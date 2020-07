Бренд River Island рассказывает о буллинге в кампании 2018 года Labels Are for Clothes при поддержке международной некоммерческой организации Ditch the Label. Это не ново, но достаточно смело для масс-маркет-бренда. Смысл кампании в том, что не нужно вешать на людей ярлыки, они должны быть только на одежде . В рекламе речь идет и про ориентацию, гендер и межрасовые отношения.