили субсидии и материальную помощь. Например, правительство Великобритании гарантирует 80% от прошлой зарплаты, а некоторые организации помогают выплатить оставшиеся деньги. Мы видим много мер по поддержке бизнеса: в США людям буквально по почте прислали чеки на 1200 долларов, потому что многие потеряли работу. Эта мера уже использовалась несколько раз в последние десять лет: правительство решалось на выплаты, и это срабатывало . Но эти субсидии не сильно похожи на единый гарантированный доход и направлены на то, чтобы экономика на автопилоте долетела до конца коронавируса, а потом заработала на полной мощности. В Испании разрабатывают программу помощи людям, пока у них нет работы. Но эта мера и низкая планка доходов могут сохраниться и после пандемии. В то же время многие политические деятели считают, что гарантированный доход не такая плохая идея, особенно в чрезвычайных ситуациях : если всем дать немного денег, это поддержит население в кризис.

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Изменение трудовой этики Идея «кто больше работает — тот и молодец» изменится, как и отношение к труду. Мы часто привязываем себя к работе. Нас спрашивают: «Кто ты такой?». И мы отвечаем, идентифицируя себя по своей профессии. Это изменится: в мире, где работу выполняют машины, профессия и труд не будут так четко определять нас . Возможно, будут другие факторы — наша волонтерская деятельность, помощь окружающим. Будут цениться инновации, предпринимательство, умение вести свой бизнес. Но изменение трудовой этики — самое тяжелое преобразование, которое мы наблюдаем, особенно в период коронавируса. Люди работают гораздо меньше, но они должны совмещать дела и заботу о семье. Мы видим не только потерю доходов, но и личностной идентичности : люди расстраиваются из‑за того, что сейчас не могут находиться в своем рабочем коллективе.

Многие продолжат работать и учиться удаленно. Это меняет восприятие труда как чего‑то центрального. Возможно, мы начнем уделять другим сторонам жизни больше внимания.

Приближаемся ли мы к посткапитализму Коронавирус встряхнул мир: политически и экономически, отношение к труду и работе поменялось. Государство повышает меры поддержки, что ведет к ожиданию такой помощи и дальше. Если мы установили эти меры и они работают, почему нельзя всем и все время платить гарантированный доход? После коронавируса политический популизм будет играть важную роль, а автоматизация начнет проходить быстрее. Пандемия открыла много возможностей и вывела в повестку дня некоторые вопросы посткапитализма.

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